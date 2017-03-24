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Также: Портников, Террор, Спецслужбы, Президент, Украина, История, Колонки, Происшествия, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Денис Вороненков, Мария Максакова, Владимир Путин, Иосиф Сталин

статья Ледоруб для "предателя"

Виталий Портников, 24.03.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Сбежавшему не уйти

В конце концов главная вина погибшего в том и заключалась, что он нанес тяжелейшую травму управляющим Россией шпионам. Получалось, если уж сбежал Вороненков, то предать может каждый. Любой народный избранник, знакомец Суркова, приятель Нарышкина, старый друг страшно сказать кого. Любой носитель тайн - подлинных или выдуманных.

Илья Мильштейн
24.03.2017
383
Пара фраз 20.02.2017
в блоге Депутат Курбский

Чуть больше месяца назад я опубликовал на "Гранях" колонку под названием "Умри, Денис" - о бегстве в Украину бывших депутатов российской Госдумы Дениса Вороненкова и Марии Максаковой. Тогда трудно было себе представить, что сделанная в этом тексте отсылка к 1937 году всего через несколько недель превратится из метафоры, характеристики общественных настроений в описание реального убийства информированного беглеца. Что мы станем свидетелями еще одной демонстративной публичной казни в центре Киева.

В российских пропагандистских СМИ появляются объяснения в том духe, что Вороненкова, конечно же, уничтожили сами украинцы, что они давно решили сделать из бывшего депутата "сакральную жертву", что расправа в Киеве должна лишь подогреть градус "русофобии" и вообще это "чисто украинское убийство".

Нет уж, бывшие коллеги. Украинским это убийство можно назвать разве что по неумению украинских спецслужб противостоять действиям своих российских противников. Это чисто российское убийство. Вернее, чисто чекистское.

После того как 20 августа 1940 года Рамон Меркадер зарубил Льва Троцкого, советские газеты тоже писали что-то вроде того, что "злейший враг ленинизма" погиб вследствие раздоров в стане своих последователей. "Правда" назвала убийцу одним из "ближайших людей Троцкого". Сам он называл себя мстителем-одиночкой. Кремль так и не признал своей причастности к убийству - зато 31 мая 1960 года Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР был принят уже после смерти Сталина и разоблачения его репрессий. Но в убежденности, что тот, кто осмелился из-за границы критиковать банду и выдавать ее секреты, заслуживает только смерти, - в этом Хрущев оставался верен Сталину.

Россия и сегодня продолжает жить по сталинским правилам. Убийца Вороненкова, который пошел "на дело", имея в кармане удостоверение участника антитеррористической операции, ничем не отличается от "одинокого мстителя" Меркадера. Образ каждого составлен так, чтобы ни у кого не было сомнений - "чисто украинское убийство", "разборка троцкистов". Но только для кого весь этот изобразительный ряд? Ведь точно так же, как в 1940 году ни у кого в мире не было сомнений, что Троцкого убил Сталин, так и сегодня ни у кого в мире - включая и Россию - нет сомнений, что Вороненкова убил Путин. Просто бывшие советские люди, переименованные в россиян, понимающе хихикают и гордятся, а весь остальной мир все так же отворачивается с омерзением.

Комментарии 105 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 24.03.2017
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Виталий Портников

Умри, Денис

Виталий Портников, 17.02.2017

Любой клерк в администрации Путина знает больше и решает больше, чем депутат Думы. Но если один из депутатов поделился с украинскими следственными органами тем, что рассказал ему знакомый клерк, что же в этом плохого? В депутатской деятельности г-на Вороненкова появился хотя бы какой-то смысл.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Диво издалека

Илья Мильштейн, 15.02.2017

Теперь экс-депутат Вороненков объясняет, что на самом деле за Крым не голосовал, но это в сущности уже не имеет значения. Куда важнее понять другое. Вот эти его высказывания, предельно резкие, могли бы в случае чего повторить многие из бывших коллег и иных представителей власти - или Вороненков и тут уникален?
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