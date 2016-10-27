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Лидер прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что не намерен отказываться от слов в адрес руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина, сообщает РБК. Так Хирург прокомментировал призыв пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова принести свои извинения Райкину.

"Мне не нравятся эти выставки, и от своих слов я не отказываюсь, и, более того, я бездействовать не буду. Я постараюсь отбить желание и возможность оскорблять веру, оскорблять иконы и выставлять там этих педофилов. Мне это не нравится и я с этим не согласен. Я буду бороться, чтобы у нас в стране этого не было", - сказал Хирург.

В понедельник, выступая на седьмом съезде Союза театральных деятелей России, Райкин назвал "безобразным посягательством на свободу творчества" закрытие ряда спектаклей и выставок. Артист заявил о повторяющихся "наездах на искусство". Он выразил озабоченность тем, что власти нейтрально ведут себя по отношению к "группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут".

"Дьявол всегда соблазняет свободой. А под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты", - отреагировал на эти слова Хирург.

В четверг Песков призвал Хирурга извиниться за резкие высказывания в адрес артиста. "К огромному таланту Райкина мы относимся с безграничным уважением, и я считаю, что просто бес попутал этого мотоциклиста, который его оскорбил. Я надеюсь, что он извинится", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь призвал самого Райкина привести конкретные факты применения цензуры в его театре. "Но я хочу, чтобы Константин Райкин назвал хоть один случай, когда кто-то пытался ему что-то навязать или запретить. И тогда мы вернемся в начало этой дискуссии. Хотел бы, чтоб он сказал, что "мне запрещали делать в "Сатириконе" вот это или навязывали вот это". Тогда это будет дискуссия, действительно основанная на чем-то", - заметил Песков.