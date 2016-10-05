О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror710.graniru.info/tags/may6/m.255202.html
Также: Болотное дело, Россия, Право, Политика, Мир, Общество | Персоны: Илья Гущин, Артем Савелов, Леонид Ковязин

новость ВС признал незаконным арест двух фигурантов Болотного дела

05.10.2016
Артем Савелов, Илья Гущин и адвокат Мария Куракина. Фото из фейсбука Ильи Гущина
Артем Савелов, Илья Гущин и адвокат Мария Куракина. Фото из фейсбука Ильи Гущина
Реклама

Верховный суд признал незаконным арест и содержание под стражей фигурантов Болотного дела Ильи Гущина и Артема Савелова. Как передает ТАСС, основанием послужило решения Европейского суда по правам человека.

"Постановление Басманного районного суда от 9 августа 2012 года и все последующие судебные постановления отменить", - огласил решение судья.

17 сентября ЕСПЧ частично удовлетворил жалобы Гущина, Савелова и Леонида Ковязина. Россия обязана выплатить Савелову 3 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда, Ковязину и Гущину - по 2 тысячи евро. Прошедшее разбирательство было первым процессом в Страсбургском суде по жалобам фигурантов Болотного дела.

Суд признал, что Россия нарушила в отношении всех троих заявителей часть 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции: время содержания каждого из них в СИЗО до приговора превышало разумные сроки. Суд также указал, что в отношении Савелова Россия нарушила и часть 4 этой статьи, поскольку рассмотрение его апелляций на арест и продление ареста затягивалось.

Жалобы всех троих касались лишь их досудебного ареста и не затрагивали существа вмененных обвинений.

Савелов и Ковязин - фигуранты Болотного дела восьми, Гущин - Болотного дела четырех. Савелову и Гущину вменялись часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), Ковязину - только первое из этих обвинений.

19 декабря 2013 года, уже в ходе судебного разбирательства, Ковязин был освобожден от уголовного преследования по амнистии к 20-летию Госдумы, то есть по нереабилитирующему основанию. Савелов и Гущин соответственно в феврале и августе 2014 года получили 2 года 7 месяцев и 2 года 6 месяцев общего режима. Первый вину не признал, второй признал вину частично.

Савелов отбывал срок в ИК-6 в поселке Стенькино под Рязанью и освободился 31 декабря 2014 года. Гущин был отправлен в ИК-2 в Туле, откуда вышел 5 августа 2015-го. Оба политзека полностью отбыли свои сроки.

Россия обжаловала первое решение ЕСПЧ по Болотному делу в конце января. 1 февраля ЕСПЧ отклонил ходатайство правительства России о передаче дела на рассмотрение Большой палате ЕСПЧ. Таким образом, вердикт вступил в силу.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
05.10.2016

новость Новости по теме
08.06.2016 ВС в связи с решением ЕСПЧ признал незаконным арест болотного узника Ковязина →
03.02.2016 ЕСПЧ отклонил жалобу России на первое решение по Болотному делу →
05.01.2016 ЕСПЧ присудил компенсацию в 32 тысячи евро задержанному на Болотной площади →
17.09.2015 ЕСПЧ присудил компенсации болотникам Савелову, Ковязину и Гущину →
11.02.2014 Россия заявила ЕСПЧ об отсутствии нарушений при содержании "болотных узников" →
08.02.2014 Россия просит ЕСПЧ отклонить жалобы по "Болотному делу" →
20.01.2014 Минюст ответил ЕСПЧ на запрос по "Болотному делу" →
11.11.2013 ЕСПЧ направил российским властям вопросы по жалобам "болотных узников" →
24.09.2013 Еще два "болотных узника" обратились с жалобой в ЕСПЧ →
17.09.2013 ЕСПЧ объединил жалобы "болотных узников" и придал им приоритет →
31.07.2013 ЕСПЧ придал приоритет жалобе "болотного узника" Ковязина →
Фото и Видео
26448
Play own
Анатолий Леонин, неизвестный болотник
26234
Play own
Михаил Косенко. Сорокалетие МХГ
26235
Play own
Виктор Капитонов: протест и последствия
26195
Play own
Болотная площадь: четыре года спустя
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Американский держиморда
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Панфиловцы и мрази конченые
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
новость Корветы идут к Сирии
Корвет "Зеленый Дол". Фото: mil.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Трамп: Россия провалила сделку
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Гаага вместо права вето
Зейд Раад аль-Хусейн. Фото: un.org
новость Школьникам добавят уроков религии
Ольга Васильева со школьниками. Фото: минобрнауки.рф
статья Слово и дело Антона Носика
Владимир Абаринов
в блоге Литературный спецназ
383
в блоге Ручка от чемодана Серова
196
новость Самый богатый депутат
Андрей Палкин. Фото: region29.ru
статья Мединский и инквизиторы
Илья Мильштейн
новость Уралвагонзавод погряз в долгах
Центральная проходная Уралвагонзавода. Фото: Википедия
новость Плутоний против закона Магнитского
Владимир Путин. Фото: er.ru
в блоге Убийство Немцова: гильзы для суда
7
новость Носик: Меня судили неправильно
Антон Носик в Пресненском суде Москвы. Фото: Грани.Ру
новость Подмосковье: украинскую церковь снесут
Украинские клирики с адвокатом и верующими у Мособлсуда. Фото с ФБ-страницы Святослава Скорохода
новость Путин расширил полномочия Росгвардии
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Стомахина отправили в ШИЗО
Борис Стомахин в суде, 20.04.2015. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
новость Нобелевка за молекулярные двигатели
Жан-Пьер Саваж, Фрезер Стоддарт и Бернард Феринга. С сайта nobelprize.org