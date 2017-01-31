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Также: Соколов, Антисемитизм, История, Спецслужбы, Колонки, Ксенофобия, Общество, Россия, Политика | Персоны: Борис Соколов, Леонид Гозман, Петр Толстой, Олег Кашин

статья Весь миф засилья

Борис Соколов, 31.01.2017
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
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статья Статья

Каторга, какая благодать!

Выяснилось, что Толстой не зря недоумевает, страдая от людского непонимания. Окруженный экспертами по черте оседлости, Володин указал, что этот термин применялся и к каторжанам, и если кто из читателей носит шляпу, я бы посоветовал немедленно снять ее перед спикером в знак восхищения.Что-то даже в таком хитроумии проглядывает чужеплеменное, лукавое, иудейское.

Илья Мильштейн
25.01.2017
статья Статья

Еще одна книга Александра Исаевича

Спустя сорок лет после своего эпохального литературно-общественного дебюта - "Одного дня Ивана Денисовича" - Александр Солженицын опубликовал вторую часть книги под названием "Двести лет вместе". Здесь наконец полностью высказаны взгляды выдающегося русского писателя на "еврейский вопрос". Эти взгляды не назовешь откровенно антисемитскими: между Солженицыным и Шафаревичем есть существенная разница. Однако Александр Исаевич делает российским евреям такое предложение, от которого они могут и должны отказаться.

Николай Руденский
05.02.2003

В связи с неосторожным высказыванием вице-спикера Думы Петра Толстого системный либерал Леонид Гозман выступил с комментарием, озаглавленным "Наш ответ антисемитам":

Подсчеты, сколько именно евреев было среди тех, кто громил, убивал, расстреливал после 1917, - очевидный антисемитизм. Но то, что евреев среди палачей ЧК-НКВД было непропорционально много, - это факт. Факт, который мы не хотим обсуждать, в лучшем случае говорим, что там были и русские, которых было большинство, и представители всех народов Империи, что у этих бандитов не было национальности и так далее. Но это значит, что мы отдаем эту тему разнообразным подонкам, которые на ней вполне успешно паразитируют... Разумеется, не важно, у кого предки служили в ЧК, а у кого, как у большинства из нас, никакого отношения к террору не имели, разве что как его жертвы. Важно, что в культуре, менталитете российских евреев (или вообще евреев?) было что-то, что предопределило не только фантастический вклад в мировую цивилизацию, не только военные и технологические победы Израиля и абсолютное доминирование в списке нобелевских лауреатов, но и появление палачей. И это что-то должны быть понято и проанализировано. Нами, русскими интеллигентами любых национальностей, а не черносотенцами, которые снова стали так вольготно чувствовать себя в нашей стране.

Что касается еврейской "процентной нормы" в ЧК, то тут все уже давно подсчитано и проанализировано, и совсем не черносотенцами: почти двадцать лет назад была опубликована основательная статья Льва Кричевского (см. здесь, здесь и здесь). Оказывается, что в сентябре 1918 года из 781 сотрудника ВЧК в Москве евреи составляли только 3,7%, тогда как по переписи 1897 года их доля в населении Российской империи составляла 4,0%. Из национальных меньшинств среди чекистов тогда безусловно доминировали латыши - 278 человек, или 35,6%. Дело в том, что гарнизон Москвы в тот момент составляла Латышская стрелковая дивизия, в июле успешно подавившая восстание левых эсеров и считавшаяся главной опорой большевиков. Неудивительно, что из нее в значительной мере рекрутировались кадры ВЧК. Но среди нацменьшинств в составе ВЧК в Москве евреи были только на третьем месте, уступая полякам, доля которых составляла 6,3%. Это точно соответствовало их доле в населении страны по переписи 1897 года.

Cреди руководящих и наиболее активных работников ВЧК, которых в сентябре 1918 года насчитывалось 220 человек, доля евреев и поляков возрастала до 8,6%, а латышей - до 52,7%. Но это объяснялось как более высоким образовательным цензом этих национальностей, так и их повышенным представительством среди революционных партий, включая большевиков и левых эсеров. Впрочем, то, что в 1922 году евреи составляли в РКП(б) 5,2% по сравнению с 2,1% в населении страны, можно объяснить скорее тем, что к тому времени от бывшей Российской империи отпала основная часть "черты оседлости". А те евреи, которые поддерживали большевиков, естественно, предпочли остаться на советской территории, что и дало их повышенную долю в партии. Для латышей также действовал фактор наличия в Москве латышской дивизии.

Кроме того, евреи были преимущественно городским народом. Среди городского населения Российской империи по переписи 1897 года они составляли 15,6%. А чекисты рекрутировались главным образом из числа городских жителей. Если же взять примерно 50 тысяч сотрудников губернских ЧК на конец 1920 года, то русские составляли там 77,3%, евреи - 9,1%, латыши - 3,5%, а поляки - только 1,7%. Пропорция евреев среди сотрудников ГубЧК была в 2,3 раза больше их доли во всем населении страны, но в 1,7 раза меньше их доли в городском населении.

Таким образом, никакого "еврейского засилья" среди "палачей ЧК" мы не наблюдаем. А уж об историко-культурной предрасположенности евреев к палачеству говорить просто стыдно. И миф о "палачах из черты оседлости" реанимируют только антисемиты. И не надо, как предлагает Олег Кашин, считать что вожди большевиков и чекисты - это "не евреи, не русские и не грузины, они большевики, к ним и надо относиться как к большевикам - одинаково". Ведь сами большевики придавали большое значение национальному вопросу в революции и гражданской войне и отнюдь не скрывали своей национальности.

Подобный подход, видимо, понадобился Кашину для того, чтобы не дай бог не возложили ответственности за преступления большевиков на русский народ: "Ни один народ не несет ответственности за преступления ленинской партии, и если так вышло, что самые популярные претенденты на эту ответственность - евреи и русские, то и отказываться от нее надо совместно, а не перекладывая на других". Я же думаю, что за большевиков несут ответственность все народы, оказавшиеся в составе советского государства, а русский народ, как государствообразующий, - в первую очередь. Без поддержки русских крестьян, рабочих и городской бедноты партия Ленина никогда бы не победила.

Трудно сказать, зачем понадобилось подобное "покаяние" Леониду Гозману. То ли он столь своеобразно попытался оправдать вице-спикера Думы. То ли просто неудачно сымитировал борьбу с черносотенством его же оружием, договорившись при этом до настоящего расизма. Так бывает, когда реальную борьбу с авторитарной властью подменяют ее имитацией.

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Борис Соколов, 31.01.2017
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