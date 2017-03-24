О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.259717.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.259717.html
Также: Мильштейн, Президент, Террор, Спецслужбы, Украина, Колонки, Россия, Происшествия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Денис Вороненков, Владимир Путин, Владислав Сурков, Сергей Нарышкин, Виктор Янукович, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Всеволод Чаплин

статья Сбежавшему не уйти

Илья Мильштейн, 24.03.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

Умри, Денис

Любой клерк в администрации Путина знает больше и решает больше, чем депутат Думы. Но если один из депутатов поделился с украинскими следственными органами тем, что рассказал ему знакомый клерк, что же в этом плохого? В депутатской деятельности г-на Вороненкова появился хотя бы какой-то смысл.

Виталий Портников
17.02.2017
статья Статья

Диво издалека

Теперь экс-депутат Вороненков объясняет, что на самом деле за Крым не голосовал, но это в сущности уже не имеет значения. Куда важнее понять другое. Вот эти его высказывания, предельно резкие, могли бы в случае чего повторить многие из бывших коллег и иных представителей власти - или Вороненков и тут уникален?

Илья Мильштейн
15.02.2017
статья Статья

Ледоруб для "предателя"

Россия продолжает жить по сталинским правилам. Убийца Вороненкова, который пошел "на дело", имея в кармане удостоверение участника АТО, ничем не отличается от "одинокого мстителя" Меркадера. Образ каждого составлен так, чтобы ни у кого не было сомнений - "чисто украинское убийство", "разборка троцкистов".

Виталий Портников
24.03.2017
383
Пара фраз 20.02.2017
в блоге Депутат Курбский

Есть враги, а есть предатели. С врагами можно договариваться, предателей надо уничтожать. Формулировка на свой лад безупречна и предельно доходчива, в ней отражена система ценностей шпиона-профессионала, для которого ренегат ненавистней врага. Ибо враг - он и есть враг, это иностранец на службе у своего государства. Врагу положено с тобой бороться, он выполняет приказ. Перебежчик - это свой, который изменяет присяге и подставляет шпиона.

Вне всякого сомнения, Денис Вороненков являлся для российской власти и лично для Путина предателем, и дело тут даже не в том, что он там говорил в многочисленных интервью про обезумевшую страну и грядущую смену режима. Или какими сведениями делился насчет Януковича. Россию методично сводят с ума, это важная часть пропагандистской спецоперации, но она ни для кого не секрет, да и обвинения, выдвинутые в Киеве против экс-президента Украины, едва ли кого-нибудь в Москве сильно тревожат. Куда важнее другое.

Запросил убежища в соседней стране, стал давать показания и выступать с брутальными антипутинскими речами человек, олицетворявший нынешнюю политическую систему. Так или иначе связанный со спецслужбами. Выстраивавший свою жизнь, бизнес, полезные знакомства в полном соответствии с принятыми в современной России нормами. Всегда голосовавший как надо и говоривший что положено. Это вам не Гарри Каспаров или Илья Пономарев, своих убеждений не скрывающие. И даже не Литвиненко, который был романтиком и полагал, что чекисты не должны подрабатывать киллерами.

Денис Вороненков романтиком не был. Оттого побег экс-депутата, состоявшего в "оппозиционной" фракции КПРФ, явился событием по-настоящему сенсационным и власть ошеломившим. Это как если бы вся "Единая Россия", ну или пусть ЛДПР, выбрав свободу, переселилась в Киев и приступила к методичным обличениям кровавого режима. Конечно, нельзя сказать, что в Кремле прямо безоглядно верят своим прикормленным элитам, но все-таки отрицательный отбор проведен там со всей скрупулезностью, и для беспокойства вроде нет оснований. Пример Вороненкова показал, что это не так. Он подавал очень скверный пример.

Есть враги, а есть предатели, и убивать их надо не только потому, что они переметнулись на сторону врага, но и из чистого прагматизма. Из чувства самосохранения. Чтобы другим неповадно было. Так мыслят шпионы, и если они приходят к власти, образуя небывалое государство, сверху донизу пронизанное людьми особого склада, то активные мероприятия становятся частью государственной политики.

Иногда это тайные акции, и только досадная случайность позволяет установить, что в центре европейской столицы было совершено убийство с применением полония. Но бывает и так, что в воспитательных целях, для тотального устрашения всех, у кого могла хоть зашевелиться мысль об измене и побеге, полезно грохнуть человека средь бела дня и с большим шумом. Устраивая показательный расстрел опять-таки в центре европейской столицы. Догадываясь при этом, что всех не закошмаришь, и с тоской озираясь вокруг: кто следующий и чего расскажет, когда уедет?

В конце концов главная вина погибшего в том и заключалась, что он нанес тяжелейшую травму управляющим Россией шпионам. Получалось, если уж сбежал Вороненков, то предать может каждый. Любой народный избранник, знакомец Суркова, приятель Нарышкина, старый друг страшно сказать кого. Любой носитель тайн - подлинных или выдуманных.

