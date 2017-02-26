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Также: Акции протеста, Регионы, Партии, Полиция, Спецслужбы, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Михаил Касьянов, Константин Ершов, Борис Немцов, Владимир Путин

новость На московском марше памяти Немцова совершено нападение на Касьянова

26.02.2017
Михаил Касьянов после нападения, 26.02.2017. Фото: Грани.Ру
Михаил Касьянов после нападения, 26.02.2017. Фото: Грани.Ру
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В Москве на марше памяти Бориса Немцова совершено нападение на председателя ПАРНАС Михаила Касьянова. Об этом сообщает с мероприятия корреспондент "Граней". Неизвестный подошел к политику и выплеснул на него из шприца некую черную жидкость. Как передает журналистка Ирина Воробьева, при этом нападавший кричал "Россия с Путиным!".

Силовики задержали провокатора.

Между тем ОВД-Инфо передает, что на Пушкинской площади перед началом шествия был задержан прибывший в Москву сопредседатель петербургского отделения "Солидарности" Константин Ершов. Когда активист раздавал газеты, к нему подошли несколько боевиков НОД и начали его оскорблять. Полицейские, однако, задержали не их, а Ершова.

Ершова везут в ОП "Тверской". Силовики уверяют, что отпустят активиста после дачи объяснений.

Тем временем, сообщает "Дождь", на Большом Москворецком мосту, где развернут самодеятельный мемориал Немцова, произошел конфликт. Некий гражданин, предположительно пьяный, в брюках с нашивкой "Батальон "Восток" (одно из террористических формирований ДНР), проходя с подругой мимо мемориала, плюнул на фотографию Немцова. Когда оппозиционеры, дежурящие на мосту, потребовали прекратить дебош, тот начал плевать в них, материться и отталкивать. Через некоторое время подошли полицейские. Проверив у дебошира документы, они отпустили его.

Марш памяти Немцова согласован московской мэрией. Оно проходит от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до метро Тургеневской, а далее - по проспекту Сахарова до его пересечения с Садовым кольцом. Мероприятие, по подсчетам "Белого счетчика", собрало 15,2 тысячи участников.

Шествия и митинги организованы также в десятках других городов в России и за рубежом.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
26.02.2017

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