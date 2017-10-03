О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.264431.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.264431.html
Также: Чечня, Кино, Война, Культура | Персоны: Рамзан Кадыров, Наталья Поклонская

новость Кадыров поддержал позицию Поклонской по фильму "Матильда"

03.10.2017
Рамзан Кадыров. Фото: topnews.ru
Рамзан Кадыров. Фото: topnews.ru
Реклама

Рамзан Кадыров поддерживает позицию депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму Алексея Учителя "Матильда". Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале.

"Благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество, - отметил Кадыров. - Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу".

"Поклонская представляет в Госдуме интересы населения России. Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны. В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота - Родину", - написал глава Чечни.

Между тем петиция на портале change.org "За отмену фильма "Матильда" набрала менее 25 тысяч подписей. ​

8 августа "Комсомольская правда" опубликовала письмо Кадырова министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой запретить прокат "Матильды" в Чечне. Глава Чечни обвинил Учителя в "издевательстве над чувствами верующих" и "подрыве основ".

В ответ в Минкульте заявили, что ведомство не имеет права прекращать действие прокатного удостоверения фильма в отдельных регионах. Там предложили Кадырову самостоятельно решать этот вопрос с местными кинопрокатчиками.

10 августа Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать показ "Матильды". "Нам негласно посылают сигналы: вы, мол, можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет! - написал Кадыров в своем инстаграме. - В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма".

Кадыров также отметил, что произведения искусства, которые "противоречат интересам государства", не должны получать бюджетное финансирование, поскольку есть темы, которые "ради высших интересов нельзя трогать". Однако сейчас, отмечает чеченский лидер, "стало модным поощрять в искусстве безнравственность". Он приводит в пример акцию группы "Война" "Хуй в плену у ФСБ", за которую активисты в 2011 году получили премию "Инновация", одним из учредителей которой является Минкульт.

Оставить комментарий Обсудить
03.10.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Дикая коллизия

Илья Мильштейн, 09.08.2017

Сбивчивый тон кадыровского письма тоже не должен никого вводить в заблуждение. Ну да, из текста можно заключить, что одним из главных деяний царя Николая, оклеветанного режиссером Учителем, было создание кавказской "Дикой дивизии", но удивляться не нужно.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Маленькое, но ответственное обручение

Илья Мильштейн, 22.09.2017

Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она конкурировать с дядей Володей. Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого анонимные источники, связанные с администрацией Путина, вовлекают Собчак в свои предвыборные игры.

новость Новости по теме
29.09.2017 Экс-зампрокурора Симферополя лишили гражданства РФ из-за "Матильды" →
23.09.2017 Лидера "Христианского государства" Калинина арестовали →
14.09.2017 Говорухин назвал "кликушами и мракобесами" противников фильма "Матильда" →
13.09.2017 Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды" →
11.08.2017 Евкуров призвал ввести цензуру для подобных "Матильде" фильмов →
10.08.2017 Кадыров: В Чечне не будут запрещать показ "Матильды" →
09.08.2017 Минкульт: Мы не имеем права запрещать показ фильмов в отдельных регионах →
08.08.2017 Кадыров попросил Мединского запретить показ "Матильды" в Чечне →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
Реклама
Выбор читателей
новость Васильева защищает Мединского
Ольга Васильева и Владимир Мединский. Фото: минобрнауки.рф
новость ЕСПЧ за свободу слова
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Дело Улюкаева: показания Феоктистова
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
в блоге Люди ваши - будут наши
383
статья Россия подставляет щеки
новость Приговор Балуху отменен
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
РЕКЛАМА
новость Лимонова оштрафовали
Задержание Эдуарда Лимонова. Фото с личной ЖЖ-страницы
новость Фейсбук передал данные Конгрессу
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
новость Бой у украинской границы
Погибший в Теткине. Источник: moe-kursk.ru
новость Волков объявил голодовку
Леонид Волков. Фото с личной страницы
новость Совет ВАК: Мединский не доктор
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Расстрел в Лас-Вегасе
Лас-Вегас: публика бежит после стрельбы. Кадр видео из твиттера @EirikurH
статья Путин убирает губернаторов
Виталий Портников
новость Минобороны: Дела на флоте плохи
Корабли Северного флота. Кадр ВГТРК
статья Соловьев Озерный
Илья Мильштейн
новость 24 года за убийство полицейского
Артур Бекболатов. Фото Константина Волгина/"Кавказский узел"
новость Компенсация за принудлечение
Николай Лиханов в психбольнице. Фото: zab.ru
в блоге Михалков против обезьяны
383
новость Навальный сел на 20 суток
Алексей Навальный в суде 02.10.2017. Фото с ФБ-страницы политика
статья Лай испуганной собаки