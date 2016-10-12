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В Москве в конце прошлой недели напали на 9-летнюю дочь чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA), президента российского Союза MMA Федора Емельяненко. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на некий источник в правоохранительных структурах. Имя пострадавшей не уточняется; издание лишь передает, что она средняя дочь Емельяненко от второго брака.

Инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой из школы. Неизвестный или неизвестные ударили дочь Емельяненко в грудь. Как рассказал источник МК, удар был нанесен с таким расчетом, чтобы видимого следа от него не осталось, а сердце пострадало.

Школьница сумела дойти до дома. Матери она поначалу о случившемся не рассказала, однако затем пострадавшую стали мучить боли. После того как девочка пролежала все выходные, мать обратилась к врачу.

Дочь Емельяненко госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. У нее диагностирован ушиб грудной клетки и брюшной полости.

"Девочка не может описать тех, кто на нее напал, - заметил собеседник газеты. - Но складывается впечатление, что она что-то скрывает. Возможно, ее запугали те, кто напал?"

В прошлую среду, 5 октября, Емельяненко раскритиковал участие детей в турнире по MMA, который днем раньше прошел в Грозном. Соревнования под названием "Grand Prix Akhmat - 2016", посвященные Дню Грозного, прошли в канун 40-летия Рамзана Кадырова и вступления его на очередной срок в должность главы Чечни.

В боях приняли участие трое сыновей Кадырова: 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам. Все трое были объявлены победителями. При этом Ахмад Кадыров уже на 14-й секунде поединка отправил своего соперника в нокаут.

"Поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои, - заметил Емельяненко, поместив в своем Инстаграме кадр видеозаписи соревнований. - Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию ребенка, а также и психологическому". Спортсмен также выразил возмущение тем, что за поединком Кадыров.

Два дня спустя, 7 октября, Кадыров заявил, что высказывания Емельяненко "вызывают ряд вопросов". "Выставлять фото чужих детей и провоцировать под ним нелестные комментарии есть прямое нарушение этики и морали, - заметил глава Чечни. - "Федор, Вы неправы! Русские богатыри так не поступают!"

Однако вечером того же дня Кадыров потребовал от своих сторонников удалить из соцсетей оскорбительные записи в адрес Емельяненко. "Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека, - пояснил он. - Я уверен, что Федор Владимирович осознал ошибку. Об этом в частности свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика".