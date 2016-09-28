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новость В Центре имени братьев Люмьер не исключили возобновления выставки Стёрджеса

28.09.2016
Боевики "Офицеров России" у Центра Люмьеров. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Боевики "Офицеров России" у Центра Люмьеров. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Работа выставки "Джок Стёрджес. Без смущения" может возобновиться, если будет обеспечена ее безопасность. Об этом заявила основатель и куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Литвинская, сообщает Интерфакс.

"Мне бы очень этого хотелось, но нужно успокоить общественное мнение. Когда ничего не будет угрожать экспонатам выставки, я ее обязательно открою. Пока, к сожалению, об этом говорить не приходится", - сказала Литвинская. - Если будет угроза по отношению к Центру, сотрудникам и экспонатам, я этого делать не буду. По этой же причине я ее и закрыла".

Работы Стёрджеса изображают "женскую натуру в периоды полового созревания и до него". Выставка его фотографий открылась в Центре Люмьеров 8 сентября и должна была продлиться до 30 октября. Однако в субботу сенатор Елена Мизулина потребовала закрыть мероприятие. Она заявила, что в действиях организаторов присутствует состав уголовного преступления, и пообещала обратиться к генпрокурору Юрию Чайке, чтобы тот организовал проверку по факту проведения выставки.

Позже в тот же день детский омбудсмен Анна Кузнецова договорилась с прокуратурой о проверке Центра Люмьеров. В отличие от Мизулиной, однако, она обвинила организаторов выставки не в уголовном преступлении, а в административном правонарушении. При этом чиновница перепутала статьи КоАП.

В воскресенье боевики организации "Офицеров России" вынудили администрацию Центра Люмьеров закрыть выставку Стёрджеса ( Фото Видео ФОТО, ВИДЕО). До того как администрация приняла такое решение, вход в помещение боевики заблокировали. Затем состоялась совместная пресс-конференция главы "Офицеров России" Антона Цветкова и руководства Центра Люмьеров, на которой было объявлено о закрытии выставки.

Во время пресс-конференции боевик движения SERB Александр Петрунько облил несколько экспонатов жидкостью из пластиковой бутылки. Сообщалось, что это была моча. Однако сам сербовец это отрицал, заявив, что в бутылке была лечебная грязь из Крыма. В понедельник судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников признал Петрунько виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и арестовал на семь суток.

Во вторник Цветков сообщил, что эксперты признали фотографии с выставки "Джок Стёрджес. Без смущения" соответствующими законодательству. При этом он заявил, что массовая негативная реакция общественности на эту выставку была спровоцирована публикацией в блоге Елены Мироновой (известной в ЖЖ как Лена Миро). По словам главы "Офицеров России", там были размещены "провокационные фотографии" Стёрджеса, которых на выставке не было. Цветков потребовал провести проверку поста Мироновой.

Как утверждал Цветков, именно публикация Мироновой побудила его попросить "подразделения организации "Офицеры России", которые занимаются профилактикой правонарушений" приехать к Центру, "чтобы своими глазами увидеть, что же на самом деле там экспонируется".

Сам Центр Люмьеров ранее заявил об отсутствии претензий к боевикам, поблагодарил их за задержание сербовца, облившего экспонаты, и заверил, что вход в зал "Офицеры России" не блокировали. "Они стояли у дверей и ждали нашего разрешения для того, чтобы зайти посмотреть работы и сформировать свою собственную точку зрения. Они не устраивали митингов, пикетов, прохожим и машинам не мешали", - говорилось в заявлении.

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Не смеют, что ли, командиры

Илья Мильштейн, 28.09.2016

Бригадира "Офицеров России" следовало бы пожалеть. Остро реагируя на сигнал с места и стремясь, как всегда, послужить Родине, то есть выслужиться, он попал в некую западню. Вместе с детским омбудсменом Кузнецовой и сенатором Мизулиной. Причем до сих пор непонятно, как так получилось, что он попал.
Илья Мильштейн

Честь имеют

Илья Мильштейн, 26.09.2016

И если с годами при обнаружении тайных архивов выяснится, что все эти мизулины и милоновы с приданными им блогерами и офицерами и еще тот мочеиспускательный мужик работали по указке злодейского лобби, то я, знаете, не удивлюсь. Дочитывая хронику запретов в России, эту многостраничную печальную книгу, в которой когда-нибудь будет же поставлена точка.

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