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Также: Мильштейн, Арт, Право, Дети, Секс, Россия, Колонки, Культура, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Антон Цветков, Елена Мизулина, Дмитрий Цорионов (Энтео)

статья Не смеют, что ли, командиры

Илья Мильштейн, 28.09.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Расшибающая лоб

Бесчисленные демарши Мизулиной, из которых в последнее время особенно заметны были предложение закрепить в Конституции статус православия как государственной религии и омраченное скандалом выступление на конференции в ФРГ, свидетельствуют о том, что ее политическая карьера подходит к концу. Излишне радикальные депутаты, пусть даже воюющие на стороне Путина, ему на самом деле не нужны.

Николай Митрохин
26.11.2013
статья Статья

Выдвижение "За жизнь"

Церковно-политическая позиция, которой придерживается семья Кузнецовых, тоже достаточно четкая. Они примыкают к внутрицерковному "Движению "За жизнь" (сейчас действующему под названием "Ассоциация организаций по защите семьи"), которое занимается не только борьбой с абортами, но и продвижением радикально антизападных и монархических идей.

Николай Митрохин
12.09.2016
статья Статья

"Тапочки" и сапог

На посту шефа "Офицеров России" Антон Цветков смотрится органично. И если бы он по-жириновски оценивал песню "Тапочки" в исполнении подозреваемой Васильевой только в этом качестве, то никто бы ему и слова худого не сказал. Однако в качестве председателя ОНК подобные тексты выдавать как-то нехорошо. Это, пожалуй, поступок неосторожный.

Илья Мильштейн
15.10.2014
статья Статья

Честь имеют

И если с годами при обнаружении тайных архивов выяснится, что все эти мизулины и милоновы с приданными им блогерами и офицерами и еще тот мочеиспускательный мужик работали по указке злодейского лобби, то я, знаете, не удивлюсь. Дочитывая хронику запретов в России, эту многостраничную печальную книгу, в которой когда-нибудь будет же поставлена точка.

Илья Мильштейн
26.09.2016

"Как-то вы вдвойне ничтожеством выглядите". "Самодеятельное мудачьё". "И мочу в голову "офицерам России" доливали неопознанные педофилы". "Скоро мы придем к тому, что у Довлатова написано, - А за геморрой у вас не судят?"

Под нашумевшим постом Антона Цветкова немало таких комментов, имеются и покруче, а между тем бригадира "Офицеров России" следовало бы пожалеть. Остро реагируя на сигнал с места и стремясь, как всегда, послужить Родине, то есть выслужиться, он попал в некую западню. Вместе с детским омбудсменом Кузнецовой и сенатором Мизулиной. Причем до сих пор непонятно, как так получилось, что он попал.

Цветков пишет, что явление братьям Люмьер этих самых офицеров последнейшей выделки "было спровоцировано публикацией Елены Мироновой, разместившей в своем ЖЖ фотографии, которых не было на выставке". И тут загадка. То ли небезызвестная блогерша действительно зачем-то подставила разных заслуженных людей с присущими им гопниками, и они повелись и возбудились. То ли, страдая от безделья, бригадир действовал на свой страх и риск, ожидая одних только наград от кураторов, а теперь сваливает вину на блогершу. В любом случае ясно, что у человека неприятности и он оправдывается. Неловко, да, однако кто бы на его месте сумел с ловкостью отвертеться?

Собственно, все они сегодня страдают. Тот мужик, который мочился из банки и при составлении протокола оказался боевиком Петрунько, а потом был посажен. Жестокая Елена, резко отмежевавшаяся от единомышленников и внезапно призвавшая к дальнейшим репрессиям. Будь ее воля, десятки людей в черном во главе с их руководителем ныне пошли бы по этапу. Ну и Антон Цветков, который желает покарать блогершу. В связи с чем в сети живо обсуждается вопрос о сложных, порой мучительных взаимоотношениях жабы с гадюкой.

Постичь происходящее вообще нелегко.

Известно же, что национал-патриоты в России, особенно те, у кого на знаменах написаны слова типа "духовность" и "педофилия", - народ соборный. Это либералы вечно лаются между собой и выясняют, кто кому чего про кого сказал в постели. А патриоты легко, прямо с полпинка наряжаются в черное, собираются в толпы и солидарно идут кого-нибудь громить. И вот они страшно ругаются между собой, топят друг друга и мечтают посадить. Налицо разрыв шаблона.

