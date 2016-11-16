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Судья Цивильского райсуда Чувашии Александр Владимиров оштрафовал члена совета "Открытой России" Дмитрия Семенова на 1000 рублей за репост на личной ВК-странице фото нынешнего депутата Госдумы единороса Виталия Милонова в футболке с лозунгом "Православие или смерть!", который ранее был запрещен как экстремистский. Об этом сообщил в своем Фейсбуке юрист "Агоры" Алексей Глухов, защищающий Семенова.

Оппозиционер был объявлен виновным по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов). При этом он получил минимальное наказание - статья 20.29 предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч рублей либо до 15 суток ареста с конфискацией "оборудования, использованного для их (экстремистских материалов. - Ред.) производства".

Свой репост Семенов сделал еще 18 августа 2014 года. На тот момент Милонов был депутатом петербургского заксобрания.

Позже в среду начался суд еще по одному делу, возбужденному против Семенова по статье 20.29. Как передавало ОВД-Инфо, оно открыто за репост демотиватора с Милоновым, опубликованного на ВК-странице ПАРНАС 5 декабря 2013 года. В комментарии автора поста единорос был назван "членом ОПГ "Православие или смерть".

Семенов был задержан 9 ноября за фото Милонова в футболке. Уже в полиции выяснилось, что на него оформляют и второй протокол - за демотиватор. В тот же день оппозиционера доставили в суд, однако слушания были перенесены на 16-е число.

11 ноября стало известно, что дело по статье 20.29 за публикацию демотиватора с Милоновым возбуждено также против другого чувашского оппозиционера - члена ПАРНАС из Новочебоксарска. По информации "Открытой России", дело будет рассмотрено 22-го числа.

Лозунг "Православие или смерть!" был объявлен экстремистским по решению Черемушкинского райсуда Москвы от 21 декабря 2010 года. Он включен под № 865 в соответствующий список на сайте Минюста. При этом 21 апреля 2011-го Люблинский райсуд столицы отказал в признании экстремистским материалом футболки с надписью "Православие или смерть!" и изображением черепов, в которой и фотографировался Милонов. Таким образом, решения двух судов явно противоречат друг другу.

17 сентября 2015 года вынес судья Ленинского райсуда Чебоксар Евгений Егоров оштрафовал Семенова на 150 тысяч рублей, однако освободил от уплаты взыскания, применив амнистию к 70-летию победы над Германией, и снял с активиста судимость. Оппозиционер был признан виновным по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающей до четырех лет колонии.

Поводом для возбуждения дела стала публикация Семеновым на личной ВК-странице изображения премьер-министра Дмитрия Медведева в кавказской папахе с подписью "Смерть русской гадине". Карикатура была помещена в марте 2014 года, в контексте аннексии Крыма.

"Когда начались все события на Украине, наши СМИ любили говорить, что мы защищаем русскоязычное население, - пояснял этот пост Семенов. - Но мы забываем про русских в Туркмении и северокавказских республиках. Защита нашими властями русских - это пыль в глаза". Между тем ФСБ усмотрела в публикации оппозиционера призыв убивать русских.

В апреле нынешнего года Семенов подал жалобу на приговор в ЕСПЧ.