Другой вопрос, кому от таких убийственных мероприятий польза в долгосрочной перспективе.

Взять тех же депутатов или иных представителей элитной породы российских граждан. Запугивание - это сильное оружие подавления, но и обоюдоострое тоже. Беда ведь даже не в том, что прятаться теперь будут понадежней. Беда в том, что атмосфера в пресловутых элитных кругах поменяется непоправимо. Сегодня казнят реального беглеца-предателя, а завтра ликвидация потенциальных изменников станет эффективным средством выживания и карьерного роста в начальственной среде и от доноса, предположительного ложного, уже никто не будет застрахован. За исключением разве что национального лидера. Сегодня какой-нибудь ошалелый НОД или нахваливающий внесудебные расправы Чаплин - это более или менее маргинальные явления, под контролем спецслужб или совсем отвязанные, а завтра - идеология, как уже бывало в российской истории.

Сегодня изнемогающие от преданности Кремлю депутаты клеймят погибшего Вороненкова, а завтра и сами, без вины виноватые, пойдут (в лучшем случае) обживать лефортовскую камеру. Паранойя в масштабах государства - это же не просто заболевание, но логичное следствие определенного политического курса в небывалой стране. Ну и репутация у такого государства, понятное дело, достигает дна.

В этом смысле с ходу запущенные в Москве слухи о причастности СБУ к убийству Вороненкова и о "сакральной жертве" вызывают эффект противоположный. То есть всякое, конечно, бывает, и можно еще допустить, что экс-депутата заказало руководство ДНР-ЛНР - в рамках, допустим, акции асимметричного возмездия за Гиви и Моторолу. Но ведь и Донбасс сегодня земля, что называется, нашенская, и вообще как-то это все очень сложно. Экзотично как-то. При том что мы давно уже знаем, чем Владимиру Владимировичу враг милей предателя и как с каждым из них следует поступать. И если человек лежит в луже крови, то можно не сомневаться: это не враг.

Cхема с виду примитивная, однако убеждает. И убийство Дениса Вороненкова укладывается в нее безукоризненно, как пуля в голову. Почти не оставляя места для сомнений и мучительных раздумий о том, кто бы еще мог приговорить его к смерти и привести в исполнение этот приговор.

Комментарии 57 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 24.03.2017
новость Новости по теме
24.03.2017 LifeNews назвал имя стрелявшего в Вороненкова →
23.03.2017 В Киеве застрелен экс-депутат Госдумы Вороненков →
03.03.2017 Суд заочно арестовал экс-депутата Вороненкова →
02.03.2017 Бастрыкин: Вороненков "дошел до низости", взяв гражданство Украины →
16.02.2017 Бывших депутатов Максакову и Вороненкова исключили из партий →
16.02.2017 Марию Максакову исключат из "Единой России" →
15.02.2017 Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в розыск →
14.02.2017 Бывший депутат Госдумы Вороненков получил гражданство Украины →
22.08.2016 СМИ: Первый замначальника УСБ ФСБ Феоктистов лишился поста →
06.04.2015 СКР требует лишить иммунитета депутата Госдумы Вороненкова →
11.12.2014 Депутат Госдумы Вороненков может быть лишен иммунитета →
Фото и Видео
29460
Play own
Как Милонов в Питере хулиганил
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
Реклама
Выбор читателей
в блоге Как воюет Америка
383
новость Дело о нападении на Навального
Алексей Навальный после нападения. Кадр РЕН ТВ
статья Подонки с зеленкой
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Украина: дело о сдаче Крыма
Российские солдаты в аэропорту Симферополя. Фото: @avsolomin
РЕКЛАМА
Loading...
новость Глава ФБР: Россия - величайшая угроза
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
новость ФСИН: Навальному за границу нельзя
Алексей Навальный после нападения. Фото из личного твиттера
новость Павленский получил убежище
Петр Павленский в суде, 19.05.2016. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Мобильник - оружие шпиона
УФСБ по Брянской области. Фото: "Яндекс.Карты"
новость Рязань - рассадник исламизма
Вадим Осипов. Скриншот видео с opku.mil.ru
в блоге Навальный и напраслина
7
новость В ДНР осужден украинский ученый
Игорь Козловский. Фото с ФБ-страницы Александра Козловского
новость Сделать фрилансеров невыездными
Валерий Рязанский. Фото: er.ru
в блоге Царь-цензор
383
новость Прокуратура проверит танцы в церкви
Танцы в церкви Перемышля. Кадр видео youtube-канала Ars Daora
статья Зачем Путину Македония
Виталий Портников
новость 22 года за отказ признать вину
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
новость Ферузу отказали в убежище
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
новость Приговор Навальному вступил в силу
Предвыборный плакат Алексея Навального
новость Европа: Защитить геев в Чечне
Перформанс на Невском в защиту чеченских геев. Фото: ЛГБТ-инициатива
новость Молдавский суд: Россия - оккупант
Приднестровье. Кадр НТВ