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Рамзан Кадыров поддерживает позицию депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму Алексея Учителя "Матильда". Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале.

"Благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество, - отметил Кадыров. - Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу".

"Поклонская представляет в Госдуме интересы населения России. Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны. В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота - Родину", - написал глава Чечни.

Между тем петиция на портале change.org "За отмену фильма "Матильда" набрала менее 25 тысяч подписей. ​

8 августа "Комсомольская правда" опубликовала письмо Кадырова министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой запретить прокат "Матильды" в Чечне. Глава Чечни обвинил Учителя в "издевательстве над чувствами верующих" и "подрыве основ".

В ответ в Минкульте заявили, что ведомство не имеет права прекращать действие прокатного удостоверения фильма в отдельных регионах. Там предложили Кадырову самостоятельно решать этот вопрос с местными кинопрокатчиками.

10 августа Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать показ "Матильды". "Нам негласно посылают сигналы: вы, мол, можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет! - написал Кадыров в своем инстаграме. - В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма".

Кадыров также отметил, что произведения искусства, которые "противоречат интересам государства", не должны получать бюджетное финансирование, поскольку есть темы, которые "ради высших интересов нельзя трогать". Однако сейчас, отмечает чеченский лидер, "стало модным поощрять в искусстве безнравственность". Он приводит в пример акцию группы "Война" "Хуй в плену у ФСБ", за которую активисты в 2011 году получили премию "Инновация", одним из учредителей которой является Минкульт.