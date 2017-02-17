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Бывшие депутаты Государственной думы Денис Вороненков и Мария Максакова стали в последние дни чуть ли не главными героями российских СМИ - если, конечно, не считать Дональда Трампа и Майкла Флинна. Вороненков объявлен в федеральный розыск, после того как получил украинское гражданство и дал показания о причастности бывшего президента Виктора Януковича к нападению России на Украину. Максакова вроде бы никаких показаний не давала и гражданства не меняла, но как жена изменника Родины опасается появляться в России. В общем, все как в 1937 году.

Первыми - как это и должно быть в 1937 году и последующие советские годы - прозревают журналисты. Еще недавно на "межфракционной" свадьбе Вороненкова и Максаковой, этих двух думских любимцев, гуляла вся нижняя палатка, а будущий главный разведчик Нарышкин смотрел на будущего главного изменника отеческим взглядом. Сейчас оказалось, что Вороненков никакой не достойный член общества, а коррупционер и проходимец, да еще и предатель. Что же такой человек столько лет делал в Госдуме, да еще и в ее комитета по безопасности, никто не объясняет. Но, простите, это ведь как раз то, что говорят о депутатах самого передового в мире парламента либеральные журналисты или даже Навальный. Жулики и воры. Или для того чтобы патриоты это поняли, депутат должен смыться?

Еще одно обвинение, которое предъявляют Вороненкову в России, - даже не обвинение, а донос: голосовал за присоединение Крыма. Так что либо пусть придет "Правый сектор" и его убьет - либо пусть признает, что голосовал нечестно. Дорогие коллеги, а вы в самом деле думаете, что депутаты голосуют честно? Что если им скажут завтра проголосовать за присоединение Крыма к Турции, а Бурятии - к Монголии или наоборот, они не проголосуют? Проголосуют. И еще будут пеной исходить от радости, как это "папа" все придумал замечательно. Возмущаться будет только тот, кто убежит в Улан-Батор.

Но если вы другого мнения о возможностях и убеждениях депутатов Госдумы, тогда зачем вы уверяете нас и себя, что Вороненков не может свидетельствовать о предательстве Януковича, так как он никто и звать его никак. А никто он как раз потому, что депутат - ведь разве может в России депутат знать что-то кроме сплетен. Но это именно то, в чем убеждены не только оппозиционные журналисты, не только Навальный, но и большинство россиян: депутаты эти ваши никто и звать их никак. Любой мелкий клерк в администрации Путина знает больше и решает больше. Но если один из депутатов поделился с украинскими следственными органами тем, что рассказал ему знакомый клерк, что же в этом плохого? В депутатской деятельности господина Вороненкова неожиданно появился хотя бы какой-то смысл.

И именно появление этого смысла превратило Дениса Вороненкова во врага того самого народа, другом и избранником которого он считался, пока бессмысленно нажимал на бессмысленные кнопки в бессмысленном здании в центре бессмысленной столицы бессмысленной страны.

Поступок в России - главный враг бессмысленности. На поступок здесь может быть способен только враг.

Поступок - это и есть настоящий враг народа.