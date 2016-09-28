Реклама

"Как-то вы вдвойне ничтожеством выглядите". "Самодеятельное мудачьё". "И мочу в голову "офицерам России" доливали неопознанные педофилы". "Скоро мы придем к тому, что у Довлатова написано, - А за геморрой у вас не судят?"

Под нашумевшим постом Антона Цветкова немало таких комментов, имеются и покруче, а между тем бригадира "Офицеров России" следовало бы пожалеть. Остро реагируя на сигнал с места и стремясь, как всегда, послужить Родине, то есть выслужиться, он попал в некую западню. Вместе с детским омбудсменом Кузнецовой и сенатором Мизулиной. Причем до сих пор непонятно, как так получилось, что он попал.

Цветков пишет, что явление братьям Люмьер этих самых офицеров последнейшей выделки "было спровоцировано публикацией Елены Мироновой, разместившей в своем ЖЖ фотографии, которых не было на выставке". И тут загадка. То ли небезызвестная блогерша действительно зачем-то подставила разных заслуженных людей с присущими им гопниками, и они повелись и возбудились. То ли, страдая от безделья, бригадир действовал на свой страх и риск, ожидая одних только наград от кураторов, а теперь сваливает вину на блогершу. В любом случае ясно, что у человека неприятности и он оправдывается. Неловко, да, однако кто бы на его месте сумел с ловкостью отвертеться?

Собственно, все они сегодня страдают. Тот мужик, который мочился из банки и при составлении протокола оказался боевиком Петрунько, а потом был посажен. Жестокая Елена, резко отмежевавшаяся от единомышленников и внезапно призвавшая к дальнейшим репрессиям. Будь ее воля, десятки людей в черном во главе с их руководителем ныне пошли бы по этапу. Ну и Антон Цветков, который желает покарать блогершу. В связи с чем в сети живо обсуждается вопрос о сложных, порой мучительных взаимоотношениях жабы с гадюкой.

Постичь происходящее вообще нелегко.

Известно же, что национал-патриоты в России, особенно те, у кого на знаменах написаны слова типа "духовность" и "педофилия", - народ соборный. Это либералы вечно лаются между собой и выясняют, кто кому чего про кого сказал в постели. А патриоты легко, прямо с полпинка наряжаются в черное, собираются в толпы и солидарно идут кого-нибудь громить. И вот они страшно ругаются между собой, топят друг друга и мечтают посадить. Налицо разрыв шаблона.

Вероятно, дело вот в чем. Борьба с фотографами и прочими извращенцами, забота о моральной чистоте нации, погром как средство защиты от посягательств на идеалы - все это по отдельности, как правило, организуется, приветствуется и поощряется. Допустим, избиение вражеских экологов неравнодушные граждане могут учинить и под контролем спецслужб. Однако власть слегка морщится, когда вспыльчивые патриоты увлекаются самодеятельностью, смешивая все в кучу: борьбу с пятой колонной, погром, офицерские сапоги.

Когда они дышат прямо в лицо - и почва, и судьба. Когда возникает слишком уж громкий скандал. Когда это случается в Москве.

Тогда простые с виду сюжеты внезапно обретают судебную перспективу, и некую даму, погромившую выставку Вадима Сидура, могут даже нестрого наказать. А с ее идейным вдохновителем Энтео провести закулисные переговоры, попросив его как-то утихнуть на время, и он утихнет. Что же касается совсем отбившихся от рук, типа Тесака, то с ними иногда обходятся строго. Невзирая на прежние заслуги и очевидную ненависть к врагам отечества.

Так что можно предположить, что и блогерша Миро, и офицер Цветков в своих действиях, направленных на защиту России от иноземного нашествия педофилов, перестарались - каждый на свой лад. Блогерша запостила слишком соблазнительные фотографии, как бы сражаясь с кощунником Стёрджесом, но по сути рекламируя самые неоднозначные из его произведений, которые в Москве и не экспонировались. А жалкий Цветков, правду он говорит насчет провокации или честь мундира спасает, устроил форменный балаган. Зашел за двойную сплошную, если использовать современный оборот. Все-таки даже у нас далеко не каждый день на выставку приходят гестапообразные молодые люди и, образуя ни с кем не согласованный пикет, закошмаривают посетителей на радость иностранным корреспондентам и недобитым своим.

Наглядевшись на них, щедро растиражированных прессой и простыми сетевыми фотографами, в Кремле, наверное, не обрадовались. По крайней мере в той башне, где заняты выведением гибридной демократии и борются с фашизмом в излишне откровенных его проявлениях. С таким фашизмом, который словно сошел с архивной фотографии, на которой непреклонные люди в сапогах пикетируют разграбленную лавку в Хрустальную ночь.

Короче, западня образовалась как бы сама собой, и Цветков угодил в нее, потом был вызван наверх, там его поучили нооскопом, а это больно, и велели немедленно исправиться, отчасти покаяться и наказать виновных. Что он и делает, в меру сил и разумения. Получается не очень, но есть надежда, что не пропадет и не сядет.

Зарождается еще и другая надежда при виде напуганного Цветкова и при чтении некоторых комментов к его посту. Хочется вдруг верить, что выставку снова откроют. Вроде ни с того ни с сего, а хочется. Это на минуту даже кажется логичным - ведь блогерша с бригадиром уже виртуально пересажали друг друга, а если они все провокаторы и погромщики, то силы добра должны быть воплощены в тех, кого громили. К примеру, в произведениях Джока Стёрджеса и в деятельности музейных работников.

К тому же прошла информация, что эксперты изучили фотографии с выставки и признали их "соответствующими законодательству" РФ. И тут еще хочется верить, что перед автором, сотрудниками Центра имени братьев Люмьер и зрителями все причастные к безобразию извинятся. И Мизулина, и Кузнецова, и Цветков, и Миро. Очень хочется, но не верится. Ни на грош.