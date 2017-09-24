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Руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трейвис Тайгарт раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за недостаточно жесткую позицию в отношении российских спортсменов. Об этом в субботу сообщила The Guardian.

"WADA должно рекомендовать, чтобы России запретили участие в зимних Олимпийских играх, а российским спортсменам позволили выступать под нейтральным флагом, если они докажут, что чисты (то есть не употребляли допинг. - Ред.)", - заявил функционер. Иная позиция, по словам Тайгарта, продемонстрирует, "что на пути к вершине можно мухлевать и даже если вас поймают с поличным, все будет окей, если вы обладаете политической мощью".

Также глава USADA выразил недоумение в связи с тем, что ни WADA, ни Международный олимпийский комитет практически не контактируют с бывшим директором Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, предавшим гласности факты централизованной фальсификации допинг-проб российских спортсменов во время Олимпиады-2014. Так, WADA не связывалось с ним перед тем, как сняло обвинения в употреблении допинга с 95 российских спортсменов из списка, составленного главой независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном.

Свое заявление Тайгарт сделал на следующий день после публикации в The New York Times статьи Родченкова, в которой тот рассказал о планах Москвы инсценировать его самоубийство и призвал WADA не отступать перед Россией. Эмигрант пообещал представить доказательства существования российской допинговой программы на встрече исполкома WADA в Париже 24 сентября.

Ранее aнтидопинговые агентства 17 стран обратились в WADA с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, Южная Корея. По состоянию на субботу число государств, агентства которых выступили с такими заявлениями, выросло уже до 28. Однако руководитель WADA Крейг Риди назвал эти призывы "бесполезными".