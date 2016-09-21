Реклама

Мосгорсуд отклонил апелляцию болотных узников Дмитрия Бученкова и Максима Панфилова на продление им арестов. Об этом сообщает из зала суда корреспондент "Граней".

Подсудимые участвовали в заседании по видеосвязи из разных СИЗО. Было заметно, что состояние здоровья Панфилова, страдающего синдромом Туретта, заметно и неожиданно ухудшилось со времени последнего заседания суда. "Мне в "Бутырке" таблетки то дают, то не дают, лекарства нужны срочно, прошу, чтобы ОНК ко мне пришло или адвокат", - сказал политзаключенный.

Адвокаты просили отпустить тяжело больного Панфилова под домашний арест. Защитник отметил, что аресты болотных узников нарушает статьи 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека.

Адвокаты напомнили решение ЕСПЧ по делу "Фрумкин против России", в котором суд фактически возложил на полицию вину за все произошедшее на Болотной.

Адвокат Сергей Панченко сообщил, что на 5 октября назначено заседание президиума Верховного суда, на котором с большой вероятностью будут отменены постановления об арестах бывших болотных узников Артема Савелова, Леонида Ковязина и Ильи Гущина в связи с решениями, вынесенными по их жалобам ЕСПЧ.

Однако Мосгорсуд не принял эти аргументы во внимание и признал законным продление арестов Бученкову и Панфилову.

29 августа судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов продлил Бученкову и Панфилову сроки содержания в СИЗО до 2 декабря 2016 и 7 января 2017 года соответственно. Соответствующие ходатайства следователя СКР Александра Уранова, который ведет дела обоих политзеков, объединенные в одно производство, Карпов рассмотрел в одном заседании. В ходе слушаний выяснилось, что срок следствия по Болотному делу продлен до 6 марта 2017 года, то есть до 4 лет 10 месяцев с момента митинга на Болотной.

26 августа Панфилова перевели в столичный СИЗО-2 "Бутырка" по окончании стационарной психэкспертизы в Институте им. Сербского.

37-летний доцент политологии и участник левого движения Бученков находится в СИЗО с декабря 2015 года, 30-летний житель Астрахани Панфилов - с апреля 2016-го. Обоим обвиняемым инкриминированы стандартные для Болотного дела части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти).

При этом Бученков вообще не участвовал в Марше миллионов 6 мая 2012 года - он находился за пределами Москвы и вернулся в столицу только вечером того дня. Однако, как рассказала "Граням" адвокат политзека Светлана Сидоркина, следователь Уранов отказался приобщить к делу представленные ей фото неизвестного гражданина, которого СКР выдает за Бученкова. На этих снимках ясно видно, что Бученков и гражданин с Болотной - разные лица.

Ни Бученков, ни Панфилов вменяемой вины не признают.