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Также: Европа, Россия, Право, Болотное дело, Политзеки, Полиция, Мир, Политика, Общество | Персоны: Дмитрий Бученков, Дамир Гайнутдинов

новость ЕСПЧ предложил России добровольно выплатить компенсацию болотнику Бученкову

09.01.2017
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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статья Статья

Отечественные записки

Уже год как анархист Дмитрий Бученков сидит в тюрьме по Болотному делу, хотя доказано, что в день событий его не было в Москве. Отец Дмитрия - кадровый сотрудник спецслужб, работал в ГДР на той же должности, что и Путин. Оказавшись отцом политзека, Евгений Бученков сравнивает нынешнюю машину репрессий с советской, которую знает изнутри.

Дмитрий Борко
05.12.2016

ЕСПЧ предложил России подать одностороннюю декларацию с признанием требований, изложенных в жалобе болотного узника Дмитрия Бученкова, и выплатить политзеку запрошенную компенсацию. Об этом сообщает РБК.

"Поскольку по указанным вопросам существует устоявшаяся судебная практика, суд не требует у государства представить свои письменные замечания по делу", - цитирует издание письмо Страсбургского суда.

"В качестве исключения из общего правила, - также говорится в документе, - по данной жалобе процедура мирового соглашения не будет инициирована". Как пояснил изданию адвокат "Агоры" Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы политзека в ЕСПЧ, суд не хочет затягивать рассмотрение дела: для заключения мирового соглашения потребуются длительные консультации сторон.

Отправка ЕСПЧ российским властям писем с предложением признать в односторонней декларации требования заявителя превращается в обычную практику, добавил Гайнутдинов. За последние полгода в Москву из Страсбургского суда поступило уже несколько аналогичных уведомлений по жалобам других болотников.

О подаче Бученковым жалобы в ЕСПЧ стало известно в августе 2016 года. Политзек заявил, что Россия нарушила в его отношении статью 5 Европейской конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), отправив его в СИЗО и затягивая рассмотрение жалоб на арест.

Бученкову 38 лет, он участник анархистского движения. Кандидат политических наук; до ареста - доцент 2-го Московского медуниверситета им. Пирогова.

Политзек содержится в СИЗО с декабря 2015 года. Ему инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012-го на Болотной площади обвиняемый нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты.

Всего Бученкову вменяют шесть эпизодов - это больше, чем у других фигурантов дела. "Потерпевших" в деле семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Между тем на деле Бученков на майских праздниках находился у родителей в Нижнем Новгороде и вернулся в Москву лишь поздно вечером 6 мая. Портретная экспертиза, проведенная по заказу защиты, установила, что на фото в материалах дела изображен не обвиняемый, а другое лицо. Однако следователь СКР Александр Уранов выводы этой экспертизы проигнорировал.

Вину политзек не признает.

Окончательное обвинение Бученкову предъявили еще в середине октября 2016-го. После этого обвиняемый и его адвокат Светлана Сидоркина должны были приступить к ознакомлению с материалами дела.

Однако в начале декабря выяснилось, что Уранов за несколько недель так и не обеспечил Сидоркиной доступа к материалам. По мнению наблюдателей, СКР пытается скрыть сфальсифицированные экспертизы и тем самым лишить адвоката возможности подготовить их опровержения.

Последний раз арест Бученкова был продлен до 6 марта нынешнего года.

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09.01.2017
в блоге Блоги
23840
Светлана Сидоркина 05.12.2015
в блоге Болото беззакония
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Дмитрий Бученков: вопросы к следствию

Дмитрий Борко, 27.01.2016

Дмитрию Бученкову продлили арест по Болотному делу. Следствие считает, что это тот самый вездесущий "Козырек" - человек в черном, который активно участвовал в столкновениях 6 мая 2012 года. Все эти годы Бученков не скрывался - наоборот, вел активную публичную деятельность. Дмитрий Борко - о самом загадочном болотном аресте.


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