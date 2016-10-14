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Есть трюк, при помощи которого Путин может снискать аплодисменты самых, извините за выражение, отмороженных либералов. Нет, я не говорю о выводе моторизованной бригады тракторных войск из Донбасса или освобождении всех политзеков. Это темы безусловно важные, но второго плана, и не о них речь.

Более того. Совершив такой трюк, президент РФ, пусть и ненадолго, сумеет достичь практически невозможного. Он объединит вокруг себя и крымское большинство, и равнодушных, и несогласных, и рейтинг его приблизится к стопроцентному. Многонациональный российский народ почти единодушно поддержит Владимира Владимировича. Впрочем, чеченцы тоже его поддержат, хотя и не сразу. Но тем горячей станут благодарить впоследствии. Когда пройдут шок и трепет и свершившееся будет осознано местным социумом.

Если Путин снимет с должности Рамзана Кадырова, то рукоплескать ему будет вся страна.

Вся "Единая Россия". Вообще все федеральные элиты, сколько их топчется ныне по территории смыслов под знаменами цветущей сложности. Все силовики, включая армейских, у которых украли победу, и чекистских, обреченных на поражение в схватках с заказчиками, а нередко и с исполнителями разного рода преступлений. Все, не побоюсь этого слова, политологи, обслуживающие партию власти и утверждающие ныне, что без Кадырова нет Чечни. Все знаменитые телешоумены, и страшно даже представить, какие бочки, заготовленные для засолки пиндосов, они выкатят на вылетевшего из рядов.

И объяснять тут ничего не надо, и доказывать нечего. Начальство и силовики страшно одобрят кадровое решение президента не только потому, что привыкли устраивать ему овации по любому поводу, но и потому, что при виде Кадырова и недоумевают втайне, и тоскуют. Что же касается несогласных, то у них к Рамзану Ахматовичу накопилось столько вопросов, что и ответов не требуется. А неполные ответы звучат в тех судах, где никогда не судят заказчиков самых громких в России политических убийств.

Скандал с нападением на дочь Федора Емельяненко высказанную мысль подтверждает весьма убедительно. Неделю с лишним назад "настоящий русский богатырь", как окрестил его Путин, невосторженно отозвался о детских боях без правил в Грозном. "Русские богатыри так не поступают!" - откликнулся глава чеченской администрации, а вслед за ним, совсем уж не выбирая выражений, к дискуссии с витязем подключились высокопоставленные пехотинцы Кадырова. Чуть позже стало известно, что в Москве неизвестный напал на дочь Емельяненко.

И проблема тут даже не в том, что девочку непременно избил кто-нибудь из рядовых кавказских пехотинцев - в рамках операции возмездия за невосторженный отзыв. Вот и в ГУ МВД по Москве безошибочно берут "славянский" след отморозка - и это вовсе не значит, что сыщиков напугали золотым пистолетом. Есть же версия (и неглупые люди ее выдвигают), будто убийство Бориса Немцова было заказано не Кадыровым, а гражданами, люто ненавидящими Кадырова, дабы Рамзана подставить. Версия как версия, почему нет. И почему не предположить, что за нападением на Марию Емельяненко стоят некие злоумышленники, "явно преследующие цель разжигания межнациональной розни"? Глава Чечни в этом совершенно уверен, и к его официальному заявлению обязательно надо прислушаться. Гадая о том, отчего он так забеспокоился вдруг, и склоняясь к мысли, что тревожиться ему вроде не о чем.

Проблема, однако, в том, что пресловутая атмосфера ненависти - это воздух, которым дышит чеченский национальный лидер, и дух, который он распространяет. Так что никто и не удивляется, когда он, к примеру, предлагает расстреливать нетрезвых водителей. Это норма, и было бы странно, если бы Кадыров призывал их, не знаю, судить. Или лишать водительских прав. Мы бы сочли, что враги его выкрали и подменили.

Есть трюк, при помощи которого Путин может сплотить многонациональный российский народ в преддверии Третьей мировой, но глупо даже и спрашивать, почему он этого не делает. Без Кадырова нет Чечни, как без Путина нет России, - по крайней мере той Чечни и той России, которые не могут существовать друг без друга. Уйдет Владимир Владимирович - и что станется с путинской Россией и с кадыровской Чечней? Уйдет Рамзан Ахматович - и кто сумеет, как он, воплощая в себе самую суть небывалого нашего государства, с беззаветной верностью служить тому, кто его выбрал? В конце концов Кадыров - это идеальный Путин, явление чрезвычайное, российский многонациональный человек в развитии, в каком он, может быть, явится совсем скоро, если не остановят.

Тем не менее наблюдать его в развитии нелегко, и тому есть целый ряд свидетельств - и в микроблогах, и даже в Кремле. Так, пресс-секретарь президента, человек, который славится своим тотальным добродушным неведением, сперва безрадостно комментирует новость про "нокаутирование ребенка в прямом эфире", а после сообщает, что Путину доложено об избиении дочери его любимого спортсмена. И можно даже допустить, что гарант снова в бешенстве, как после убийства на Большом Москворецком мосту. Но все-таки он опять справится с нервами, как и положено сильному, властному, хладнокровному мужчине, который умеет держать себя в руках, когда ему некуда деваться.

Оттого аплодисментов сегодня неожиданно удостаивается другой человек. Он и совершает смертельно опасный трюк, выступая на II Международном православном студенческом форуме и с восхищением упоминая имя Федора Емельяненко среди людей, которые "являют замечательные примеры сохранения веры православной", и зал, наполненный несомненными героями, взрывается овацией. Зовут храбреца Кирилл, он служит патриархом, и подвиг его нам стоит запомнить. Ибо не повывелись еще богатыри в Российской Федерации, и напрасно Рамзан Кадыров что-то нелестное про одного из них говорил. Они сидят, как видим, в засаде, и, затаившись, упорно дожидаются своего часа, и запасы терпения их безграничны.