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Детские поединки по боям смешанного стиля, прошедшие в рамках турнира в Грозном, не были жестокими и носили характер показательных. Как передает ТАСС, об этом заявил представитель главы Чечни в Европе, генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев.

"Это были показательные поединки, в которых дети продемонстрировали то, чем они ежедневно занимаются и чему посвящают свою жизнь, - сказал Дугазаев. - Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинами и воинами, как и подобает, в их боях не было крови и серьезных травм. Мы не воспитываем в них негатив, а лишь хотим, чтобы они показывали положительный пример другим. Что касается регламента поединков, то он был полностью выстроен под показательные выступления".

Дугазаев также отметил, что президенту Союза ММА Федору Емельяненко, осудившему детские бои, стоило по другому воспринимать данную ситуацию, а не критиковать организаторов.

"Критика была и будет, но Федору стоило воспринимать ситуацию с позиции мужчины. И, если бы он ее воспринимал именно так, то в своем последнем поединке (против Фабио Мальдонадо. - Ред.) он признал бы свое поражение", - добавил Дугазаев.

Во вторник в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016, в рамках которого состоялись поединки с участием детей, в том числе трех сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова - 10-летнего Ахмада, 9-летнего Зелимхана и 8-летнего Адама. При этом Ахмад Кадыров уже на 14-й секунде поединка отправил своего соперника в нокаут.

Видео поединка, в котором принял участие Адам Кадыров, его отец выложил в своем инстаграме. "Соперники оказались сильными духом и волей, но Адам одержал уверенную победу и стал обладателем чемпионского пояса. Поздравляю, Адам!", - написал глава Чечни.

Емельяненко осудил проведение таких боев и заявил, что подобные поединки среди детей могут нанести непоправимый ущерб как физическому состоянию детей, так и психологическому. "Вчера поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои. Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых", - написал Емельяненко в своем инстаграме. Он обратил внимание на то, что дети вышли на ринг, не надев защиту для головы и рашгард, как того требуют правила проведения соревнований под эгидой Союза ММА России.

В свою очередь заместитель министра спорта Павел Колобков сообщил, что его ведомство будет разбираться с данной ситуацией.