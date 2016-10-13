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Также: Болотное дело, Политзеки, Право, Акции протеста, Полиция, Россия, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Бученков, Светлана Сидоркина

новость Болотному узнику Бученкову предъявлено окончательное обвинение

13.10.2016
Дмитрий Бученков. Фото с ФБ-страницы группы поддержки
Дмитрий Бученков. Фото с ФБ-страницы группы поддержки
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Болотному узнику Дмитрию Бученкову предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила адвокат Бученкова Светлана Сидоркина.

По ее словам, обвинение было предъявлено 12 октября. Бученкову вменяют 6 эпизодов - это больше, чем у других фигурантов дела.

В тексте обвинения фигурируют 7 потерпевших, из них 6 полицейских и один работник ООО "ЭкоУниверсал".

Судебный процесс над Бученковым, отмечает Сидоркина, начнется в ближайшее время. При этом, добавила адвокат, Бученков вообще не участвовал в Марше миллионов 6 мая 2012 года, так как в этот день он находился в Нижнем Новгороде.

"Времена изменились, если первые "болотники" были осуждены и получили сроки наказания за то, что были на Болотной площади и не совершали тех действий, которые им вменяло следствие или совершали, но не в объеме предъявленных им обвинений, то теперь для следствия достаточно быть анархо-коммунистом по убеждениям, съездить один раз на Украину, иметь навыки рукопашного боя, а также иметь общее примерное сходство с человеком реально совершавшим противоправные действия на Болотной площади, и место в тюрьме обеспечено", - пишет адвокат.

37-летний доцент политологии и участник левого движения Бученков находится в СИЗО с декабря 2015 года. Срок его содержания в следственном изоляторе неоднократно продлевался. Согласно фабуле дела, 6 мая 2012 года на Болотной площади анархист пинал полицейского и переворачивал уличные туалеты.

Между тем на деле Бученков на майских праздниках находился у родителей в Нижнем Новгороде и вернулся в Москву лишь поздно вечером 6 мая. Портретная экспертиза, проведенная по заказу защиты, установила, что на фото в материалах дела изображен не Бученков, а другой человек. Своей вины политзек не признает.

В марте Басманный райсуд столицы по ходатайству следователя СКР Алексея Добарина арестовал квартиру Бученкова в Подмосковье и его машину Nissan Almera. Добарин настаивал, что это необходимо как обеспечительная мера для удовлетворения возможных гражданских исков к политзеку.

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13.10.2016
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Светлана Сидоркина 05.12.2015
в блоге Болото беззакония
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Дмитрий Бученков: вопросы к следствию

Дмитрий Борко, 27.01.2016

Дмитрию Бученкову продлили арест по Болотному делу. Следствие считает, что это тот самый вездесущий "Козырек" - человек в черном, который активно участвовал в столкновениях 6 мая 2012 года. Все эти годы Бученков не скрывался - наоборот, вел активную публичную деятельность. Дмитрий Борко - о самом загадочном болотном аресте.


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