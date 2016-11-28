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Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
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Также: Болотное дело, Политзеки, Право, Акции протеста, Полиция, Россия, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Бученков, Светлана Сидоркина, Александр Бастрыкин

новость Арест болотника Бученкова продлен до 6 марта

28.11.2016
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Судья Мосгорсуда Сергей Груздев продлил фигуранту Болотного дела Дмитрию Бученкову срок содержания в СИЗО до 6 марта 2017 года. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда. Слушания проходили в Мосгорсуде, поскольку районные суды по обвинениям, инкриминированным политзеку, имеют право продлевать аресты на срок лишь до года - далее такие вопросы решает уже суд региона. Между тем год содержания в заключении у Бученкова 2 декабря истекает.

Ходатайство о продлении ареста, подписанное начальником следственной группы СКР по Болотному делу Рустамом Габдуллиным, в суде представлял следователь Александр Уранов, непосредственно занимающийся делом Бученкова. СКР в числе прочего утверждал, что окончание следствия по делу "не противоречит возможности (обвиняемого. - Ред.) уничтожить вещественные доказательства".

Старший прокурор Генпрокуратуры Олег Карасев ходатайство следственного ведомства поддержал.

Адвокат политзека Светлана Сидоркина добивалась перевода Бученкова под домашний арест по месту прописки - в принадлежащей политзеку квартире в подмосковной Апрелевке. Однако судья Груздев доводы защиты проигнорировал.

При этом изо всех материалов, представленных Сидоркиной, судья приобщил к делу лишь очередную положительную характеристику. В этот раз характеристику составил профессор, являвшийся научным руководителем при написании Бученковым кандидатской диссертации.

Заключение психолога Владимира Рубашного, в котором доказывалось, что необходимости в аресте обвиняемого нет, Груздев приобщить к делу отказался, заявив, что вопрос о целесообразности содержания под стражей суд решает самостоятельно. Отказал судья и в приобщении к делу портретной экспертизы, подтверждающей, что на фото в материалах дела изображен не Бученков, который вообще не участвовал в акции на Болотной, а другое лицо.

Ознакомление с делом официально началось еще 28 октября. Политзек пять дней в неделю изучает материалы.

Между тем, как выяснилось на слушаниях, Сидоркиной в выдаче материалов дела препятствуют. Она планировала приступить к ознакомлению 7 ноября, поскольку до этого срока была занята другими делами. Однако за три недели, прошедшие с тех пор, Уранов так и не обеспечил доступа адвоката к материалам. На суде он объяснил волокиту своей загруженностью.

Между тем наблюдатели подозревают, что в действительности СКР препятствует Сидоркиной в ознакомлении, чтобы скрыть сфальсифицированные экспертизы и тем самым лишить защитницу возможности подготовить их опровержения.

Адвокат сообщила, что в связи с действиями Уранова подала заявление на имя Габдуллина и председателя СКР Александра Бастрыкина.

Также на слушаниях в понедельник Уранов назвал имена пятерых "потерпевших" по делу. В их числе оказались силовики, проходившие "потерпевшими" или свидетелями по эпизодам, вмененным другим болотникам. Так, сотрудник 2-го оперативного полка УМВД по Москве Денис Моисеев был "потерпевшим" в деле Сергея Кривова, полицейский Иван Круглов - в деле Андрея Барабанова, а омоновец Сергей Марков - свидетелем в деле Барабанова.

38-летнему доценту политологии и участнику анархистского движения Бученкову инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012 года на Болотной площади обвиняемый нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты.

Всего Бученкову вменяют шесть эпизодов - это больше, чем у других фигурантов дела. "Потерпевших" в деле семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Между тем на деле Бученков на майских праздниках находился у родителей в Нижнем Новгороде и вернулся в Москву лишь поздно вечером 6 мая.

Вменяемую вину политзек не признает.

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28.11.2016
в блоге Блоги
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Светлана Сидоркина 05.12.2015
в блоге Болото беззакония
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Бученков и "Козырек"

Дмитрий Бученков: вопросы к следствию

Дмитрий Борко, 27.01.2016

Дмитрию Бученкову продлили арест по Болотному делу. Следствие считает, что это тот самый вездесущий "Козырек" - человек в черном, который активно участвовал в столкновениях 6 мая 2012 года. Все эти годы Бученков не скрывался - наоборот, вел активную публичную деятельность. Дмитрий Борко - о самом загадочном болотном аресте.


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