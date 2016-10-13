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Шестнадцатилетнюю дочь спортсмена Федора Емельяненко Марию выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, где ей была оказана медицинская помощь после избиения. Как передает Интерфакс, об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

"Ее здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что если бы не оперативное вмешательство врачей, состояние девушки могло бы резко ухудшиться.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники полиции в настоящее время изучают материалы видеокамер с места происшествия. Пока полицейские не нашли какой-либо полезной информации, добавил собеседник агентства.

Ранее столичная полиция возбудила уголовное дело по факту избиения. "По результатам проведенной проверки информации об избиении несовершеннолетней в центре Москвы, отделом дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по статье 116 УК (побои)", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Факт возбуждения дела подтвердила замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По ее словам, полиция уже опросила родственников девушки. В ближайшее время материалы будут переданы для расследования в органы СКР по подследственности. В деле, отметила Меркачева, пока фигурирует один нападавший.

В прошлую среду Емельяненко раскритиковал участие детей в турнире по MMA, который днем раньше прошел в Грозном. Соревнования под названием "Grand Prix Akhmat - 2016", посвященные Дню Грозного, прошли в канун 40-летия Рамзана Кадырова и вступления его на очередной срок в должность главы Чечни.

В боях приняли участие трое сыновей Кадырова: 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам. Все трое были объявлены победителями. При этом Ахмад Кадыров уже на 14-й секунде поединка отправил своего соперника в нокаут.

Два дня спустя, 7 октября, Кадыров заявил, что высказывания Емельяненко "вызывают ряд вопросов". "Выставлять фото чужих детей и провоцировать под ним нелестные комментарии есть прямое нарушение этики и морали, - заметил глава Чечни. - "Федор, Вы неправы! Русские богатыри так не поступают!"

Однако вечером того же дня Кадыров потребовал от своих сторонников удалить из соцсетей оскорбительные записи в адрес Емельяненко. "Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека, - пояснил он. - Я уверен, что Федор Владимирович осознал ошибку. Об этом в частности свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика".