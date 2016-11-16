О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.256692.html
Также: Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Виталий Милонов

новость Оппозиционер Семенов оштрафован за фото Милонова с запрещенным лозунгом

16.11.2016
Виталий Милонов в футболке "Православие или смерть!"
Виталий Милонов в футболке "Православие или смерть!"
Реклама

Судья Цивильского райсуда Чувашии Александр Владимиров оштрафовал члена совета "Открытой России" Дмитрия Семенова на 1000 рублей за репост на личной ВК-странице фото нынешнего депутата Госдумы единороса Виталия Милонова в футболке с лозунгом "Православие или смерть!", который ранее был запрещен как экстремистский. Об этом сообщил в своем Фейсбуке юрист "Агоры" Алексей Глухов, защищающий Семенова.

Оппозиционер был объявлен виновным по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов). При этом он получил минимальное наказание - статья 20.29 предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч рублей либо до 15 суток ареста с конфискацией "оборудования, использованного для их (экстремистских материалов. - Ред.) производства".

Свой репост Семенов сделал еще 18 августа 2014 года. На тот момент Милонов был депутатом петербургского заксобрания.

Позже в среду начался суд еще по одному делу, возбужденному против Семенова по статье 20.29. Как передавало ОВД-Инфо, оно открыто за репост демотиватора с Милоновым, опубликованного на ВК-странице ПАРНАС 5 декабря 2013 года. В комментарии автора поста единорос был назван "членом ОПГ "Православие или смерть".

Семенов был задержан 9 ноября за фото Милонова в футболке. Уже в полиции выяснилось, что на него оформляют и второй протокол - за демотиватор. В тот же день оппозиционера доставили в суд, однако слушания были перенесены на 16-е число.

11 ноября стало известно, что дело по статье 20.29 за публикацию демотиватора с Милоновым возбуждено также против другого чувашского оппозиционера - члена ПАРНАС из Новочебоксарска. По информации "Открытой России", дело будет рассмотрено 22-го числа.

Лозунг "Православие или смерть!" был объявлен экстремистским по решению Черемушкинского райсуда Москвы от 21 декабря 2010 года. Он включен под № 865 в соответствующий список на сайте Минюста. При этом 21 апреля 2011-го Люблинский райсуд столицы отказал в признании экстремистским материалом футболки с надписью "Православие или смерть!" и изображением черепов, в которой и фотографировался Милонов. Таким образом, решения двух судов явно противоречат друг другу.

17 сентября 2015 года вынес судья Ленинского райсуда Чебоксар Евгений Егоров оштрафовал Семенова на 150 тысяч рублей, однако освободил от уплаты взыскания, применив амнистию к 70-летию победы над Германией, и снял с активиста судимость. Оппозиционер был признан виновным по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающей до четырех лет колонии.

Поводом для возбуждения дела стала публикация Семеновым на личной ВК-странице изображения премьер-министра Дмитрия Медведева в кавказской папахе с подписью "Смерть русской гадине". Карикатура была помещена в марте 2014 года, в контексте аннексии Крыма.

"Когда начались все события на Украине, наши СМИ любили говорить, что мы защищаем русскоязычное население, - пояснял этот пост Семенов. - Но мы забываем про русских в Туркмении и северокавказских республиках. Защита нашими властями русских - это пыль в глаза". Между тем ФСБ усмотрела в публикации оппозиционера призыв убивать русских.

В апреле нынешнего года Семенов подал жалобу на приговор в ЕСПЧ.

Оставить комментарий Обсудить
16.11.2016

новость Новости по теме
25.07.2016 В Тульской области запрещена православная организация, оппозиционная РПЦ →
13.04.2016 Осужденный за перепост демотиватора с Медведевым обратился в ЕСПЧ →
27.06.2012 Суд признал экстремистской вывеску "Православие или смерть" на воротах храма →
21.04.2011 Суд отказался признать экстремистским слоган "Православие или смерть!" →
02.02.2011 Футболку "Православие или смерть!" признали экстремистской →
28.07.2010 Суд признал экстремистом сельского священника →
13.07.2010 Прокуратура требует признать экстремистской футболку "Православие или смерть!" →
Фото и Видео
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Либералы украли недра
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Россия вышла из Гаагского трибунала
Международный уголовный суд. Фото: icc-cpi.int
в блоге А нечего троллить Путина
383
РЕКЛАМА
Loading...
статья Дело Улюкаева: мнения
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
в блоге Русская мечта для мира
383
новость ФСБ против экономистов
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Приговор Навальному отменен
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
новость Увольнение по доносу нодовца
Алексей Петров. Фото: ozero.ru
новость Гаагский прокурор: В Крыму война
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
в блоге Улюкаев и Пастернак
383
новость ООН осуждает аннексию Крыма
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
в блоге Поверивший Путину
383
новость Дело о хищении видеотабло
Марат Оганесян. Фото: gov.spb.ru
новость Путин снял Улюкаева
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
в блоге Недоразумение в Сегеже
7
новость Корабли обстреливают Сирию
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Срок "диверсанту" из общаги
Рагим Магомедкасумов после задержания. Кадр видео ФСБ
статья На грани Макфола
Илья Мильштейн
статья ФСБ и работа на евреев
Виталий Портников