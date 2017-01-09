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Также: Украина, Россия, Экономика, Общество, Внутренняя политика США, Европа, Политика, США, Мир | Персоны: Виталий Портников, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Тереза Мэй

статья Голый народ

Виталий Портников, 09.01.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Барометр-путиноид

Нечувствительный к чужим страданиям и сосредоточенный на своих, постсоветский российский человек готов проклинать вчерашних братьев и прощать грабителей и убийц, если ему скажут, что зато они патриоты. Особенно если они начальство и социолог спрашивает в лоб: одобряешь или не одобряешь.

Илья Мильштейн
23.10.2015
статья Статья

Народ безумствует

И тогда ты действительно хочешь проведения международного трибунала, чтобы он осудил виновных - потому что уверен, что другого вердикта кроме осуждения "хохлов" и "пиндосов" быть не может. Леонтьев и Киселев представят нужные доказательства. Но тогда ты уже не циник и не лжец. Ты идиот. И это намного опаснее.

Виталий Портников
31.07.2015

В хрестоматийном андерсеновском сюжете голым и выставленным на посмешище оказался только несчастный король, поверивший проходимцам. Народ, рукоплескавший монарху, был вполне пристойно одет и просто не хотел признаться себе в сраме правителя - понадобился мальчик, который выкрикнул то, что все остальные и так видели.

Но великий сказочник сочинил свою историю в те времена, когда подданные не отвечали за действия правителей и могли лишь поражаться их безумию. Демократия изменила всю эту ситуацию коренным образом. Новые "короли" избираются собственным народом, и от них теперь зависит, станут ли они потакать опасным иллюзиям или попытаются прикрыть народный срам.

Британскому правительству буквально на днях пришлось уволить собственного посла в Европейском Союзе Айвена Роджерса, высказывавшего серьезные сомнения в эффективности "бракоразводного" процесса с Брюсселем и предупреждавшего, что переговорный процесс займет десятилетие. Этого не хочет слышать не только Тереза Мэй - возможно, она-то как раз осознает всю сложность "брекзита". Этого не хотят знать британцы, проголосовавшие за "брекзит". Потому что в их представлении выход из Евросоюза - это успех, а не поражение. Экономический рост, а не спад. Новые свободы, а не новые ограничения. Сложность переговорного процесса, проблемы с инвестициями, ограничения на передвижение британцев по континенту, таможенные барьеры для продукции Соединенного Королевства, удорожание европейских товаров - это не то, за что проголосовали британцы.

И так едва ли не повсюду. Разве поверят американские избиратели, проголосовавшие за Дональда Трампа, что экономические рецепты нового президента не приведут к возрождению неконкурентоспособных отраслей промышленности и не увеличат количество рабочих мест - а вот к удорожанию товаров и услуг привести могут?

Разве готов "патриотический" россиянин увидеть связь между собственным восторгом по поводу оккупации Крыма и войны в Донбассе и снижением собственного жизненного уровня? Можно, конечно, успокаивать себя сказками о всесильности пропаганды, свирепости власти и наивности народа, но от правды не уйдешь: агрессивная безнаказанность остается "символом веры" многих россиян, и они никогда не поверят, что за агрессию придется платить из собственного истощавшего кошелька. А сами крымчане - те из них, кто искренне радовался "вежливым человечкам", увеличившимся пенсиям и бюджетным зарплатам и готов был даже и без всякого принуждения проголосовать за оплаченное "возвращение в родную гавань", - разве рассчитывали они на медведевское "денег нет, но вы держитесь"?

А греки, которые голосовали за популистскую партию Ципраса, обещавшую им отказаться от европейских условий, соглашались с этим отказом на специальном референдуме, а потом опять голосовали за Ципраса, принявшего европейские требования?

Это только первые примеры национального ребячества, которые приходят на ум. Уверен, что число таких примеров будет только множиться. Как будет множиться число людей, готовых проголосовать за собственные несбыточные мечты - а потом обвинять в их провале кого угодно, только не самих себя.

Мы живем в совершенно новой андерсеновской сказке - сказке о голом народе. Но мальчик, который наивно выкрикнет правду о разоблачившемся мире, еще не скоро будет услышан.

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Виталий Портников, 09.01.2017
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Владимир Абаринов

В сторону Трампа

Владимир Абаринов, 02.12.2016

Последний довод трампофилов заключается в том, что система сдержек и противовесов, сконструированная отцами-основателями, не даст Трампу отбиться от рук. Но эффективность системы разделения властей - это результат конвенции. А Дональд Трамп - нарушитель конвенций. Через четыре года американцы могут просто не узнать свою страну.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Спросил ВЦИОМ у матерей

Илья Мильштейн, 24.06.2016

Просто вот так в лоб соотечественников еще вроде не спрашивали. Дескать, если завтра не трактористы с шахтерами, не ерофеевы с александровыми, худо-бедно обученные своему ремеслу, а ваши родные дети пойдут громить собирательных хохлов и умирать - вы как к этому отнесетесь?
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Народ против

Виталий Портников, 14.10.2016

Власть как раз освятила открытие мемориальной доски Маннергейму - по своим соображениям, разумеется, но освятила. Власть не просто разрешила ее установить, она ее и защищала, на открытие приезжали Иванов с Мединским - и ничего. Общество выступало резко против этой доски - и победило.

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