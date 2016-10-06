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Участие детей в турнире по смешанным единоборствам дает надзорным органам повод для расследования. Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Если это показывали по телевизору, если соответствует действительности, то наверное, нокаутирование ребенка, да еще и в прямом эфире - это повод, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием", - сказал Песков.

При этом он не стал давать каких-либо оценок произошедшему, переадресовав вопрос существующим органам надзора за соблюдением прав ребенка.

"Я не стал бы давать каких-либо заключений, - сказал он. - Скорее, это их сфера деятельности".

По словам представителя Кремля, к имеющейся информации об участии детей в турнире по смешанным боевым единоборствам нужно относиться с осторожностью. "Поскольку информации много, по крайней мере, наверное нужно поинтересоваться, насколько она соответствует действительности и что было на самом деле, - отметил он. - Вы знаете, что много ведется обсуждений, но я бьюсь об заклад, что мало кто видел в реальности, что происходило".

Песков подчеркнул, что, если все это соответствует действительности, "тогда есть повод для того, чтобы заинтересоваться, но если что-то другое, то, соответственно, нужно избегать каких-то острых оценок".

Во вторник в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016, в рамках которого состоялись поединки с участием детей, в том числе трех сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова - 10-летнего Ахмада, 9-летнего Зелимхана и 8-летнего Адама. При этом Ахмад Кадыров уже на 14-й секунде поединка отправил своего соперника в нокаут.

Видео поединка, в котором принял участие Адам Кадыров, его отец выложил в своем инстаграме. "Соперники оказались сильными духом и волей, но Адам одержал уверенную победу и стал обладателем чемпионского пояса. Поздравляю, Адам!", - написал глава Чечни.

Президенту Союза ММА Федор Емельяненко осудил проведение таких боев и заявил, что подобные поединки среди детей могут нанести непоправимый ущерб как физическому состоянию детей, так и психологическому. "Вчера поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои. Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых", - написал Емельяненко в своем инстаграме. Он обратил внимание на то, что дети вышли на ринг, не надев защиту для головы и рашгард, как того требуют правила проведения соревнований под эгидой Союза ММА России.

В свою очередь заместитель министра спорта Павел Колобков сообщил, что его ведомство будет разбираться с данной ситуацией.

При этом представитель главы Чечни в Европе и генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев заявил, что детские поединки не были жестокими и носили характер показательных. "Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинами и воинами, как и подобает, в их боях не было крови и серьезных травм. Мы не воспитываем в них негатив, а лишь хотим, чтобы они показывали положительный пример другим. Что касается регламента поединков, то он был полностью выстроен под показательные выступления", - сказал Дугазаев.