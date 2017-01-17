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Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
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Также: Болотное дело, Политзеки, Право, Акции протеста, Полиция, Россия, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Бученков, Светлана Сидоркина

новость Мосгорсуд признал законным продление ареста болотного узника Бученкова

17.01.2017
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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статья Статья

Отечественные записки

Уже год как анархист Дмитрий Бученков сидит в тюрьме по Болотному делу, хотя доказано, что в день событий его не было в Москве. Отец Дмитрия - кадровый сотрудник спецслужб, работал в ГДР на той же должности, что и Путин. Оказавшись отцом политзека, Евгений Бученков сравнивает нынешнюю машину репрессий с советской, которую знает изнутри.

Дмитрий Борко
05.12.2016

Московский городской суд отклонил жалобу защиты болотного узника Дмитрия Бученкова на продление срока содержания под стражей. Об этом "Граням сообщила адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы политзаключенного.

Таким образом, Мосгорсуд признал законным принятое 28 ноября решение судьи Сергея Груздева. Бученков остается в следственном изоляторе до 6 марта. Срок следствия по делу продлен до 10 мая 2017 года. Сидоркина добивалась перевода политзека под домашний арест по месту прописки - в принадлежащей ему квартире в подмосковной Апрелевке. Однако судья Груздев доводы защиты проигнорировал.

Бученкову 38 лет, он участник анархистского движения. Кандидат политических наук. До ареста был заместителем заведующего кафедры истории медицины и социально-гуманитарных наук РНИМУ имени Пирогова.

Политзек содержится в СИЗО с декабря 2015 года. Ему инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012-го на Болотной площади обвиняемый нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты.

Всего Бученкову вменяют шесть эпизодов - это больше, чем у других фигурантов дела. "Потерпевших" в деле семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Между тем на деле Бученков на майских праздниках находился у родителей в Нижнем Новгороде и вернулся в Москву лишь поздно вечером 6 мая. Портретная экспертиза, проведенная по заказу защиты, установила, что на фото в материалах дела изображен не обвиняемый, а другое лицо. Однако следователь СКР Александр Уранов выводы этой экспертизы проигнорировал.

Вину политзек не признает.

Окончательное обвинение Бученкову предъявили еще в середине октября 2016-го. После этого обвиняемый и его адвокат Светлана Сидоркина должны были приступить к ознакомлению с материалами дела.

Однако в начале декабря выяснилось, что следователь Уранов за несколько недель так и не обеспечил Сидоркиной доступа к материалам. По мнению наблюдателей, СКР пытается скрыть сфальсифицированные экспертизы и тем самым лишить адвоката возможности подготовить их опровержения.

В августе 2016 года подаче Бученковым подал жалобу в ЕСПЧ. Политзек заявил, что Россия нарушила в его отношении статью 5 Европейской конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), отправив его в СИЗО и затягивая рассмотрение жалоб на арест.

В декабре ЕСПЧ предложил России подать одностороннюю декларацию с признанием требований, изложенных в жалобе Бученкова, и выплатить политзеку запрошенную компенсацию. "Поскольку по указанным вопросам существует устоявшаяся судебная практика, суд не требует у государства представить свои письменные замечания по делу", - говорилось в письме Страсбургского суда.

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17.01.2017
в блоге Блоги
23840
Светлана Сидоркина 05.12.2015
в блоге Болото беззакония
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Бученков и "Козырек"

Дмитрий Бученков: вопросы к следствию

Дмитрий Борко, 27.01.2016

Дмитрию Бученкову продлили арест по Болотному делу. Следствие считает, что это тот самый вездесущий "Козырек" - человек в черном, который активно участвовал в столкновениях 6 мая 2012 года. Все эти годы Бученков не скрывался - наоборот, вел активную публичную деятельность. Дмитрий Борко - о самом загадочном болотном аресте.


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