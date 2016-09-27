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Эксперты признали фотографии с выставки "Джок Стёрджес. Без смущения" соответствующими законодательству. Об этом написал на своей странице председатель президиума "Офицеров России", глава комиссии ОП по безопасности Антон Цветков.

При этом Цветков утверждает, что массовая негативная реакция общественности на эту выставку была спровоцирована публикацией в блоге Елены Мироновой (известной в ЖЖ как Лена Миро). По словам главы "Офицеров России", там были размещены "провокационные фотографии" Стёрджеса, которых на выставке не было.

Как утверждает Цветков, именно публикация Мироновой побудила его попросить "подразделения организации "Офицеры России"», которые занимаются профилактикой правонарушений" приехать к московскому Центру фотографии им. братьев Люмьер, где проходила выставка, "чтобы своими глазами увидеть, что же на самом деле там экспонируется".

В воскресенье Цветков по просьбе руководителя Центра Эдуарда Литвинского сам приехал на выставку. Он осмотрел экспонаты и передал их снимки экспертам, которые не нашли в них признаков детской порнографии. Однако к этому времени выставка уже была закрыта.

"Особенно хочу подчеркнуть, что претензий к нам со стороны руководства выставки не было и нет", - написал Цетков. Глава "Офицеров России" заявил, что намерен потребовать проверить пост Мироновой. "Считаю, что правоохранительным органам следует внимательно изучить данную публикацию на предмет публикации фотографий обнаженных несовершеннолетних и информации провокационного, по сути, характера", - отметил он.

В воскресенье боевики организации "Офицеров России" и "Центра профилактики правонарушений" во главе с лидером "Офицеров России", членом Общественной палаты Антоном Цветковым вынудили администрацию Центра Люмьеров закрыть выставку Стёрджеса ( ФОТО, ВИДЕО). До того как администрация приняла такое решение, вход в помещение боевики заблокировали. Затем состоялась совместная пресс-конференция Цветкова и руководства Центра Люмьеров, на которой было объявлено о закрытии выставки.

Во время пресс-конференции боевик движения SERB Александр Петрунько облил несколько экспонатов жидкостью из пластиковой бутылки. Сообщалось, что это была моча. Однако сам сербовец это отрицал, заявив, что в бутылке была лечебная грязь из Крыма. В понедельник судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников признал Петрунько виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и арестовал на семь суток.

Работы Стёрджеса изображают "женскую натуру в периоды полового созревания и до него". Выставка его фото под названием "Без смущения" открылась в Центре Люмьеров 8 сентября и должна была продлиться до 30 октября. Однако в субботу сенатор Елена Мизулина потребовала закрыть мероприятие. Она заявила, что в действиях организаторов присутствует состав уголовного преступления, и пообещала обратиться к генпрокурору Юрию Чайке, чтобы тот организовал проверку по факту проведения выставки.

Позже в тот же день детский омбудсмен Анна Кузнецова договорилась с прокуратурой о проверке Центра Люмьеров. В отличие от Мизулиной, однако, она обвинила организаторов выставки не в уголовном преступлении, а в административном правонарушении. При этом чиновница перепутала статьи КоАП.