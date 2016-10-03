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Жители Дагестана Шамиль Джамалутдинов и Ислам Магомедов, исчезнувшие вечером 27 сентября, арестованы по подозрению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на источник в региональном МВД.

Как рассказала изданию сестра Магомедова, ее брат строит дом в Хасавюрте. 27-го числа он вместе с Джамалутдиновым отправился в Каспийск на цементный завод, чтобы забрать цемент у хозяина предприятия. В итоге пропали как Магомедов и Джамалутдинов, так и хозяин завода, а также водитель грузовой "Газели", нанятой для перевозки. Имена последних двух неизвестны.

Другой родственник Магомедова сообщил, что сторож завода видел, как мужчины погрузили в машину мешки с цементом. "Дальше сторож ушел домой переодеться, а когда вернулся, их уже не было", - добавил родственник.

28-летний Магомедов, также рассказал он, познакомился с 24-летним Джамалутдиновым в Египте, куда выезжал на лечение.

О местонахождении арестованных родственникам не сообщают, так что адвокаты в дело вступить не могут.

Дома у Магомедова остались трое детей, младшему из которых полгода.

Об исчезновении Джамалудинова, Магомедова и еще нескольких человек СМИ сообщили накануне. Как отмечалось, телефон Джамалутдинова был зафиксирован рядом с одним из махачкалинских отделов полиции. При этом полицейские отрицали, что удерживают пропавших у себя.

О Джамалутдинове известно, что он не судим, однако после четырехмесячного пребывания с семьей на отдыхе в Турции был поставлен силовиками на профучет.

Позже в воскресенье Интерфакс сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Дагестана, что в Каспийске задержана "спящая ячейка" джихадистов - "группа экстремистов, которых боевики из Сирии посредством интернета долгое время обрабатывали и готовили к совершению преступлений террористической направленности".

В ячейку, по словам силовика, входили "примерно 10 человек". Трое из них были убиты в ночь на 24 сентября в Табасаранском районе Дагестана, четвертый - Гаджи Будунов - погиб в том же районе 2 октября вместе с еще двумя моджахедами. Имена остальных "примерно шести" членов ячейки, попавших в руки к силовикам, так же как и время их задержания, собеседник Интерфакса не уточнил.