О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Sports/m.263969.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Sports/m.263969.html
Также: Спорт, Здоровье, Россия, Мир, Общество, Политика

новость WADA смывает грехи

WADA сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов из доклада Макларена
13.09.2017
Допинг-контроль. Фото: wada-ama.org
Допинг-контроль. Фото: wada-ama.org
Реклама

Всемирное антидопинговое агентство сняло обвинения в употреблении запрещенных препаратов с 95 российских спортсменов из 96, чьи дела были рассмотрены на данный момент. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний отчет WADA.

Речь идет о спортсменах, которые упоминались в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. "Имеющихся доказательств недостаточно для того, чтобы подтвердить нарушение антидопинговых правил 95 спортсменами", - признал гендиректор агентства Оливье Ниггли.

Как подчеркнул Ниггли, цель доклада Макларена была в том, чтобы разоблачить систему допинга в России, а не выявить конкретных нарушителей. "Система была организована очень хорошо. Теперь, несколько лет спустя, осталось слишком мало доказательств, - сказал гендиректор WADA. Могут быть другие улики против России, но мы не в состоянии их получить".

При рассмотрении дел российских спортсменов специалисты агентства не обращались к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. "Невозможность получить его показания указана в некоторых случаях как причина закрытия дела", - заявил адвокат Родченкова Джим Уолден. При этом, по словам адвоката, ни одного уведомления о допросе Родченков не получал.

WADA пока подвергло наказанию только одного спортсмена, имя которого не называется. Как отмечает издание, "удалось получить его анализы из бывшей лаборатории Родченкова в Москве".

9 декабря 2016 года канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

25 февраля WADA заявило, что недостаточное количество доказательств в докладе комиссии Макларена объясняется уничтожением многих допинг-проб российских спортсменов. "К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, а это значит, что их невозможно перепроверить, - говорится в заявлении. - Макларен делал дополнительные запросы к российским властям, но они остались без ответа. В отношении некоторых спортсменов из доклада Макларена просто не может быть доказательств. Антидопинговое сообщество должно ясно осознавать, что оно может и что не может получить, исходя из доклада".

Оставить комментарий Обсудить
13.09.2017
новость Новости по теме
19.05.2017 В WADA назвали условия восстановления прав Российского антидопингового агентства →
30.03.2017 МОК аннулировал результаты еще четырех российских спортсменов на Играх-2012 →
07.03.2017 И.о. гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в отставку →
01.03.2017 Путин признал неэффективность российской системы антидопингового контроля →
25.02.2017 WADA: Недостаток доказательств в докладе Макларена объясняется уничтожением проб →
11.02.2017 Глава ОКР: Лишенные за допинг олимпийских медалей спортсмены не хотят их возвращать →
01.02.2017 Россия из-за допинга лишилась седьмой медали Олимпиады-2012 →
13.01.2017 Комитет Госдумы создал комиссию по анализу доклада Макларена →
11.01.2017 Главы NADO призвали отстранить Россию от всех международных соревнований →
31.12.2016 Глава МОК: Мы продолжим борьбу с допингом в следующем году →
28.12.2016 Глава РУСАДА признала существование допинг-системы в стране →
23.12.2016 МОК проверит все пробы российских спортсменов-олимпийцев →
22.12.2016 Из России перенесены этапы кубков мира по биатлону и конькобежному спорту →
19.12.2016 Чемпионат мира по бобслею перенесли из Сочи в немецкий Кенигзее →
09.12.2016 Доклад Макларена: В допинговую программу были вовлечены более тысячи российских спортсменов →
30.11.2016 СКР не нашел доказательств существования государственной допинговой программы в России →
18.06.2016 Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Антидопингового центра Родченкова →
09.06.2016 Песков: Родченков "отрабатывает свои тридцать сребреников" →
Фото и Видео
9319
Play own
Велопробег в поддержку Гаскарова
Взрыв в Бостоне. Кадр прямой трансляции CBS
Теракт на финише Бостонского марафона (10 фото)
6487
Play
Олимпиада в Сочи - фестиваль коррупции
4121
Play
"Губернатор - жлоб"
Реклама
Выбор читателей
новость Сенат требует отчета от соцсетей
Ричард Бёрр. Фото: burr.senate.gov
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Обида за "собаку Путина"
Собака Путин. Популярное в начале 2010-х фото
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
новость Держать взаперти
Табличка на доме Бориса Немцова. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
в блоге Электорат из соломы
383
в блоге Выдвижение вождя
383
новость Киносеть отказалась от "Матильды"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Крым: на свободу со вторым инсультом
Кабир Мохаммад. Фото: crimeahrg.org
статья Саакашвили и Порошенко
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Учитель астрономии
383
новость Волна "телефонного терроризма"
Разминирование. Фото: mvd.ru
новость Киев: расстрел эмигрантов из Дагестана
Исламский культурный центр в Киеве. Фото: arraid.org
новость SERB сорвал табличку Немцову
Гоша Тарасевич и Игорь Брумель со снятой табличкой. Фото с ВК-страницы Тарасевича
новость Донбасс: путинские уступки
Миротворцы ООН. Фото: un.org
новость Как похищали Гриба
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
новость Крым: атака на дом коллаборанта
Окно дома Васви Абдураимова после поджога. Фото: milli-firka.org
новость Тролли и акции протеста в США
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
новость Питер: черносотенцы на марше
Крестный ход в Петербурге. Фото: fontanka.ru