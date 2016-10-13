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Новочебоксарский горсуд Чувашии приговорил некоего жителя города к 3 годам 9 месяцам строгого режима за публикацию в соцсети двух электронных книг "экстремистского характера". Об этом сообщает региональный главк СКР. Имени осужденного ведомство не приводит - уточняется лишь, что ему 36 лет, он не имеет постоянного места работы, а в прошлом дважды - в 2009 и 2010 годах - привлекался по делам о незаконном обороте наркотиков.

Подсудимого объявили виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение религиозной ненависти либо вражды). Согласно фабуле дела, 22 ноября 2015 года он с мобильника поместил на личной странице в некоей соцсети два PDF-файла. Как можно предположить, речь идет о "Вконтакте" - эта сеть, в отличие от Фейсбука, дает возможность публиковать файлы PDF непосредственно на стене пользователя.

Названия текстов в сообщении не уточняются.

Следствие вел 1-й отдел по расследованию особо важных дел чувашского управления СКР. При обыске дома у фигуранта был изъят системный блок. На его винчестере обнаружили оба файла, публикация которых послужила поводом для возбуждения дела.

Признал ли вменяемую вину сам подсудимый, не уточняется.