О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror709.graniru.info/Society/Law/m.255145.html
Также: Право, Криминал, Полиция, Спецслужбы, Регионы, Религия, Общество, Происшествия, Россия, Политика

новость Пропавшие жители Дагестана оказались арестованными как пособники моджахедов

03.10.2016
Ислам Магомедов (слева) и Шамиль Джамалутдинов. Источник: chernovik.net
Ислам Магомедов (слева) и Шамиль Джамалутдинов. Источник: chernovik.net
Реклама

Жители Дагестана Шамиль Джамалутдинов и Ислам Магомедов, исчезнувшие вечером 27 сентября, арестованы по подозрению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на источник в региональном МВД.

Как рассказала изданию сестра Магомедова, ее брат строит дом в Хасавюрте. 27-го числа он вместе с Джамалутдиновым отправился в Каспийск на цементный завод, чтобы забрать цемент у хозяина предприятия. В итоге пропали как Магомедов и Джамалутдинов, так и хозяин завода, а также водитель грузовой "Газели", нанятой для перевозки. Имена последних двух неизвестны.

Другой родственник Магомедова сообщил, что сторож завода видел, как мужчины погрузили в машину мешки с цементом. "Дальше сторож ушел домой переодеться, а когда вернулся, их уже не было", - добавил родственник.

28-летний Магомедов, также рассказал он, познакомился с 24-летним Джамалутдиновым в Египте, куда выезжал на лечение.

О местонахождении арестованных родственникам не сообщают, так что адвокаты в дело вступить не могут.

Дома у Магомедова остались трое детей, младшему из которых полгода.

Об исчезновении Джамалудинова, Магомедова и еще нескольких человек СМИ сообщили накануне. Как отмечалось, телефон Джамалутдинова был зафиксирован рядом с одним из махачкалинских отделов полиции. При этом полицейские отрицали, что удерживают пропавших у себя.

О Джамалутдинове известно, что он не судим, однако после четырехмесячного пребывания с семьей на отдыхе в Турции был поставлен силовиками на профучет.

Позже в воскресенье Интерфакс сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Дагестана, что в Каспийске задержана "спящая ячейка" джихадистов - "группа экстремистов, которых боевики из Сирии посредством интернета долгое время обрабатывали и готовили к совершению преступлений террористической направленности".

В ячейку, по словам силовика, входили "примерно 10 человек". Трое из них были убиты в ночь на 24 сентября в Табасаранском районе Дагестана, четвертый - Гаджи Будунов - погиб в том же районе 2 октября вместе с еще двумя моджахедами. Имена остальных "примерно шести" членов ячейки, попавших в руки к силовикам, так же как и время их задержания, собеседник Интерфакса не уточнил.

Оставить комментарий Обсудить
03.10.2016

новость Новости по теме
02.10.2016 В районе Каспийска пропали пятеро жителей Дагестана →
28.06.2016 Машина, якобы взорванная в Дагестане, принадлежит похищенному жителю региона →
28.06.2016 В Дагестане найден взорванный автомобиль с останками двух человек →
11.05.2016 В Махачкале похищен пресс-атташе мечети "Тангим" Магомедов →
Фото и Видео
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
26770
Play own
Убийство Немцова: начало суда
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Плутоний против закона Магнитского
Владимир Путин. Фото: er.ru
новость США: С Россией не сотрудничаем
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera
статья Мединский и инквизиторы
Илья Мильштейн
новость Внучка палача против "Эха Москвы"
Иван Серов. Источник: "Вокруг света"
статья За Хиросиму ответите!
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Смирись, Америка!
383
в блоге Кафе под оккупацией
383
статья Год путинской авантюры
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Отравление американцев в России
Госдепартамент США. Фото: Википедия
новость Поляки против запрета абортов
"Черный протест" в Варшаве. Фото с ФБ-страницы Марты Корчак
новость Boeing: список причастных утверждается
Джули Бишоп. Фото: foreignminister.gov.au
новость Приговор Носику: ВИДЕО
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
новость Флагоносцу подарят квартиру
Андрей Фомочкин на открытии Паралимпиады в Рио. Фото: pressball.by
новость 40 миллионов массовки для МЧС
На учениях по гражданской обороне. Фото: southern.mchs.ru
новость Абэ: Крым не признаем
Синдзо Абэ. Фото: kantei.go.jp
новость ФСБ: Сущенко - шпион
Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru
статья Песков и правда о "Боинге"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Алеппо: четыре больницы за один день
После налета на больницу в Алеппо. Кадр Al Jazeera
новость Каримов: Покушения на Кадырова не было
Альви Каримов. Фото: umma.ua
в блоге Мединский и вопросы истории
383