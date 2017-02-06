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новость В Чувашии дали 250 часов обязательных работ за порчу памятника Ленину

06.02.2017
Памятник Ленину у администрации Канаша. Фото: kanash-info.ru
Памятник Ленину у администрации Канаша. Фото: kanash-info.ru
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Мировая судья 2-го участка чувашского города Канаш Светлана Волкова приговорила некоего местного жителя к 250 часам обязательных работ за порчу памятника Ленину, установленного у здания горадминистрации. Об этом сообщает прокуратура региона, не уточняя имени осужденного.

Волкова признала горожанина виновным по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Он согласился с обвинением, и дело было рассмотрено в особом порядке.

Приговор был вынесен еще 18 января, однако прокуратура сообщила о нем только в понедельник, после вступления в законную силу.

Памятник, как передавало МВД по Чувашии, был поврежден в ночь 15 июля 2016 года. Двое пьяных молодых людей 18 и 19 лет побили памятник деревянными палками. Свидетель инцидента обратился в полицию, и силовики вскоре задержали подозреваемых в городском парке, расположенном неподалеку от администрации. Ранее в поле зрения полиции молодые люди не попадали.

Наутро, протрезвев, задержанные затруднились объяснить свой поступок. Они заявили, что раскаиваются в содеянном.

В результате нападения у фигуры Ленина оказались отломаны фрагменты лицевой и лобной частей. Ущерб, причиненный администрации Канаша, был оценен в сумму свыше 30 тысяч рублей.

Почему дело было возбуждено лишь в отношении одного из нападавших, не уточнялось.

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06.02.2017

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