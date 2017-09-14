О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Sports/m.264005.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Sports/m.264005.html
Также: Спорт, Мир, Россия, Здоровье, Общество, Политика

новость Избавьте от присутствия

Антидопинговые агентства 17 стран просят отстранить Россию от Олимпиады-2018
14.09.2017
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
Реклама

Антидопинговые агентства 17 стран попросили Международный олимпийский комитет отстранить Россию от Игр-2018 в Южной Корее. Об этом сообщает The Guardian.

"У нас есть серьезные сомнения в том, что Игры 2018 года будут "чистыми" из-за неполного расследования массовых доказательств применения допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а также с учетом неадекватных результатов тестирования российских спортсменов за последние четыре года. Лидерам и организациям в области спорта не следует давать допуск к Олимпийским играм тем, кто преднамеренно нарушает правила и крадет у "чистых" спортсменов победу", - говорится в письме, направленном в МОК.

Представители антидопинговых организаций также призвали Россию взять на себя публичную ответственность за то, что они назвали "ее мошенническими действиями". В документе также отмечается, что России надо предпринять ряд шагов, чтобы доказать, что она серьезно относится к реформированию системы допинг-контроля.

9 декабря 2016 года канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

25 февраля WADA заявило, что недостаточное количество доказательств в докладе комиссии Макларена объясняется уничтожением многих допинг-проб российских спортсменов. "К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, а это значит, что их невозможно перепроверить, - говорится в заявлении. - Макларен делал дополнительные запросы к российским властям, но они остались без ответа. В отношении некоторых спортсменов из доклада Макларена просто не может быть доказательств. Антидопинговое сообщество должно ясно осознавать, что оно может и что не может получить, исходя из доклада".

22 июня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Россия не избежит санкций за свою допинговую программу. Глава МОК согласился с тем, что после разразившегося скандала российские власти, стремясь избежать масштабных санкций, ведут большую работу, чтобы предупредить употребление спортсменами допинга в дальнейшем. Однако, несмотря на это, полностью санкций России не избежать, заверил Бах.

"По нашему впечатлению, кое-кто в России рассчитывает, что, если он займется предотвращением будущих проблем, прошлое ему забудут, - заметил Бах. - Нельзя забывать то, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять: за то, что произошло там, должно последовать наказание". Насколько серьезными будут санкции, глава МОК не уточнил. Этим вопросом, пояснил он, занимаются две комиссии МОКа, и работа пока не завершена. Однако, заверил Бах, самое позднее в октябре решение будет принято.

Оставить комментарий Обсудить
14.09.2017
новость Новости по теме
13.09.2017 WADA сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов из доклада Макларена →
22.06.2017 Президент МОКа Бах: Санкции против России за допинговую программу введем осенью →
07.04.2017 Главу МОК Томаса Баха обвиняют в коррупции →
30.03.2017 МОК аннулировал результаты еще четырех российских спортсменов на Играх-2012 →
25.02.2017 WADA: Недостаток доказательств в докладе Макларена объясняется уничтожением проб →
11.02.2017 Глава ОКР: Лишенные за допинг олимпийских медалей спортсмены не хотят их возвращать →
01.02.2017 Россия из-за допинга лишилась седьмой медали Олимпиады-2012 →
31.01.2017 Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован из-за допинга →
11.01.2017 Главы NADO призвали отстранить Россию от всех международных соревнований →
31.12.2016 Глава МОК: Мы продолжим борьбу с допингом в следующем году →
23.12.2016 МОК проверит все пробы российских спортсменов-олимпийцев →
Фото и Видео
9319
Play own
Велопробег в поддержку Гаскарова
Взрыв в Бостоне. Кадр прямой трансляции CBS
Теракт на финише Бостонского марафона (10 фото)
6487
Play
Олимпиада в Сочи - фестиваль коррупции
4121
Play
"Губернатор - жлоб"
Реклама
Выбор читателей
новость Говорухин о противниках "Матильды"
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Дело Яценюка: СКР умыли
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
новость У дипломатов США отобрали парковки
Здание генконсульства США в Петербурге. Фото Google Maps
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
в блоге Разговор на пальцах
383
в блоге Ужасы парка "Зарядье"
383
новость Учения "Запад-2017"
Российские танки в Белоруссии, август 2017. Фото: @An_tolya_
новость Персональные санкции продлены
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
в блоге Битва с мертвецами
59
новость Обида за "собаку Путина"
Собака-Путин. Популярное в начале 2010-х фото
в блоге Защита от народного гнева
383
новость Америка без Касперского
Логотип "Лаборатории Касперского"
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
новость Московские школы эвакуируют
Тренировочная эвакуация в московской школе № 1159, ноябрь 2014. Фото: sch1159s.mskobr.ru
новость МИД: Дачи не продадим
Дым над генконсульством России в Сан-Франциско. Кадр NBCB
в блоге Классификация насилия
383
новость Задержан замглавы ФСИН
Олег Коршунов. Фото: fsin.su
новость СКР: Яценюк и война в Приднестровье
Боевик УНА-УНСО, которого СКР называет Арсением Яценюком. Фото из "Агітаційного відеороліка УНА-УНСО"