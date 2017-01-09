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В хрестоматийном андерсеновском сюжете голым и выставленным на посмешище оказался только несчастный король, поверивший проходимцам. Народ, рукоплескавший монарху, был вполне пристойно одет и просто не хотел признаться себе в сраме правителя - понадобился мальчик, который выкрикнул то, что все остальные и так видели.

Но великий сказочник сочинил свою историю в те времена, когда подданные не отвечали за действия правителей и могли лишь поражаться их безумию. Демократия изменила всю эту ситуацию коренным образом. Новые "короли" избираются собственным народом, и от них теперь зависит, станут ли они потакать опасным иллюзиям или попытаются прикрыть народный срам.

Британскому правительству буквально на днях пришлось уволить собственного посла в Европейском Союзе Айвена Роджерса, высказывавшего серьезные сомнения в эффективности "бракоразводного" процесса с Брюсселем и предупреждавшего, что переговорный процесс займет десятилетие. Этого не хочет слышать не только Тереза Мэй - возможно, она-то как раз осознает всю сложность "брекзита". Этого не хотят знать британцы, проголосовавшие за "брекзит". Потому что в их представлении выход из Евросоюза - это успех, а не поражение. Экономический рост, а не спад. Новые свободы, а не новые ограничения. Сложность переговорного процесса, проблемы с инвестициями, ограничения на передвижение британцев по континенту, таможенные барьеры для продукции Соединенного Королевства, удорожание европейских товаров - это не то, за что проголосовали британцы.

И так едва ли не повсюду. Разве поверят американские избиратели, проголосовавшие за Дональда Трампа, что экономические рецепты нового президента не приведут к возрождению неконкурентоспособных отраслей промышленности и не увеличат количество рабочих мест - а вот к удорожанию товаров и услуг привести могут?

Разве готов "патриотический" россиянин увидеть связь между собственным восторгом по поводу оккупации Крыма и войны в Донбассе и снижением собственного жизненного уровня? Можно, конечно, успокаивать себя сказками о всесильности пропаганды, свирепости власти и наивности народа, но от правды не уйдешь: агрессивная безнаказанность остается "символом веры" многих россиян, и они никогда не поверят, что за агрессию придется платить из собственного истощавшего кошелька. А сами крымчане - те из них, кто искренне радовался "вежливым человечкам", увеличившимся пенсиям и бюджетным зарплатам и готов был даже и без всякого принуждения проголосовать за оплаченное "возвращение в родную гавань", - разве рассчитывали они на медведевское "денег нет, но вы держитесь"?

А греки, которые голосовали за популистскую партию Ципраса, обещавшую им отказаться от европейских условий, соглашались с этим отказом на специальном референдуме, а потом опять голосовали за Ципраса, принявшего европейские требования?

Это только первые примеры национального ребячества, которые приходят на ум. Уверен, что число таких примеров будет только множиться. Как будет множиться число людей, готовых проголосовать за собственные несбыточные мечты - а потом обвинять в их провале кого угодно, только не самих себя.

Мы живем в совершенно новой андерсеновской сказке - сказке о голом народе. Но мальчик, который наивно выкрикнет правду о разоблачившемся мире, еще не скоро будет услышан.