О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.258850.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/portnikov/m.258850.html
Также: Портников, Госдума, Украина, Право, Колонки, Парламент, Европа, Общество, Россия, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Мария Максакова, Владимир Путин, Алексей Навальный, Виктор Янукович

статья Умри, Денис

Виталий Портников, 17.02.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама
статья Статья

Диво издалека

Теперь экс-депутат Вороненков объясняет, что на самом деле за Крым не голосовал, но это в сущности уже не имеет значения. Куда важнее понять другое. Вот эти его высказывания, предельно резкие, могли бы в случае чего повторить многие из бывших коллег и иных представителей власти - или Вороненков и тут уникален?

Илья Мильштейн
15.02.2017

Бывшие депутаты Государственной думы Денис Вороненков и Мария Максакова стали в последние дни чуть ли не главными героями российских СМИ - если, конечно, не считать Дональда Трампа и Майкла Флинна. Вороненков объявлен в федеральный розыск, после того как получил украинское гражданство и дал показания о причастности бывшего президента Виктора Януковича к нападению России на Украину. Максакова вроде бы никаких показаний не давала и гражданства не меняла, но как жена изменника Родины опасается появляться в России. В общем, все как в 1937 году.

Первыми - как это и должно быть в 1937 году и последующие советские годы - прозревают журналисты. Еще недавно на "межфракционной" свадьбе Вороненкова и Максаковой, этих двух думских любимцев, гуляла вся нижняя палатка, а будущий главный разведчик Нарышкин смотрел на будущего главного изменника отеческим взглядом. Сейчас оказалось, что Вороненков никакой не достойный член общества, а коррупционер и проходимец, да еще и предатель. Что же такой человек столько лет делал в Госдуме, да еще и в ее комитета по безопасности, никто не объясняет. Но, простите, это ведь как раз то, что говорят о депутатах самого передового в мире парламента либеральные журналисты или даже Навальный. Жулики и воры. Или для того чтобы патриоты это поняли, депутат должен смыться?

Еще одно обвинение, которое предъявляют Вороненкову в России, - даже не обвинение, а донос: голосовал за присоединение Крыма. Так что либо пусть придет "Правый сектор" и его убьет - либо пусть признает, что голосовал нечестно. Дорогие коллеги, а вы в самом деле думаете, что депутаты голосуют честно? Что если им скажут завтра проголосовать за присоединение Крыма к Турции, а Бурятии - к Монголии или наоборот, они не проголосуют? Проголосуют. И еще будут пеной исходить от радости, как это "папа" все придумал замечательно. Возмущаться будет только тот, кто убежит в Улан-Батор.

Но если вы другого мнения о возможностях и убеждениях депутатов Госдумы, тогда зачем вы уверяете нас и себя, что Вороненков не может свидетельствовать о предательстве Януковича, так как он никто и звать его никак. А никто он как раз потому, что депутат - ведь разве может в России депутат знать что-то кроме сплетен. Но это именно то, в чем убеждены не только оппозиционные журналисты, не только Навальный, но и большинство россиян: депутаты эти ваши никто и звать их никак. Любой мелкий клерк в администрации Путина знает больше и решает больше. Но если один из депутатов поделился с украинскими следственными органами тем, что рассказал ему знакомый клерк, что же в этом плохого? В депутатской деятельности господина Вороненкова неожиданно появился хотя бы какой-то смысл.

И именно появление этого смысла превратило Дениса Вороненкова во врага того самого народа, другом и избранником которого он считался, пока бессмысленно нажимал на бессмысленные кнопки в бессмысленном здании в центре бессмысленной столицы бессмысленной страны.

Поступок в России - главный враг бессмысленности. На поступок здесь может быть способен только враг.

Поступок - это и есть настоящий враг народа.

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 17.02.2017

Loading...
новость Новости по теме
16.02.2017 Бывших депутатов Максакову и Вороненкова исключили из партий →
16.02.2017 Марию Максакову исключат из "Единой России" →
15.02.2017 Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в розыск →
14.02.2017 Бывший депутат Госдумы Вороненков получил гражданство Украины →
27.01.2017 Бывший депутат Госдумы от КПРФ дал показания против Януковича →
Фото и Видео
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
28504
Play own
Блокада Донбасса
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
28407
Play own
Майдан за Курбединова
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Антисемитская эстафета
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Хмурый: Доклад Bellingcat - ложь
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость Трамп: СМИ мешают поладить с Россией
Дональд Трамп. Фото: salon.com
новость Кремль приказал молчать о Трампе
Кадр передачи "Вести недели" телеканала "Россия 1"
новость Панова и Захтея везут в Крым
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
статья Трамп: первая жертва
Владимир Абаринов
новость Плагиат в приговоре Навальному
Заимствования в приговоре по делу "Кировлеса", Кадр "Дождя"
статья Прозрение на бегу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Закон о месте у параши
383
новость Дело против Прилепина
Захар Прилепин. Фото: zaharprilepin.ru
новость Проблемы с "пакетом Яровой"
Человек со смартфоном. Фото: androidinsider.ru
новость Статью 212.1 оставят без изменений
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру
в блоге Разоблачение Марии Захаровой
383
новость Разведка не доверяет Трампу
Дональд Трамп. Фото из твиттера пресс-секретаря Белого Дома
новость Путин об угрозе с Запада
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
в блоге Добрая русская больница
383
новость Трампа призвали одуматься
Вячеслав Володин. Фото с сайта www.edinros.er.ru
новость Лидеру фермеров шьют дело
Алексей Волченко. Фото: yasnonews.ru
новость Мэттис: Говорить с позиции силы
Джеймс Мэттис. Фото: greatagain.gov
новость Покаяние Милонова
Виталий Милонов. Фото с ФБ-страницы Ильи Арзейкина