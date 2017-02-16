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Также: Партии, Украина, Россия, Война, Мир, Европа, Политика, Общество | Персоны: Мария Максакова, Иван Мельников

новость Исключение из правящей

Бывших депутатов Максакову и Вороненкова исключили из партий
16.02.2017
Мария Максакова и Денис Вороненков. Кадр РЕН-ТВ
Мария Максакова и Денис Вороненков. Кадр РЕН-ТВ
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статья Статья

Диво издалека

Теперь экс-депутат Вороненков объясняет, что на самом деле за Крым не голосовал, но это в сущности уже не имеет значения. Куда важнее понять другое. Вот эти его высказывания, предельно резкие, могли бы в случае чего повторить многие из бывших коллег и иных представителей власти - или Вороненков и тут уникален?

Илья Мильштейн
15.02.2017

Экс-депутат Госдумы Мария Максакова, уехавшая вместе с мужем Денисом Вороненковым на Украину, исключена из партии "Единая Россия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря московского отделения партии Андрея Метельского.

"Сегодня состоялось заседание президиума, на котором было проведено совещание по вопросу членства Марии Максаковой в партии. Единогласно Максакова Мария Петровна исключена из партии по причине нарушения ею законодательства о партиях. Она сама признала, что имеет двойное гражданство", - сказал Метельский.

Накануне Максакова в интервью "Медузе" рассказала, что является гражданкой Германии. При этом, по ее словам, в "Единой России" знали об этом обстоятельстве и хотели, чтобы она отказалась от второго гражданства, когда она по итогам выборов 2011 года прошла в Госдуму. До этого стало известно, что Максакову уволят из Академии имени Гнесиных, где она числится преподавателем. В учебном заведении отметили, что она отсутствует на рабочем месте, а работу за нее ведут другие преподаватели.

В среду первый вице-спикер Госдумы коммунист Иван Мельников заявил, что Вороненков автоматически перестал быть членом КПРФ после того, как получил гражданство другого государства. "Денис Вороненков сообщил, что является гражданином другой страны. Это означает, что он автоматически перестал быть членом КПРФ и для его исключения из партии никаких дополнительных процедур не требуется", - сказал Мельников.

В свою очередь, первый замруководителя Центрального исполкома партии "Единая Россия" Константин Мазуревский отметил, что у партий отсутствуют механизмы проверки сведений о наличии у кандидата иностранного гражданства. "Прием осуществляется на основании тех сведений, который человек указывает в соответствующем заявлении о вступлении в партию, - отметил Мазуревский. - Мы исходим из принципа достоверности указанных сведений, исходя из которого указание в заявлении о вступлении в партию недостоверных сведений является личной ответственностью вступающего в партию и соответственно в случае обнаружения несоответствий у него могут возникать негативные последствия".

Накануне Вороненков заявил, что принял украинское гражданство. "Я уехал, потому что просто не хочу больше жить во лжи и лицемерии, - заявил экс-депутат. - Ты едешь туда, где можешь найти дело, и Украина для меня – вторая родная страна".

Вороненков также заявил, что не участвовал в голосовании об аннексии Крыма, его карточкой проголосовали коллеги по фракции коммунистов. "Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять", - сказал бывший депутат.

Вороненков также подтвердил дачу показаний против бывшего президента Украины Виктора Януковича. "Да, я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд. И этот суд очень важен для демократической страны", - подчеркнул бывший депутат.

В свою очередь Следственный комитет объявил Вороненкова в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. До этого ведомство дважды пыталось привлечь экс-депутата к уголовной ответственности, однако это не удавалось из-за его неприкосновенности.

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16.02.2017

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