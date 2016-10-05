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Верховный суд признал незаконным арест и содержание под стражей фигурантов Болотного дела Ильи Гущина и Артема Савелова. Как передает ТАСС, основанием послужило решения Европейского суда по правам человека.

"Постановление Басманного районного суда от 9 августа 2012 года и все последующие судебные постановления отменить", - огласил решение судья.

17 сентября ЕСПЧ частично удовлетворил жалобы Гущина, Савелова и Леонида Ковязина. Россия обязана выплатить Савелову 3 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда, Ковязину и Гущину - по 2 тысячи евро. Прошедшее разбирательство было первым процессом в Страсбургском суде по жалобам фигурантов Болотного дела.

Суд признал, что Россия нарушила в отношении всех троих заявителей часть 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции: время содержания каждого из них в СИЗО до приговора превышало разумные сроки. Суд также указал, что в отношении Савелова Россия нарушила и часть 4 этой статьи, поскольку рассмотрение его апелляций на арест и продление ареста затягивалось.

Жалобы всех троих касались лишь их досудебного ареста и не затрагивали существа вмененных обвинений.

Савелов и Ковязин - фигуранты Болотного дела восьми, Гущин - Болотного дела четырех. Савелову и Гущину вменялись часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), Ковязину - только первое из этих обвинений.

19 декабря 2013 года, уже в ходе судебного разбирательства, Ковязин был освобожден от уголовного преследования по амнистии к 20-летию Госдумы, то есть по нереабилитирующему основанию. Савелов и Гущин соответственно в феврале и августе 2014 года получили 2 года 7 месяцев и 2 года 6 месяцев общего режима. Первый вину не признал, второй признал вину частично.

Савелов отбывал срок в ИК-6 в поселке Стенькино под Рязанью и освободился 31 декабря 2014 года. Гущин был отправлен в ИК-2 в Туле, откуда вышел 5 августа 2015-го. Оба политзека полностью отбыли свои сроки.

Россия обжаловала первое решение ЕСПЧ по Болотному делу в конце января. 1 февраля ЕСПЧ отклонил ходатайство правительства России о передаче дела на рассмотрение Большой палате ЕСПЧ. Таким образом, вердикт вступил в силу.