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новость Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в розыск

15.02.2017
Денис Вороненков. Фото: kprf.ru
Денис Вороненков. Фото: kprf.ru
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статья Статья

Диво издалека

Теперь экс-депутат Вороненков объясняет, что на самом деле за Крым не голосовал, но это в сущности уже не имеет значения. Куда важнее понять другое. Вот эти его высказывания, предельно резкие, могли бы в случае чего повторить многие из бывших коллег и иных представителей власти - или Вороненков и тут уникален?

Илья Мильштейн
15.02.2017

Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ Дениса Вороненкова. Как пишет "Коммерсант", скрывающийся на Украине коммунист объявлен в федеральный розыск.

Ранее СКР безрезультатно пытался привлечь депутата к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы). В апреле 2015 года глава ведомства Александр Бастрыкин обратился с ходатайством в Генпрокуратуру о внесении в Думу представления о лишении Вороненкова неприкосновенности. Однако исполнявший тогда обязанности генпрокурора его первый заместитель Александр Буксман ответил отказом, сославшись на то, что в рамках расследования не выполнены все необходимые следственные действия - в частности, не проведены очные ставки между Вороненковым и другими фигурантами дела.

Вторая попытка была предпринята Александром Бастрыкиным в январе 2016 года. На этот раз отказался вносить представление в Госдуму генпрокурор Юрий Чайка, мотивировав это тем, что следствие не выполнило указания Генпрокуратуры по устранению недостатков, выявленных в уголовном деле. Среди них говорилось о том, что "обвинение Вороненкову носит предположительный характер и построено исключительно на однотипных показаниях" трех других фигурантов расследования. При этом все трое заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с заместителем генпрокурора Виктором Гринем.

По словам источника издания, следствию удалось провести только одну очную ставку - между Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы. После этого Вороненков стал игнорировать отправленные ему повестки и не отвечал на телефонные звонки из СКР.

Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Денис Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года, когда учредитель ООО "Тома" и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что недвижимость была похищена при участии гендиректора его фирмы Марины Владимирской.

В ходе расследования было установлено, что во время отсутствия Кобахидзе Владимирская предложила полковнику МВД в отставке Вячеславу Полозкову переоформить право собственности на здание и быстро продать его по сходной цене. Офицер, в свою очередь, предложил поучаствовать в сделке своим знакомым из ФСБ - полковнику Андрею Мурзикову и подполковнику Сергею Шишакову. Затем в этой схеме был задействован депутат Вороненков, которого чекисты попросили подыскать покупателя на здание.

Вороненков нашел предпринимателя Виталия Качура, который согласился приобрести здание за два миллиона долларов. В качестве аванса Качур в апреле 2011 года передал депутату 100 тысяч долларов. Позже Качур передал Вороненкову еще 1,2 миллиона долларов за окончательное оформление здания в свою собственность. Однако Кобахидзе через суды удалось вернуть здание. Фигуранты уголовного дела, давшие показания о причастности к афере Вороненкова, по приговорам получили в основном условные сроки. Качура суд приговорил к четырем годам и двум месяцам общего режима.

В ходе обысков у депутата и его коммерческих партнеров были найдены пистолеты Glock-19 и патроны к ним. По данным следствия, через депутата обладателями наградного оружия могли стать не менее двух десятков человек, в том числе губернаторы, известные спортсмены, эстрадные исполнители. Оценку законности всех этих «награждений» в СКР, очевидно, дадут уже в ходе расследования основного дела экс-депутата.

Накануне стало известно, что Вороненков получил гражданство Украины. Он заявил, что переехал в Киев в октябре, а второе гражданство получил 6 декабря, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.

Украинское гражданство получила и жена Вороненкова, оперная певица Мария Максакова, также экс-депутат Госдумы. В ближайшее время возвращаться в Россию супруги не намерены.

Вороненков также подтвердил дачу показаний против бывшего президента Украины Виктора Януковича. "Да, я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд. И этот суд очень важен для демократической страны", - подчеркнул бывший депутат.

27 января стало известно, что Вороненков дал показания по делу о госизмене против Януковича. Процесс по этому делу может начаться в Киеве уже в марте. Следственные действия в ГПУ планируют завершить в феврале.

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15.02.2017

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