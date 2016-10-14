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Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы фигурантов Болотного дела Алексея Гаскарова и Ильи Гущина и придал им приоритет. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова.

Помимо обычных вопросов, которые ЕСПЧ ставит перед российским властями при рассмотрении жалоб по Болотному делу, на этот раз суд задал дополнительные. России следует ответить, было ли преследование заявителей вызвано политическими мотивами, был ли Гущин дважды, административно и уголовно, осужден за одно и то же деяние, а также был ли суд над Гаскаровым независимым и справедливым.

Как отмечает Чиков, ЕСПЧ уже сформулировал свою позицию по Болотному делу как относительно обоснованности содержания заявителей под стражей, так и в целом. По мнению адвоката, это дало возможность ускорить принятие решений - жалобы Гаскарова и Гущина были коммуницированы гораздо быстрее, чем предыдущие заявления болотников. Чиков не исключает, что ЕСПЧ может вынести пилотное постановление, в котором выразит системную позицию по практике проведения публичных мероприятий в России.

Гаскаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека в июне 2015 года требует признать Россию виновной в нарушении четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: о праве на справедливый суд, на свободу мнения и свободу собраний, а также о запрете на пытки. Одновременно была подана аналогичная жалоба Гущина.

Гаскаров и Гущин проходили по так называемому "делу четырех". 18 августа 2014 года судья Замоскворецкого райсуда столицы Наталия Сусина приговорила Гущина к 2 с половиной годам общего режима, Гаскарова и Александра Марголина - к 3 с половиной годам общего режима каждого. Полностью признавшая вину пенсионерка Елена Кохтарева получила 3 года 3 месяца условно с 3-летним испытательным сроком. Всех четверых признали виновными по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти).

5 августа 2015 года Гущин вышел на свободу. Срок Гаскарова, которому суд отказал в УДО, заканчивается 28 октября.