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новость Минобороны отчиталось о ракетном ударе в Сирии

23.06.2017
Пуск ракет "Калибр". Кадр из видео Минобороны
Пуск ракет "Калибр". Кадр из видео Минобороны
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Российские войска в Сирии совершили очередной удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям "Исламского государства", сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Как заявили в военном ведомстве, шесть ракет были выпущены с фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодки "Краснодар". С "Краснодара" ракеты запускались из подводного положения.

По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены пункты управления и склады оружия и боеприпасов ИГ в районе поселка Акебат мухафазы Хама. При попадании одной из ракет, утверждают военные, арсенал боевиков сдетонировал.

Как сообщается, после ракетного удара остатки сил ИГ уничтожили с воздуха российские бомбардировщики.

В Минобороны заверили, что предупредили об атаке командования Турции и Израиля.

Российское военное ведомство неоднократно публично отчитывалось о пусках крылатых ракет по позициям боевиков. 31 мая российские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по целям на востоке Пальмиры. Тогда в Минобороны заявили об уничтожении укрытий, техники и живой силы боевиков, находившихся в городе.

В ноябре прошлого года позиции боевиков ИГ таким оружием обстрелял фрегат "Адмирал Григорович".

Первый удар ракетами "Калибр" по целям в Сирии российские корабли нанесли в октябре 2015 года. "Для поражения боевиков, кроме авиации, сегодня утром привлекли корабли Каспийской флотилии, четыре ракетных корабля произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр" по 11 целям, - заявил тогда министр обороны Сергей Шойгу. - Результаты ударов подтвердили высокую эффективность ракет на больших расстояниях - почти 1,5 тысячи километров". Он подчеркнул, что удары наносились позициям боевиков "Исламского государства"

При этом в Пентагоне сообщили, что четыре из 26 ракет до Сирии не долетели и упали на территории Ирана. Причиной падения снарядов, по предположению американских военных, стала их неисправность.

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23.06.2017
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