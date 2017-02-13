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новость Главный раввин Москвы Гольдшмидт извинился перед мусульманами в Инстаграме Кадырова

13.02.2017
Пинхас Гольдшмидт приносит извинения мусульманам. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
Пинхас Гольдшмидт приносит извинения мусульманам. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
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Главный раввин Москвы - председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдштейн публично принес мусульманам извинения за свои высказывания в недавнем интервью РИА "Новости". Видеозапись заявления раввина опубликовал в своем Инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я всегда наставляю (настаиваю. - Ред.) на необходимости не обобщать, а четко разграничивать радикальный и истинно религиозный ислам, - говорит Гольдштейн в своем заявлении. - Мне жаль, что в этот раз я сам не был достаточно осторожен в своих формулировках и не сделал необходимого различия, что задело моих коллег. Если я обидел верующих людей, я извиняюсь, потому что я сам религиозный человек. Я надеюсь на ваше понимание".

Интервью Гольдштейна было опубликовано 8 февраля. Комментируя недавний антимигрантский указ президента США Дональда Трампа, раввин в частности сказал: "Действительно, сегодня 99 процентов террористов являются мусульманами".

В исламской среде эта фраза вызвала возмущение. В частности, муфтий Чечни Салах Межиев в субботу заявил в своем Инстаграме: "Вместо того чтобы терять время на подсчитывание процентов террористов среди мусульман, раввину следовало бы вспомнить историю и рассказать о том, что на протяжении более 60 лет радикальные евреи уничтожают мирных палестинцев, наглым образом, захватив земли Палестины, сжигают деревни, присваивают имущество и культуру, идет непрерывный процесс геноцида целого народа. Следовательно, сионистским оккупантам нет равных в терроризме и экстремизме, так как их зверства по отношению к мирным мусульманам не знают границ".

"Прежде чем делать такие резкие выводы, советую раввину Пинхасу думать и не давать волю расистским чувствам, иначе это чревато последствиями", - подчеркнул Межиев.

В то же время муфтий заметил, что "при всем этом зловещем факте ("сионистской оккупации". - Ред.) нельзя давать определение терроризму и экстремизму, называя его исламским, иудейским или христианским, ведь у террористов нет нации".

Между тем комментарий Кадырова к заявлению Гольдшмидта выдержан в исключительно учтивом тоне. "Я полагаю, что под дискуссией по поводу интервью Пинхаса Соломоновича следует подвести черту", - заключил глава Чечни.

Выступления перед главой Чечни с извинениями последние полтора-два года стали обычным явлением в регионе. Кадыровцы принуждали к извинениям и тех критиков своего патрона, которые живут за пределами Чечни и чеченцами не являются.

Комментарии 18 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
13.02.2017

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