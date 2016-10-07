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Также: Болотное дело, Политзеки, Право, Акции протеста, Полиция, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Максим Панфилов, Сергей Панченко

новость Невменяемая вина

Экспертиза признала болотного узника Панфилова невменяемым
07.10.2016
Максим Панфилов. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Максим Панфилов. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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Дмитрий Борко 30.06.2016
в блоге Панфилов: через пытки в психушку

Психиатрическая экспертиза признала болотного узника Максима Панфилова невменяемым. Об этом сообщает его адвокат Сергей Панченко.

В пятницу следствие вынесет новое постановление о квалификации действий Панфилова на момент совершения инкриминируемых ему действий, окончание следствия защита ожидает в следующий вторник, 11 октября, отметил Панченко. "Материалы в отношении Панфилова будут выделены в отдельное производство и направлены в суд для вынесения решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера", - сказал адвокат.

Панченко пока воздержался от комментариев относительно каких-либо дальнейших действий защиты по делу.

7 апреля 30-летнего Панфилова задержали в его квартире в Астрахани. Панфилов специально приезжал в Москву из Астрахани для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. На акции его задержали и оштрафовали по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) составил 500 рублей. Вернувшись домой, астраханец, по словам его матери, общественной деятельностью не занимался.

8 апреля судья Басманного суда Валентина Левашова арестовала Панфилова до 7 июня ( Видео ВИДЕО). Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 (применение неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти). По данным следствия, Панфилов на Болотной площади сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль.

"Мой доверитель отрицает квалифицирующий признак преступлений - насилие", - заявил на заседании суда Панченко. Шлем на Филиппове застегнут не был, так что Памфилов не мог причинить полицейскому физическую боль. Адвокат также заявил, что решение ЕСПЧ по Болотному делу - основание для пересмотра дел о массовых беспорядках. По мнению Страсбургского суда, на Болотной площади их не было, подчеркнул адвокат.

20 мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Панфилова на решение о его аресте. Суд согласился приобщить к делу медицинские документы политзека. По ходатайству защиты заседание проходило в закрытом режиме.

25 мая сообщалось, что Панфилова направят на стационарную психэкспертизу в Центр им. Сербского. 29 мая Панченко сообщил, что начальник следственной группы по Болотному делу полковник Рустам Габдуллин удовлетворил ходатайство о допуске адвокатов политзека в это учреждение. Таким образом, во время экспертизы они могли общаться как с подзащитным, так и с медиками.

5 июля Панченко сообщил, что Панфилову в СИЗО отказывают предоставить медикаменты, необходимые для лечения синдрома Туретта. По словам адвоката, синдром Туретта полностью не излечим, однако при поддержании организма терапией, человек может чувствовать себя относительно нормально. "Когда Панфилов находился на воле, ему выписывали феназепам. После ареста правоохранительные органы изъяли из больницы в Астраханской области все медицинские документы, касающиеся диагноза Панфилова, и передали в медицинскую часть изолятора. В медчасти изолятора отказываются выдавать феназепам и дают слабые заменители", - отметил адвокат. По словам Панченко, состояние Панфилова ухудшается прогрессивно.

28 августа Панченко сообщил, что Панфилова перевели в столичный СИЗО-2 "Бутырка" по окончании стационарной психэкспертизы в Центре им. Сербского. Ее результаты тогда известны еще не были.

29 августа судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов продлил Панфилову и другому болотному узнику Дмитрию Бученкову сроки содержания в СИЗО до 7 января 2017 года и 2 декабря 2016 соответственно. Соответствующие ходатайства следователя СКР Александра Уранова, который ведет дела обоих политзеков, объединенные в одно производство, Карпов рассмотрел в одном заседании. В ходе слушаний выяснилось, что срок следствия по Болотному делу продлен до 6 марта 2017 года, то есть до 4 лет 10 месяцев с момента митинга на Болотной.

21 сентября Мосгорсуд отклонил апелляцию Бученкова и Панфилова на продление им арестов.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
07.10.2016
в блоге Блоги
12461
Дарья Костромина 09.04.2016
в блоге Болотная аморалка

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