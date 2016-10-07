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новость Кадыров: Заявления Емельяненко вызывают ряд вопросов

07.10.2016
Федор Емельяненко. Фото: boxing-point.ru
Федор Емельяненко. Фото: boxing-point.ru
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Заявления президента союза ММА Федора Емельяненко об участии детей в турнире ​по смешанным единоборствам в Грозном "вызывают ряд вопросов". Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Инстаграме.

"Я с пониманием отнесся бы к ответам и реакции Федора Емельяненко, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт", - написал Кадыров.

"Но выставлять фото чужих детей, и провоцировать под ним нелестные комментарии, есть прямое нарушение этики и морали", - добавил глава Чечни.

По его словам, "нигде не ведется такая комплексная работа по защите прав детей, как в Чечне", в которой "с детства растят патриотов и защитников России".

"Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!", - говорится в сообщении.

До Кадырова в адрес Емельяненко высказывались депутат Госдумы Адам Делимханов, представитель главы Чечни в Европе и генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев, глава бойцовского клуба "Ахмат" Абузайд Висмурадов и руководитель администрации главы Чечни Ислам Кадыров.

Делимханов, в частности, припомнил Емельяненко "брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин", а также обвинил его в "несоответствии подлинным мужским понятиям и ценностям". Также Делимханов, являющийся братом Рамзана Кадырова, пообещал, что Емельяненко придется отвечать за каждое слово о его племянниках.

Во вторник в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016, в рамках которого состоялись поединки с участием детей, в том числе трех сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова - 10-летнего Ахмада, 9-летнего Зелимхана и 8-летнего Адама. При этом Ахмад Кадыров уже на 14-й секунде поединка отправил своего соперника в нокаут.

Емельяненко осудил проведение таких боев и заявил, что подобные поединки среди детей могут нанести непоправимый ущерб как физическому состоянию детей, так и психологическому.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова запросила соответствующую информацию у уполномоченного по правам ребенка в Чеченской республике, однако омбудсмен Хамзат Хирахматов заявил, что провел проверку участия детей в турнире и не выявил никаких нарушений.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков воздержался от оценок происшедшего. "Поскольку информации много, по крайней мере, наверное нужно поинтересоваться, насколько она соответствует действительности и что было на самом деле, - отметил он. - Вы знаете, что много ведется обсуждений, но я бьюсь об заклад, что мало кто видел в реальности, что происходило".

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07.10.2016

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