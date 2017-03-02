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Также: Право, Украина, Россия, Война, Мир, Европа, Политика, Общество | Персоны: Александр Бастрыкин

новость Бастрыкин: Вороненков "дошел до низости", взяв гражданство Украины

02.03.2017
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
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Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, переехавший вместе с женой Марией Максаковой на Украину, "дошел до низости", приняв украинское гражданство. Как передает ТАСС, об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Мы дважды выносили постановление в отношении этого депутата. Он проходил организатором по мошенническим схемам наезда на предпринимателей. Тянули, пока он не вышел из состава Госдумы и не уехал на Украину, потому что его могли бы привлечь к уголовной ответственности и его бы арестовали", - сказал он.

По словам председателя СКР, Вороненков принял украинское гражданство, чтобы уйти от уголовной ответственности. "Поэтому это не прихоть Бастрыкина и Следственного комитета, это реальный механизм возвращения средств фирмы, липовой, не липовой, в наш бюджет", - добавил он.

Бывший депутат Госдумы шестого созыва Денис Вороненков входил во фракцию КПРФ. 14 февраля стало известно, что он принял украинское гражданство. "Я уехал, потому что просто не хочу больше жить во лжи и лицемерии, - заявил Вороненков. - Ты едешь туда, где можешь найти дело, и Украина для меня – вторая родная страна".

Вороненков также заявил, что не участвовал в голосовании об аннексии Крыма, его карточкой проголосовали коллеги по фракции коммунистов. "Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять", - сказал бывший депутат.

Вороненков также подтвердил дачу показаний против бывшего президента Украины Виктора Януковича. "Да, я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд. И этот суд очень важен для демократической страны", - подчеркнул бывший депутат.

В свою очередь Следственный комитет объявил Вороненкова в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. До этого ведомство дважды пыталось привлечь экс-депутата к уголовной ответственности, однако это не удавалось из-за его неприкосновенности.

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02.03.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Диво издалека

Илья Мильштейн, 15.02.2017

Теперь экс-депутат Вороненков объясняет, что на самом деле за Крым не голосовал, но это в сущности уже не имеет значения. Куда важнее понять другое. Вот эти его высказывания, предельно резкие, могли бы в случае чего повторить многие из бывших коллег и иных представителей власти - или Вороненков и тут уникален?

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