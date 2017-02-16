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Экс-депутата Госдумы Марию Максакову исключат из "Единой России". Как передает ТАСС, об этом сообщил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский. По его словам, причиной исключения стало двойное гражданство Максаковой.

"Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы", - сказал Метельский. По его словам, если Максакова не будет согласна с таким решением, она сможет обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях.

Метельский также заявил, что в "Единой России" не знали о наличии у Марии Максаковой гражданства Германии. "Фактически это был обман, потому что она нигде не указывала, что имеет второе гражданство", - сказал Метельский.

"Как вы понимаете, мы принимали ее в партию, а не на работу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая. Мы основываемся на тех данных, которые дает кандидат и не проверяем через правоохранительные органы или каким-то еще образом", - добавил он.

Глава московского отделения назвал ситуацию "не очень красивой". "То, что было сделано, - это, действительно, некрасиво, на мой взгляд, наверное, это не очень достойно оперной певицы", - добавил Метельский. Вопрос об исключении из партии, по его словам, будет рассмотрен в четверг на заседании регионального политсовета.

Накануне Максакова в интервью "Медузе" рассказала, что является гражданкой Германии. До этого стало известно, что Максакову уволят из Академии имени Гнесиных, где она числится преподавателем. В учебном заведении отметили, что она отсутствует на рабочем месте, а работу за нее ведут другие преподаватели.

Максакова - жена бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Накануне он заявил, что принял украинское гражданство. "Я уехал, потому что просто не хочу больше жить во лжи и лицемерии, - заявил экс-депутат. - Ты едешь туда, где можешь найти дело, и Украина для меня – вторая родная страна".

Вороненков также заявил, что не участвовал в голосовании об аннексии Крыма, его карточкой проголосовали коллеги по фракции коммунистов. "Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять", - сказал бывший депутат.

Вороненков также подтвердил дачу показаний против бывшего президента Украины Виктора Януковича. "Да, я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд. И этот суд очень важен для демократической страны", - подчеркнул бывший депутат.

В свою очередь Следственный комитет объявил Вороненкова в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. До этого ведомство дважды пыталось привлечь экс-депутата к уголовной ответственности, однако это не удавалось из-за его неприкосновенности.