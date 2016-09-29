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новость В Сахаровский центр явились погромщики

29.09.2016
Фоторабота Александра Васюковича. Фото: directlook.fotodoc.center
Фоторабота Александра Васюковича. Фото: directlook.fotodoc.center
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В Сахаровский центр, где проходит выставка фотографий о войне на Украине, явились погромщики. Об этом сообщается на ФБ-странице организации.

Как утверждается, визитеры - некий депутат с "банкой крови", а также неизвестные в камуфляже и "казаки". Погромщики кричат "Мочи козлов - спасай Россию!".

На месте присутствуют полицейские. Боевиков, пытавшихся устроить драку, они вывели.

Фамилию депутата в Сахаровском центре не уточнили. Не исключено, что это Игорь Брумель, муниципальный депутат столичного района Замоскворечье, покровительствующий движению SERB.

Трансляция "Граней" из Сахаровского центра:

Накануне вечером неизвестный, пришедший на выставку, облил фотографии выставки краской из баллончика. Работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко, изображающие украинских военных и нацгвардейцев в Донецком аэропорту, оказались испорчены.

Одного из авторов фотографий визитер назвал "фашистом". Прибывшая полиция попыталась задержать вандала, однако тому удалось скрыться.

25 сентября в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер боевик SERB Александр Петрунько облил снимки американского художника Джока Стёрджеса, изображающие обнаженных подростков ( Фото Видео ФОТО, ВИДЕО). Боевика задержали. На другой день он получил семь суток ареста по статье КоАП о мелком хулиганстве.

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29.09.2016

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