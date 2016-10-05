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новость Минспорт обещает разобраться в ситуации с детскими боями в Грозном

05.10.2016
Дети на турнире "Grand Prix Akhmat - 2016" в Грозном. Кадр телеканала "Матч! Боец!"
Дети на турнире "Grand Prix Akhmat - 2016" в Грозном. Кадр телеканала "Матч! Боец!"
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Замглавы Минспорта Павел Колобков пообещал, что его ведомство разберется в ситуации с проведением в Грозном турнира по боям смешанного стиля (MMA) с участием детей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в среду президент российского Союза MMA, известный боец Федор Емельяненко подверг критике грозненский турнир. "Вчера поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои, - заметил спортсмен. - Дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет избивали друг друга на глазах у радостных взрослых".

"Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию ребенка, а также и психологическому", - подчеркнул Емельяненко.

Спортсмен также выразил возмущение тем, что за поединком наблюдал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Его советники из Министерства спорта Чечни не сообщили, что не разрешается проведение боев детей до 12 лет?" - поинтересовался президент Союза MMA.

Как передает "Кавказский узел", турнир под названием "Grand Prix Akhmat - 2016", прошедший накануне, был посвящен отмечаемому в среду Дню Грозного. В этот же день, 5 октября, Кадыров отмечает свое 40-летие и вступает в должность главы Чечни на очередной срок.

В боях приняли участие трое сыновей Кадырова: 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам. Все трое были объявлены победителями. При этом Ахмад Кадыров уже на 14-й секунде поединка отправил своего соперника в нокаут.

Глава Чечни наблюдал за турниром в компании президента байк-клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирурга).

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05.10.2016

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