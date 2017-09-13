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Всемирное антидопинговое агентство сняло обвинения в употреблении запрещенных препаратов с 95 российских спортсменов из 96, чьи дела были рассмотрены на данный момент. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний отчет WADA.

Речь идет о спортсменах, которые упоминались в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. "Имеющихся доказательств недостаточно для того, чтобы подтвердить нарушение антидопинговых правил 95 спортсменами", - признал гендиректор агентства Оливье Ниггли.

Как подчеркнул Ниггли, цель доклада Макларена была в том, чтобы разоблачить систему допинга в России, а не выявить конкретных нарушителей. "Система была организована очень хорошо. Теперь, несколько лет спустя, осталось слишком мало доказательств, - сказал гендиректор WADA. Могут быть другие улики против России, но мы не в состоянии их получить".

При рассмотрении дел российских спортсменов специалисты агентства не обращались к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. "Невозможность получить его показания указана в некоторых случаях как причина закрытия дела", - заявил адвокат Родченкова Джим Уолден. При этом, по словам адвоката, ни одного уведомления о допросе Родченков не получал.

WADA пока подвергло наказанию только одного спортсмена, имя которого не называется. Как отмечает издание, "удалось получить его анализы из бывшей лаборатории Родченкова в Москве".

9 декабря 2016 года канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

25 февраля WADA заявило, что недостаточное количество доказательств в докладе комиссии Макларена объясняется уничтожением многих допинг-проб российских спортсменов. "К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, а это значит, что их невозможно перепроверить, - говорится в заявлении. - Макларен делал дополнительные запросы к российским властям, но они остались без ответа. В отношении некоторых спортсменов из доклада Макларена просто не может быть доказательств. Антидопинговое сообщество должно ясно осознавать, что оно может и что не может получить, исходя из доклада".