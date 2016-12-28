О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.257748.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.257748.html
Также: Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Общество, Россия, СМИ | Персоны: Борис Стомахин

новость Условный срок чувашскому блогеру Егорову подтвержден

28.12.2016
Верховный суд Чувашии. Фото: cheboksar.net
Верховный суд Чувашии. Фото: cheboksar.net
Реклама

Верховный суд Чувашии подтвердил приговор 63-летнему жителю Цивильска Николаю Егорову, осужденному к двум годам условно по обвинению в репосте на личной ВК-странице "Открытого письма москалям" Бориса Стомахина. Об этом "Граням" сообщил адвокат блогера Евгений Губин.

Имя судьи, рассматривавшего апелляционную жалобу, Губин не уточнил. На сайте суда в списке осужденных, слушания по апелляциям которых назначены на 28 декабря, фамилия Егорова отсутствует. В то же время в перечне дел имеется одно, информация о котором скрыта, а в карточке этого дела указано, что оно поступило из Цивильского райсуда. Там же говорится, что апелляция находится в производстве судьи Бэлы Капитоновой. Та же карточка присутствует и в результатах поисковой выдачи по запросу "Егоров".

Таким образом, можно заключить, что именно Капитонова вынесла решение по жалобе блогера. Рассматривала ли она дело единолично или во главе судейской коллегии, неизвестно.

Приговор Егорову вынес 14 октября судья Цивильского райсуда Сергей Петров. Он объявил блогера виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку), предусматривавшей на момент публикации вмененного подсудимому репоста до четырех лет колонии.

При этом в прениях сторон, прошедших 28 сентября, прокурор района Рамиль Рафиков запрашивал для Егорова 360 часов обязательных работ. Однако приговор, вынесенный Петровым, оказался гораздо более суровым.

Блогер вину не признал, заявив, что не публиковал текст Стомахина. "Доступ к его аккаунту в силу небольших познаний им специфики интернета имеет неограниченное количество людей", - пояснял адвокат Губин.

Об открытии дела стало известно в ноябре 2015 года, после обыска у блогера. Как утверждалось в деле, свой репост Егоров сделал 8 мая 2015-го. При этом заявлялось, что текст Стомахина признан экстремистским материалом, тогда как в действительности "Открытое письмо москалям" в соответствующий список на сайте Минюста не включено.

Между тем Росфинмониторинг внес Егорова, который после выхода на пенсию работает охранником на заводе, в список террористов и экстремистов.

Сам Стомахин за свои публикации был осужден трижды. Первый срок, пять лет общего режима, он отбыл в 2006-2011 годах. С ноября 2012 года публицист находится в заключении по второму и третьему делам. Путем частичного сложения приговоров ему дали семь строгого режима. Политзек отбывает срок в ЕПКТ - внутренней тюрьме - ИК-10 Пермского края на станции Всесвятской в черте города Чусового. Осенью администрация колонии объявила Стомахина злостным нарушителем режима и на этом основании просит суд перевести публициста в тюрьму.

Публикацию текстов Стомахина вменили еще ряду лиц. Так, в 2014 году за перепечатку статьи "Закопать Россию!" открыли одно из дел против ульяновского публициста и активиста Сергея Крюкова, в тот момент находившегося в СИЗО. Этот эпизод квалифицировали по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), предусматривающей до четырех лет колонии. В дальнейшем Крюков скрылся на Украине, где получил политическое убежище.

В мае нынешнего года в Твери был осужден к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения местный блогер Андрей Бубеев. Ему среди прочего вменили репост на личной ВК-странице статьи Стомахина "Крым - это Украина!". Этот эпизод был квалифицирован по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Бубеева доставили отбывать срок на участок колонии-поселения в ЛИУ-3 Тверской области недалеко от Бологого. Однако на прошлой неделе стало известно, что политзеку ужесточили приговор - его переводят в колонию общего режима.

Оставить комментарий Обсудить
28.12.2016

новость Новости по теме
19.12.2016 Политзека Бубеева переводят из колонии-поселения в колонию общего режима →
06.12.2016 Пермская ИК-10 повторно подала представление о переводе Стомахина в тюрьму →
14.10.2016 Суд приговорил чувашского блогера Егорова к двум годам условно →
28.09.2016 Для чувашского блогера Егорова запросили 360 часов обязательных работ →
06.06.2016 Публицист Крюков получил политическое убежище на Украине →
26.04.2016 Завершено следствие по "экстремистскому" делу чувашского блогера Егорова →
02.11.2015 В Чувашии возбуждено дело об экстремизме за публикацию текста Стомахина →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Небо. Самолет. Божена
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Крушение Ту-154: подробности
Поисковые работы на месте падения Ту-154. Фото: МЧС
новость Атака на ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ в Вене. Фото: osce.org
новость Чиновники признали "допинг-сговор"
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
РЕКЛАМА
Loading...
статья Путь погибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость РПЦ против уничтожения Библии
Библия. Фото: Грани.Ру
новость За Кобзона светит зона
Руслан Зинатуллин. Источник: idelreal.org
новость Санкции в ответ на атаки хакеров
Барак Обама. Кадр выступления в Конгрессе
новость Ордера для россиян
Логотип Интерпола
новость Перемирие в Сирии
Взрыв термобарической бомбы в Алеппо. Фото: Mustafa Sultan/Anadolu Agency
новость Встречи с депутатами приравняли к митингам
Мосгордума. Фото Граней.Ру
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Приговор Гериеву подтвержден
Жалауди Гериев на рассмотрении апелляции. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Москва признала майдан переворотом
Майдан. Фото Дмитрия Борко
новость Пиратов накажут штрафами
Министерство культуры РФ. Фото Граней.Ру
новость Донбасс: боевиков ждет блокада
Пресс-конференция, посвященная блокаде ДНР и ЛНР. Фото: liga.net
новость В Казахстане посадили за Путина
Санат Досов. Фото с личной ФБ-страницы
новость Проблемы с мостом в Крым
Кадр видеопрезентации проекта Керченского моста
новость Родители добились отмены "Истоков"
Учебные пособия по курсу "Истоки". Фото: istoky-co.ru
в блоге Народ и права человека
383