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Также: Россия, Европа, Право, Болотное дело, Политзеки, Акции протеста, Полиция, Политика, Мир, Общество | Персоны: Ярослав Белоусов, Дмитрий Аграновский

новость Россия оспорила решение ЕСПЧ по жалобам болотника Белоусова

05.01.2017
Ярослав Белоусов. Кадр Граней.Ру
Ярослав Белоусов. Кадр Граней.Ру
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Россия направила в Большую палату ЕСПЧ апелляцию на решение, вынесенное этим судом в пользу бывшего болотного узника Ярослава Белоусова по двум его жалобам. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского, который представляет интересы бывшего политзека.

Апелляция была направлена за день до истечения срока обжалования, уточнил юрист.

Первую жалобу в ЕСПЧ Белоусов подал в декабре 2012 года, вторую - в сентябре 2014-го. Они были объединены в одно производство. 4 октября 2016 года Страсбургский суд обязал Россию выплатить политзеку компенсацию в сумме 12,5 тысячи евро.

Судьи установили, что российские власти нарушили в отношении Белоусова статьи 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции. В то же время суд не усмотрел в действиях России нарушения двух других статей конвенции, также упоминавшихся в жалобах, - это статьи 10 (свобода выражения мнения) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

После решения ЕСПЧ председатель "Агоры" Павел Чиков отметил, что оно может стать основанием для отмены всех приговоров по Болотному делу. Это первое решение, принятое Страсбургским судом по существу Болотного дела, подчеркнул юрист, и в нем "суд признал, что уголовное преследование заявителя за участие в митинге на Болотной площади явилось необоснованным вмешательством в свободу собраний".

Белоусов был задержан 9 июня 2012 года и помещен в СИЗО. Ему вменили часть 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, он бросал камни и куски асфальта в полицейских и участвовал в прорыве полицейского оцепления.

24 февраля 2014-го председатель Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Никишина приговорила Белоусова к 2 с половиной годам общего режима. 20 июня того же года коллегия Мосгорсуда в составе Ольги Неделиной (председательствующая), Екатерины Фисенко и Ольги Свиренко уменьшила политзеку срок до 2 лет 3 месяцев. 8 сентября 2014-го, по отбытии этого срока, Белоусов освободился.

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05.01.2017

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