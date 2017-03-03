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новость Следствие ходатайствует о заочном аресте экс-депутата Вороненкова

03.03.2017
Денис Вороненков. Фото: kprf.ru
Денис Вороненков. Фото: kprf.ru
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Следствие ходатайствует о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, против которого возбуждено дело о мошенничестве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Басманного райсуда Москвы Юнона Царевй.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемого Вороненкова", - сказала Царева. По ее словам, ходатайство следственных органов будет рассмотрено уже в пятницу.

Депутат Госдумы шестого созыва Вороненков входил во фракцию КПРФ. 14 февраля стало известно, что он принял украинское гражданство. Он покинул Россию вместе с женой Марией Максаковой, также бывшим депутатом Госдумы. "Я уехал, потому что просто не хочу больше жить во лжи и лицемерии, - заявил Вороненков. - Ты едешь туда, где можешь найти дело, и Украина для меня – вторая родная страна".

Вороненков также заявил, что не участвовал в голосовании об аннексии Крыма, его карточкой проголосовали коллеги по фракции коммунистов. "Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять", - сказал бывший депутат.

Вороненков также подтвердил дачу показаний против бывшего президента Украины Виктора Януковича. "Да, я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд. И этот суд очень важен для демократической страны", - подчеркнул бывший депутат.

В свою очередь Следственный комитет объявил Вороненкова в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. До этого ведомство дважды пыталось привлечь экс-депутата к уголовной ответственности, однако это не удавалось из-за его неприкосновенности.

В четверг глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что Вороненков "дошел до низости", приняв украинское гражданство. "Мы дважды выносили постановление в отношении этого депутата. Он проходил организатором по мошенническим схемам наезда на предпринимателей. Тянули, пока он не вышел из состава Госдумы и не уехал на Украину, потому что его могли бы привлечь к уголовной ответственности и его бы арестовали", - сказал Бастрыкинн.

По словам председателя СКР, Вороненков принял украинское гражданство, чтобы уйти от уголовной ответственности. "Поэтому это не прихоть Бастрыкина и Следственного комитета, это реальный механизм возвращения средств фирмы, липовой, не липовой, в наш бюджет", - добавил он.

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03.03.2017
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Диво издалека

Илья Мильштейн, 15.02.2017

Теперь экс-депутат Вороненков объясняет, что на самом деле за Крым не голосовал, но это в сущности уже не имеет значения. Куда важнее понять другое. Вот эти его высказывания, предельно резкие, могли бы в случае чего повторить многие из бывших коллег и иных представителей власти - или Вороненков и тут уникален?

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