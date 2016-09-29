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новость В Сахаровском центре облили краской фотографии с войны на Украине

29.09.2016
Фоторабота Александра Васюковича. Фото: directlook.fotodoc.center
Фоторабота Александра Васюковича. Фото: directlook.fotodoc.center
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В московском Сахаровском центре неизвестный облил краской из баллончика фотографии, посвященные войне на Украине. Как говорится на странице Центра в Фейсбуке, вечером 28 сентября вандал испортил работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко.

На фотографиях запечатлены члены батальона "Донбасс" и украинские военные, укрывающиеся во время обстрела в аэропорту Донецка.

"Война - это, в первую очередь, горе, страдание, смерть. Фотография дает возможность увидеть это. Но в обществе есть люди, настолько отравленные ненавистью, что публичный разговор о трагедии войны становится невозможным", - пишут организаторы выставки.

По их словам, испорченные работы восстановлены не будут, потому что никто не может гарантировать "не только их сохранность, но и безопасность посетителей". В сети фотографии Васюкевича и Лойко по‑прежнему можно увидеть на сайте конкурса "Прямой взгляд".

По данным источника агентства "Москва", неизвестный назвал одного из авторов фотографий "фашистом". Приехавшие на место происшествия полицейские попытались задержать злоумышленника, однако ему удалось скрыться.

Конкурс организован совместно с Центром документальной фотографии Fotodoc. В нем три номинации: проблема, конфликт, компромисс. Международное жюри выбирает трех победителей в каждой номинации, девять финалистов получают возможность показать фотографии на выставке. Работы можно увидеть увидеть в выставочном зале Сахаровского центра до 19 октября.

25 сентября в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер закрыли выставку "Джок Стёрджес. Без смущения"( Фото Видео ФОТО, ВИДЕО). Сперва боевики организации "Офицеры России" заблокировали вход в помещение Центра. Затем состоялась совместная пресс-конференция главы "Офицеров России" Антона Цветкова и руководства Центра Люмьеров, на которой было объявлено о закрытии выставки.

Во время пресс-конференции боевик движения SERB Александр Петрунько облил несколько экспонатов жидкостью из пластиковой бутылки. Сообщалось, что это была моча. Однако сам сербовец это отрицал, заявив, что в бутылке была лечебная грязь из Крыма. В понедельник судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников признал Петрунько виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и арестовал на семь суток.

Во вторник Цветков сообщил, что эксперты признали фотографии с выставки "Джок Стёрджес. Без смущения" соответствующими законодательству.

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Не смеют, что ли, командиры

Илья Мильштейн, 28.09.2016

Бригадира "Офицеров России" следовало бы пожалеть. Остро реагируя на сигнал с места и стремясь, как всегда, послужить Родине, то есть выслужиться, он попал в некую западню. Вместе с детским омбудсменом Кузнецовой и сенатором Мизулиной. Причем до сих пор непонятно, как так получилось, что он попал.
Илья Мильштейн

Честь имеют

Илья Мильштейн, 26.09.2016

И если с годами при обнаружении тайных архивов выяснится, что все эти мизулины и милоновы с приданными им блогерами и офицерами и еще тот мочеиспускательный мужик работали по указке злодейского лобби, то я, знаете, не удивлюсь. Дочитывая хронику запретов в России, эту многостраничную печальную книгу, в которой когда-нибудь будет же поставлена точка.

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