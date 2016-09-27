О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror707.graniru.info/Society/Law/m.254931.html
Также: Право, Арт, Дети, Запрещенка, Общество, Россия, Культура, Политика | Персоны: Антон Цветков

новость Офицер за бабьей юбкой

Цветков возложил на блогера вину за блокирование выставки Стёрджеса
27.09.2016
Антон Цветков на "офицерском балу" в дивизии им. Дзержинского. Фото: antontsvetkov.ru
Антон Цветков на "офицерском балу" в дивизии им. Дзержинского. Фото: antontsvetkov.ru
Реклама

Эксперты признали фотографии с выставки "Джок Стёрджес. Без смущения" соответствующими законодательству. Об этом написал на своей странице председатель президиума "Офицеров России", глава комиссии ОП по безопасности Антон Цветков.

При этом Цветков утверждает, что массовая негативная реакция общественности на эту выставку была спровоцирована публикацией в блоге Елены Мироновой (известной в ЖЖ как Лена Миро). По словам главы "Офицеров России", там были размещены "провокационные фотографии" Стёрджеса, которых на выставке не было.

Как утверждает Цветков, именно публикация Мироновой побудила его попросить "подразделения организации "Офицеры России"», которые занимаются профилактикой правонарушений" приехать к московскому Центру фотографии им. братьев Люмьер, где проходила выставка, "чтобы своими глазами увидеть, что же на самом деле там экспонируется".

В воскресенье Цветков по просьбе руководителя Центра Эдуарда Литвинского сам приехал на выставку. Он осмотрел экспонаты и передал их снимки экспертам, которые не нашли в них признаков детской порнографии. Однако к этому времени выставка уже была закрыта.

"Особенно хочу подчеркнуть, что претензий к нам со стороны руководства выставки не было и нет", - написал Цетков. Глава "Офицеров России" заявил, что намерен потребовать проверить пост Мироновой. "Считаю, что правоохранительным органам следует внимательно изучить данную публикацию на предмет публикации фотографий обнаженных несовершеннолетних и информации провокационного, по сути, характера", - отметил он.

В воскресенье боевики организации "Офицеров России" и "Центра профилактики правонарушений" во главе с лидером "Офицеров России", членом Общественной палаты Антоном Цветковым вынудили администрацию Центра Люмьеров закрыть выставку Стёрджеса ( Фото Видео ФОТО, ВИДЕО). До того как администрация приняла такое решение, вход в помещение боевики заблокировали. Затем состоялась совместная пресс-конференция Цветкова и руководства Центра Люмьеров, на которой было объявлено о закрытии выставки.

Во время пресс-конференции боевик движения SERB Александр Петрунько облил несколько экспонатов жидкостью из пластиковой бутылки. Сообщалось, что это была моча. Однако сам сербовец это отрицал, заявив, что в бутылке была лечебная грязь из Крыма. В понедельник судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников признал Петрунько виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и арестовал на семь суток.

Работы Стёрджеса изображают "женскую натуру в периоды полового созревания и до него". Выставка его фото под названием "Без смущения" открылась в Центре Люмьеров 8 сентября и должна была продлиться до 30 октября. Однако в субботу сенатор Елена Мизулина потребовала закрыть мероприятие. Она заявила, что в действиях организаторов присутствует состав уголовного преступления, и пообещала обратиться к генпрокурору Юрию Чайке, чтобы тот организовал проверку по факту проведения выставки.

Позже в тот же день детский омбудсмен Анна Кузнецова договорилась с прокуратурой о проверке Центра Люмьеров. В отличие от Мизулиной, однако, она обвинила организаторов выставки не в уголовном преступлении, а в административном правонарушении. При этом чиновница перепутала статьи КоАП.

Комментарии 18 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
27.09.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 26.07.2016
в блоге Офицер и джентльмен

новость Новости по теме
26.09.2016 Сербовцу Петрунько, облившему фото Стёрджеса, дали 7 суток →
25.09.2016 Выставку "Без смущения" в Центре им. братьев Люмьер закрыли →
25.09.2016 Кузнецова потребовала от прокуратуры проверить Центр им. Люмьеров →
24.09.2016 Мизулина потребовала закрыть выставку фотографа Джока Стёрджеса за "педофилию" →
23.05.2016 ВС признал законным запрет на передачу заключенным в СИЗО книг и прессы →
15.05.2015 Антон Цветков донес в Генпрокуратуру на авторов доклада "Путин. Война" →
Фото и Видео
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
26770
Play own
Убийство Немцова: начало суда
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Квартиры бабушки Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: moscvichka.ru
новость Boeing: Минобороны юлит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
статья "Офицеры" позорят Россию
Илья Мильштейн
новость Клинтон выиграла дебаты
Дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Кадр CNN
статья В Америке победит Путин
Владимир Соловьев
РЕКЛАМА
Loading...
новость На Поклонскую завели дело
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru
новость Менты воюют с детьми политзека
Эмир-Усеин Куку в суде, 05.09.2016. Фото Гульсум Алиевой
новость Эмигрантов заставят отчитываться
Минфин России. Фото: minfin.ru
новость Дело о разврате в школе 57
Борис Меерсон. Источник: 07kbr.ru
в блоге Афиши Набиуллиной
383
статья Кадры эпохи Путина
Виталий Портников
новость Ставрополье: задержания после похорон
Равиль Кайбалиев. Источник: kavkaz-uzel.eu
новость Ожидается дефицит пшеницы
Мука и зерно. Фото с сайта sunhome.ru
новость Ту-22М против исландского лайнера
Бомбардировщик Ту-22М. Фото: mil.ru
в блоге Чудесный помощник Путина
383
в блоге Васильева зовет в поле
383
новость Шахтеры приостановили голодовку
Голодающие шахтеры в Гуково. Фото: solidarnost.org
новость Трафик россиян дешифруют
Наталья Касперская. Фото: infowatch.ru
новость Бобокулову отправят на лечение
Гюльчехра Бобокулова с головой девочки. Кадр видео
новость Учителей накажут за подлоги
Вброс бюллетеней на участке № 1958 в Ростове-на-Дону. Кадр видео с youtube-канала "Карта нарушений"