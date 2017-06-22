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новость Президент МОКа Бах: Санкции против России за допинговую программу введем осенью

22.06.2017
Владимир Путин и Томас Бах. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Томас Бах. Фото: kremlin.ru
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Россия не избежит санкций за свою допинговую программу. Как передает The New York Times, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом, прошедшей во вторник.

Бах согласился с тем, что после разразившегося скандала российские власти, стремясь избежать масштабных санкций, ведут большую работу, чтобы предупредить употребление спортсменами допинга в дальнейшем. Однако, несмотря на это, полностью санкций России не избежать, заверил президент МОКа.

"По нашему впечатлению, кое-кто в России рассчитывает, что, если он займется предотвращением будущих проблем, прошлое ему забудут, - заметил Бах. - Нельзя забывать то, что произошло в Сочи (на Олимпиаде 2014 года. - Ред.). Мы ясно дали понять: за то, что произошло там, должно последовать наказание".

Насколько серьезными будут санкции, Бах не уточнил. Этим вопросом, пояснил он, занимаются две комиссии МОКа, и работа пока не завершена. "Чтобы ввести санкции, мы должны выяснить, насколько глубоко пустила корни система манипуляций", - заметил собеседник NYT.

Однако, заверил Бах, самое позднее в октябре решение будет принято.

Ранее в июне, отмечает издание, Владимир Путин распорядился принять рекомендации созданной по его указанию общественной антидопинговой комиссии. "Мы видим, - заметил по этому поводу Бах, - что, с одной стороны, президент России говорит: да, у нас была проблема, и мы должны это признать. С другой же стороны, некоторые правительственные чиновники и депутаты пытаются все игнорировать".

В середине мая совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство права самостоятельно тестировать спортсменов по крайней мере до ноября нынешнего года. Одним из требований WADA стало увольнение олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой с поста председателя наблюдательного совета РУСАДА. Позже это требование было выполнено.

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22.06.2017
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