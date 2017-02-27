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новость Чебоксары: активистка "Весны" Васильева была задержана за акцию с растяжкой

27.02.2017
Растяжка "Всех не убьете, всех не посадите". Чебоксары, 25.02.2017. Фото: @chuv_vesna
Растяжка "Всех не убьете, всех не посадите". Чебоксары, 25.02.2017. Фото: @chuv_vesna
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Координатор чувашского отделения молодежного движения "Весна" Анастасия Васильева была задержана за акцию с растяжкой "Всех не убьете, всех не посадите", проведенную к годовщине убийства Бориса Немцова. Об этом активистка сообщила на своей ФБ-странице.

В понедельник около полудня трое полицейских задержали Васильеву, студентку Чувашского педуниверситета, прямо на занятии и доставили в ОП-1 Чебоксар. Дозвониться до председателя местной правозащитной организации "Щит и меч" активистка не смогла. О задержании она сообщила федеральному координатору "Весны" петербуржцу Семену Кочкину, но адвоката или общественного защитника для нее найти не удалось.

От дачи пояснений задержанная первоначально отказывалась, ссылаясь на статью 51 Конституции. Один из опросов проводил силовик в гражданском. "Я попросила его представиться, он назвал фамилию Иванов, - написала Васильева. - Попросила предъявить удостоверение, в удостоверении была другая фамилия". Эту фамилию она, однако, в своей публикации не привела.

Еще один силовик в гражданском забрал телефон задержанной, зашел в ее аккаунт в Telegram и начал читать переписку. "Я многократно требовала отдать свою личную вещь, он не реагировал и читал дальше, в это время другой полицейский говорил, что сейчас все равно будет ордер и все с моего телефона смогут прочитать и так, - говорится в посте Васильевой. - Пугали, что поедут домой и заберут еще и компьютер как орудие преступления. Потом телефон все-таки положили на стол, но пользоваться им не разрешали".

Далее в отдел вызвали родителей Васильевой. Тем временем задержанную вынудили дать пояснения как против себя, так и против товарищей. Каким образом ее заставили это сделать, в публикации не уточняется.

Прибывшие родители потребовали назвать основания, по которым задержали активистку. Силовики попытались выставить родителей в коридор. В итоге, однако, давление на Васильеву прекратилось. Задержанной вернули объяснительную, после чего она написала новую - об отказе от дачи пояснений.

Незадолго до 18 часов Васильеву освободили с протоколом по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), предусматривающей до 10 суток ареста.

Между тем в твиттере чувашского отделения "Весны" вечером в понедельник сообщалось также о задержании активиста Андрея Федорова. Его доставили в ОП-4 Чебоксар. "Пишут протокол, надеемся, что скоро отпустят", - говорилось в посте.

Акция с растяжкой прошла вечером 25 февраля. Четыре человека растянули на мосту баннер и зажгли файеры.

На другой день на собрание памяти Немцова в Чебоксарах вышло несколько десятков человек.

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27.02.2017

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