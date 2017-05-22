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Также: Мильштейн, Президент, Европа, Российско-американские отношения, Колонки, Россия, Мир, США, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп

статья Увидеться в Париже

Илья Мильштейн, 22.05.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Путинизация Европы

Путинская пропаганда экспортирует в Европу страх и ненависть, оголтелый антиамериканизм, насаждает "конформистский нонконформизм" лимоновского толка, посягает на основы западной цивилизации. Выступление историка Франсуазы Том на конференции "Украина - Россия: освободиться от мифов".

Франсуаза Том
17.06.2016
статья Статья

Холодная весна

Цена, которую приходится за аншлюс, по мнению Пескова, "посильна" россиянам, и это правда. Пусть им отказано в лицезрении президента на Красной площади или в Крыму, да и 400 рублей небольшие деньги, но праздник у них всегда с собой. О чем свидетельствует опрос ВЦИОМа, зафиксировавший рекордные за все три года цифры повального ликования.

Илья Мильштейн
20.03.2017
383
Пара фраз 09.05.2017
в блоге Еврейские козни во Франции
383
Пара фраз 24.04.2017
в блоге Ну-ну, французы

Осторожность прежде всего, потому они до последнего момента были так уклончивы - и Песков, и некие анонимные источники. Пресс-секретарь президента обещал "своевременно сделать объявление", если будет что объявлять. Что же касается безымянных, но тоже осведомленных, то они высказывались еще более витиевато. Мол, "трудно себе представить, что господин Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом".

Действительно, трудно. При том что однажды, в октябре прошлого года, так чуть было не произошло. Когда встречу с Олландом уже вроде согласовали, как вдруг французский лидер затосковал при мысли о неизбежном свидании. Вслух закручинился, отвечая на вопрос тележурналиста и пытаясь найти и не находя ответа на простой вопрос: зачем ему встречаться с Владимиром Владимировичем? И хотя тот же Песков еще бодрился, говоря, что подготовка к визиту шефа в Париж продолжается, очень скоро от этой встречи пришлось отказаться. Так что Российский духовный центр в столице Франции вместо Путина открывал Мединский, а сам президент довольно долго и небезуспешно удерживая безмятежнейшую улыбку на губах, информировал участников форума "Россия зовет!" о том, что насильно мил не будешь и не больно-то ему туда и хотелось. А с Франсуа Олландом у него, вообразите себе, по-прежнему "очень добрые личные отношения".

Бывало и по-другому, когда в марте 2014-го вследствие российской агрессии на Украине поездка в Шампань-Арденны отменялась жестко, холодно, безо всяких рефлексий. С переносом на июнь и Нормандию, где состоялись неизбежные торжества в честь 70-летия высадки союзников и Путин как умел символизировал победу над нацизмом. Солидарно с Петром Порошенко, с которым они общались наедине целых пятнадцать минут. Оттуда и пошел "нормандский формат" переговоров по Украине - самых безнадежных и тупиковых из всех, какие российский национальный лидер вел и ведет со своими партнерами.

Теперь место выбывшего Олланда занял Эмманюэль Макрон, поводом для рандеву стало открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому, и вот объявлено, что они скоро познакомятся - наш практически бессменный президент и французский, недавно избранный и вступивший в должность. Названы и дата, 29 мая, и статус визита в Париж: незапланированный.

Предсказывать тут нечего, но вчуже любопытно, как будет происходить знакомство. Это ведь тот самый Макрон, чей штаб подвергался кибератакам, которые определялись как российские. Тот самый Макрон, чуть ли не единственный из всех кандидатов, который обещал проявлять твердость в отношении Кремля - и в дискуссиях по украинскому вопросу, и в спорах о Сирии. Тот самый Макрон, который отказывал в аккредитации при своем штабе "Раше тудей" и "Спутнику" по той уважительной причине, что указанные "пропагандистские ресурсы распространяют ложь". Да, и с Макроном встретится тот самый Путин, который изо всех сил болел за Марин Ле Пен, довольно щедро ее спонсировал и подбадривал, тепло принимая в Москве.

Впрочем, мировая политика устроена так, что встречаться и разговаривать лучше, чем игнорировать и молчать, особенно если до сих пор ни разу не виделись. Оттого не вызывает большого удивления тот факт, что обложенного санкциями, очень одинокого и рвущегося к людям Владимира Владимировича, готов принять новый хозяин Елисейского дворца. А где-то рядом, в Брюсселе, будет находиться Дональд Трамп, принимающий участие в саммите НАТО. И тут, с учетом взрывного характера американского национального лидера, можно предполагать всякое.

Не исключено, что Трамп, измученный до полусмерти своим проклятым истеблишментом и лживой прессой, сосредоточится в беседах с союзниками на беспощадной войне с террористами и шантажистами как средстве покончить с внутриполитическим кризисом в Америке. Методика уже опробована на самолетах Асада и пещерах Афганистана, а что он будет делать дальше, чтобы американцы наконец забыли про "русский след" в его предвыборной кампании и в окружении, - бог весть. Скажем, война с КНДР сегодня уже не представляется событием совсем уж невероятным, а цементирующее ее воздействие на проклятый истеблишмент и лживую прессу сомнению не подлежит.

Однако не исключено, что Трампу захочется наплевать на всех и проявить личное бесстрашие, устремившись в Париж или другой какой европейский город для долгожданной встречи с Путиным. Не исключено также, что при помощи войны с Ким Чен Ыном Трамп намерен смягчить негативный эффект от знакомства с Путиным. Наконец не исключено, что переговоры на сей счет уже идут, и Макрон, которому совершенно не нужны ссоры сразу и с Россией, и с США, более или менее в курсе происходяшего.

Международная политика как спецоперация - это вообще захватывающий сюжет, способный посрамить любую конспирологию, а мир, в котором живут и работают такие деятели, как Путин и Трамп, в принципе непознаваем. Тем не менее осторожность прежде всего. Все-таки уже обжигались на Олланде, а Макрон - он ведь изучен гораздо хуже, чем тот, с которым у Владимира Владимировича сложились такие добрые личные отношения. До объявленной встречи осталась неделя, слух запущен, время пошло, и если в оставшиеся дни мастерски поплевывать через левое плечо, то желаемое может сбыться.

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Илья Мильштейн, 22.05.2017
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