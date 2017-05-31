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Российские фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" выпустили из акватории Средиземного моря четыре крылатых ракеты "Калибр" по силам "Исламского государства" в районе Пальмиры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Все цели поражены", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что подводная лодка выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения. "Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ, экипажей кораблей и подводной лодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения. Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа", - говорится в сообщении.

"Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия", - подчеркнули в Минобороны.

Стоимость ракеты "Калибр", принятой на вооружение в 2012 году, оценивается российскими СМИ от 20 до 40 миллионов рублей.

Первый удар ракетами "Калибр" по целям в Сирии российские корабли нанесли в октябре 2015 года. "Для поражения боевиков, кроме авиации, сегодня утром привлекли корабли Каспийской флотилии, четыре ракетных корабля произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр" по 11 целям, - заявил тогда министр обороны Сергей Шойгу. - Результаты ударов подтвердили высокую эффективность ракет на больших расстояниях - почти 1,5 тысячи километров". Он подчеркнул, что удары наносились позициям боевиков "Исламского государства"

При этом в Пентагоне сообщили, что четыре из 26 ракет до Сирии не долетели и упали на территории Ирана. Причиной падения снарядов, по предположению американских военных, стала их неисправность.

После этого российские корабли и подводные лодки неоднократно проводили пуски ракет "Калибр" по целям в Сирии. В ноябре позиции боевиков ИГ таким оружием обстрелял фрегат "Адмирал Григорович".