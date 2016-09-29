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В Екатеринбурге руководители центра фотографии "Март" заявили в полицию об угрозах сорвать показ фильма "Джок Стёрджес. Линия Красоты и Грации". Об этом сообщает Интерфакс.

В четверг утром на интернет-портале 66.Ru появилась информация о том, что боевики НОДа и организации "Патриот" собираются сорвать показ фильма.

"Мы сочли своим долгом обезопасить себя и посетителей. Сходили в полицию и написали заявление, чтобы нам предоставили наряд полиции", - сказала один из кураторов центра фотографии "Март" Раиса Зорина. По ее словам, показ фильма "имеет исключительно просветительский характер". После просмотра планируется обсуждение фильма с участием известных в городе искусствоведов.

"Представители центра узнали из сообщений СМИ о существующей угрозе со стороны неких лиц. Заявление у них принято. Полиция проведет проверку по данному факту, - сказал представитель УМВД по городу. - Полиция учтет и данное заявление граждан, и сообщения в СМИ". По его словам, в центре "Март" опасаются противоправных действий во время показа фильма.

Между тем в Фейсбуке страницу центра фотографии "Март" заблокировали из-за анонса фильма. "Я получил от Facebook уведомление, что блокировка связана с фотографиями Стерджеса, которые размещены в анонсе к фильму", - сообщил один из кураторов центра Артем Беркович.

Ситуация, сложившаяся вокруг московской выставки фотографа, говорит не о фотографии и Стёрджесе, "а о том, как работают информационные фантомы", отметил Беркович. "Общество во всей этой ситуации увидело себя. К художнику все это не имеет отношения", - сказал он.

Работы Стёрджеса изображают "женскую натуру в периоды полового созревания и до него". 8 сентября выставка его фотографий открылась в московском фотографии имени братьев Люмьер и должна была продлиться до 30 октября. Однако в субботу сенатор Елена Мизулина потребовала закрыть мероприятие. Она заявила, что в действиях организаторов присутствует состав уголовного преступления, и пообещала обратиться к генпрокурору Юрию Чайке, чтобы тот организовал проверку по факту проведения выставки.

Позже в тот же день детский омбудсмен Анна Кузнецова договорилась с прокуратурой о проверке Центра Люмьеров. В отличие от Мизулиной, однако, она обвинила организаторов выставки не в уголовном преступлении, а в административном правонарушении. При этом чиновница перепутала статьи КоАП.

В воскресенье боевики организации "Офицеров России" вынудили администрацию Центра Люмьеров закрыть выставку Стёрджеса ( ФОТО, ВИДЕО). До того как администрация приняла такое решение, вход в помещение боевики заблокировали. Затем состоялась совместная пресс-конференция главы "Офицеров России" Антона Цветкова и руководства Центра Люмьеров, на которой было объявлено о закрытии выставки.

Во время пресс-конференции боевик движения SERB Александр Петрунько облил несколько экспонатов жидкостью из пластиковой бутылки. Сообщалось, что это была моча. Однако сам сербовец это отрицал, заявив, что в бутылке была лечебная грязь из Крыма. В понедельник судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников признал Петрунько виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и арестовал на семь суток.

Во вторник Цветков сообщил, что эксперты признали фотографии с выставки "Джок Стёрджес. Без смущения" соответствующими законодательству. При этом он заявил, что массовая негативная реакция общественности на эту выставку была спровоцирована публикацией в блоге Елены Мироновой (известной в ЖЖ как Лена Миро). По словам главы "Офицеров России", там были размещены "провокационные фотографии" Стёрджеса, которых на выставке не было. Цветков потребовал провести проверку поста Мироновой.

Как утверждал Цветков, именно публикация Мироновой побудила его попросить "подразделения организации "Офицеры России", которые занимаются профилактикой правонарушений" приехать к Центру, "чтобы своими глазами увидеть, что же на самом деле там экспонируется".

Сам Центр Люмьеров ранее заявил об отсутствии претензий к боевикам, поблагодарил их за задержание сербовца, облившего экспонаты, и заверил, что вход в зал "Офицеры России" не блокировали. "Они стояли у дверей и ждали нашего разрешения для того, чтобы зайти посмотреть работы и сформировать свою собственную точку зрения. Они не устраивали митингов, пикетов, прохожим и машинам не мешали", - говорилось в заявлении.

В среду основатель и куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Литвинская заявила, что хотела бы возобновить работу выставки Стёрджеса. "Мне бы очень этого хотелось, но нужно успокоить общественное мнение. Когда ничего не будет угрожать экспонатам выставки, я ее обязательно открою. Пока, к сожалению, об этом говорить не приходится", - сказала Литвинская. - Если будет угроза по отношению к Центру, сотрудникам и экспонатам, я этого делать не буду. По этой же причине я ее и закрыла".