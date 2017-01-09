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ЕСПЧ предложил России подать одностороннюю декларацию с признанием требований, изложенных в жалобе болотного узника Дмитрия Бученкова, и выплатить политзеку запрошенную компенсацию. Об этом сообщает РБК.

"Поскольку по указанным вопросам существует устоявшаяся судебная практика, суд не требует у государства представить свои письменные замечания по делу", - цитирует издание письмо Страсбургского суда.

"В качестве исключения из общего правила, - также говорится в документе, - по данной жалобе процедура мирового соглашения не будет инициирована". Как пояснил изданию адвокат "Агоры" Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы политзека в ЕСПЧ, суд не хочет затягивать рассмотрение дела: для заключения мирового соглашения потребуются длительные консультации сторон.

Отправка ЕСПЧ российским властям писем с предложением признать в односторонней декларации требования заявителя превращается в обычную практику, добавил Гайнутдинов. За последние полгода в Москву из Страсбургского суда поступило уже несколько аналогичных уведомлений по жалобам других болотников.

О подаче Бученковым жалобы в ЕСПЧ стало известно в августе 2016 года. Политзек заявил, что Россия нарушила в его отношении статью 5 Европейской конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), отправив его в СИЗО и затягивая рассмотрение жалоб на арест.

Бученкову 38 лет, он участник анархистского движения. Кандидат политических наук; до ареста - доцент 2-го Московского медуниверситета им. Пирогова.

Политзек содержится в СИЗО с декабря 2015 года. Ему инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012-го на Болотной площади обвиняемый нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты.

Всего Бученкову вменяют шесть эпизодов - это больше, чем у других фигурантов дела. "Потерпевших" в деле семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Между тем на деле Бученков на майских праздниках находился у родителей в Нижнем Новгороде и вернулся в Москву лишь поздно вечером 6 мая. Портретная экспертиза, проведенная по заказу защиты, установила, что на фото в материалах дела изображен не обвиняемый, а другое лицо. Однако следователь СКР Александр Уранов выводы этой экспертизы проигнорировал.

Вину политзек не признает.

Окончательное обвинение Бученкову предъявили еще в середине октября 2016-го. После этого обвиняемый и его адвокат Светлана Сидоркина должны были приступить к ознакомлению с материалами дела.

Однако в начале декабря выяснилось, что Уранов за несколько недель так и не обеспечил Сидоркиной доступа к материалам. По мнению наблюдателей, СКР пытается скрыть сфальсифицированные экспертизы и тем самым лишить адвоката возможности подготовить их опровержения.

Последний раз арест Бученкова был продлен до 6 марта нынешнего года.