Вероятно, дело вот в чем. Борьба с фотографами и прочими извращенцами, забота о моральной чистоте нации, погром как средство защиты от посягательств на идеалы - все это по отдельности, как правило, организуется, приветствуется и поощряется. Допустим, избиение вражеских экологов неравнодушные граждане могут учинить и под контролем спецслужб. Однако власть слегка морщится, когда вспыльчивые патриоты увлекаются самодеятельностью, смешивая все в кучу: борьбу с пятой колонной, погром, офицерские сапоги.

Когда они дышат прямо в лицо - и почва, и судьба. Когда возникает слишком уж громкий скандал. Когда это случается в Москве.

Тогда простые с виду сюжеты внезапно обретают судебную перспективу, и некую даму, погромившую выставку Вадима Сидура, могут даже нестрого наказать. А с ее идейным вдохновителем Энтео провести закулисные переговоры, попросив его как-то утихнуть на время, и он утихнет. Что же касается совсем отбившихся от рук, типа Тесака, то с ними иногда обходятся строго. Невзирая на прежние заслуги и очевидную ненависть к врагам отечества.

Так что можно предположить, что и блогерша Миро, и офицер Цветков в своих действиях, направленных на защиту России от иноземного нашествия педофилов, перестарались - каждый на свой лад. Блогерша запостила слишком соблазнительные фотографии, как бы сражаясь с кощунником Стёрджесом, но по сути рекламируя самые неоднозначные из его произведений, которые в Москве и не экспонировались. А жалкий Цветков, правду он говорит насчет провокации или честь мундира спасает, устроил форменный балаган. Зашел за двойную сплошную, если использовать современный оборот. Все-таки даже у нас далеко не каждый день на выставку приходят гестапообразные молодые люди и, образуя ни с кем не согласованный пикет, закошмаривают посетителей на радость иностранным корреспондентам и недобитым своим.

Наглядевшись на них, щедро растиражированных прессой и простыми сетевыми фотографами, в Кремле, наверное, не обрадовались. По крайней мере в той башне, где заняты выведением гибридной демократии и борются с фашизмом в излишне откровенных его проявлениях. С таким фашизмом, который словно сошел с архивной фотографии, на которой непреклонные люди в сапогах пикетируют разграбленную лавку в Хрустальную ночь.

Короче, западня образовалась как бы сама собой, и Цветков угодил в нее, потом был вызван наверх, там его поучили нооскопом, а это больно, и велели немедленно исправиться, отчасти покаяться и наказать виновных. Что он и делает, в меру сил и разумения. Получается не очень, но есть надежда, что не пропадет и не сядет.

Зарождается еще и другая надежда при виде напуганного Цветкова и при чтении некоторых комментов к его посту. Хочется вдруг верить, что выставку снова откроют. Вроде ни с того ни с сего, а хочется. Это на минуту даже кажется логичным - ведь блогерша с бригадиром уже виртуально пересажали друг друга, а если они все провокаторы и погромщики, то силы добра должны быть воплощены в тех, кого громили. К примеру, в произведениях Джока Стёрджеса и в деятельности музейных работников.

К тому же прошла информация, что эксперты изучили фотографии с выставки и признали их "соответствующими законодательству" РФ. И тут еще хочется верить, что перед автором, сотрудниками Центра имени братьев Люмьер и зрителями все причастные к безобразию извинятся. И Мизулина, и Кузнецова, и Цветков, и Миро. Очень хочется, но не верится. Ни на грош.

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Илья Мильштейн, 28.09.2016
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Лев Рубинштейн 28.09.2011
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Владимир Абаринов

Оперные уполномоченные

Владимир Абаринов, 25.05.2012

Оперное искусство снова подвергается нападкам высокоморальной общественности. Родители несовершеннолетних участников спектакля "Сон в летнюю ночь" в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко намерены "забрать детей из этой грязи", потому что "после репетиций весьма сложно ориентировать их на нравственные ценности".
Владимир Абаринов

Возрастной цензор

Владимир Абаринов, 27.11.2013

Некоторые предложения Роскомнадзора по регуляции "опасного" контента вызывают недоумение. К примеру, предлагается дополнить закон об информационной безопасности детей ограничениями на участие ребенка в качестве исполнителя в зрелищных мероприятиях категории "с 18 лет". Боюсь, при таком подходе окажется невозможной постановка многих пьес мирового репертуара.

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