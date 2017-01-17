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Московский городской суд отклонил жалобу защиты болотного узника Дмитрия Бученкова на продление срока содержания под стражей. Об этом "Граням сообщила адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы политзаключенного.

Таким образом, Мосгорсуд признал законным принятое 28 ноября решение судьи Сергея Груздева. Бученков остается в следственном изоляторе до 6 марта. Срок следствия по делу продлен до 10 мая 2017 года. Сидоркина добивалась перевода политзека под домашний арест по месту прописки - в принадлежащей ему квартире в подмосковной Апрелевке. Однако судья Груздев доводы защиты проигнорировал.

Бученкову 38 лет, он участник анархистского движения. Кандидат политических наук. До ареста был заместителем заведующего кафедры истории медицины и социально-гуманитарных наук РНИМУ имени Пирогова.

Политзек содержится в СИЗО с декабря 2015 года. Ему инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012-го на Болотной площади обвиняемый нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты.

Всего Бученкову вменяют шесть эпизодов - это больше, чем у других фигурантов дела. "Потерпевших" в деле семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Между тем на деле Бученков на майских праздниках находился у родителей в Нижнем Новгороде и вернулся в Москву лишь поздно вечером 6 мая. Портретная экспертиза, проведенная по заказу защиты, установила, что на фото в материалах дела изображен не обвиняемый, а другое лицо. Однако следователь СКР Александр Уранов выводы этой экспертизы проигнорировал.

Вину политзек не признает.

Окончательное обвинение Бученкову предъявили еще в середине октября 2016-го. После этого обвиняемый и его адвокат Светлана Сидоркина должны были приступить к ознакомлению с материалами дела.

Однако в начале декабря выяснилось, что следователь Уранов за несколько недель так и не обеспечил Сидоркиной доступа к материалам. По мнению наблюдателей, СКР пытается скрыть сфальсифицированные экспертизы и тем самым лишить адвоката возможности подготовить их опровержения.

В августе 2016 года подаче Бученковым подал жалобу в ЕСПЧ. Политзек заявил, что Россия нарушила в его отношении статью 5 Европейской конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), отправив его в СИЗО и затягивая рассмотрение жалоб на арест.

В декабре ЕСПЧ предложил России подать одностороннюю декларацию с признанием требований, изложенных в жалобе Бученкова, и выплатить политзеку запрошенную компенсацию. "Поскольку по указанным вопросам существует устоявшаяся судебная практика, суд не требует у государства представить свои письменные замечания по делу", - говорилось в письме Страсбургского суда.