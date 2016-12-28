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Верховный суд Чувашии подтвердил приговор 63-летнему жителю Цивильска Николаю Егорову, осужденному к двум годам условно по обвинению в репосте на личной ВК-странице "Открытого письма москалям" Бориса Стомахина. Об этом "Граням" сообщил адвокат блогера Евгений Губин.

Имя судьи, рассматривавшего апелляционную жалобу, Губин не уточнил. На сайте суда в списке осужденных, слушания по апелляциям которых назначены на 28 декабря, фамилия Егорова отсутствует. В то же время в перечне дел имеется одно, информация о котором скрыта, а в карточке этого дела указано, что оно поступило из Цивильского райсуда. Там же говорится, что апелляция находится в производстве судьи Бэлы Капитоновой. Та же карточка присутствует и в результатах поисковой выдачи по запросу "Егоров".

Таким образом, можно заключить, что именно Капитонова вынесла решение по жалобе блогера. Рассматривала ли она дело единолично или во главе судейской коллегии, неизвестно.

Приговор Егорову вынес 14 октября судья Цивильского райсуда Сергей Петров. Он объявил блогера виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку), предусматривавшей на момент публикации вмененного подсудимому репоста до четырех лет колонии.

При этом в прениях сторон, прошедших 28 сентября, прокурор района Рамиль Рафиков запрашивал для Егорова 360 часов обязательных работ. Однако приговор, вынесенный Петровым, оказался гораздо более суровым.

Блогер вину не признал, заявив, что не публиковал текст Стомахина. "Доступ к его аккаунту в силу небольших познаний им специфики интернета имеет неограниченное количество людей", - пояснял адвокат Губин.

Об открытии дела стало известно в ноябре 2015 года, после обыска у блогера. Как утверждалось в деле, свой репост Егоров сделал 8 мая 2015-го. При этом заявлялось, что текст Стомахина признан экстремистским материалом, тогда как в действительности "Открытое письмо москалям" в соответствующий список на сайте Минюста не включено.

Между тем Росфинмониторинг внес Егорова, который после выхода на пенсию работает охранником на заводе, в список террористов и экстремистов.

Сам Стомахин за свои публикации был осужден трижды. Первый срок, пять лет общего режима, он отбыл в 2006-2011 годах. С ноября 2012 года публицист находится в заключении по второму и третьему делам. Путем частичного сложения приговоров ему дали семь строгого режима. Политзек отбывает срок в ЕПКТ - внутренней тюрьме - ИК-10 Пермского края на станции Всесвятской в черте города Чусового. Осенью администрация колонии объявила Стомахина злостным нарушителем режима и на этом основании просит суд перевести публициста в тюрьму.

Публикацию текстов Стомахина вменили еще ряду лиц. Так, в 2014 году за перепечатку статьи "Закопать Россию!" открыли одно из дел против ульяновского публициста и активиста Сергея Крюкова, в тот момент находившегося в СИЗО. Этот эпизод квалифицировали по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), предусматривающей до четырех лет колонии. В дальнейшем Крюков скрылся на Украине, где получил политическое убежище.

В мае нынешнего года в Твери был осужден к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения местный блогер Андрей Бубеев. Ему среди прочего вменили репост на личной ВК-странице статьи Стомахина "Крым - это Украина!". Этот эпизод был квалифицирован по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Бубеева доставили отбывать срок на участок колонии-поселения в ЛИУ-3 Тверской области недалеко от Бологого. Однако на прошлой неделе стало известно, что политзеку ужесточили приговор - его переводят в колонию общего режима.