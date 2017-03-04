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Депутат Госдумы, экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора Николая II. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Царьград".

"Сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил. Мне сделали фотографии, направили. Но вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в 100-летнюю годовщину революции. Государи ведь нам помогают, они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой", – сказала Поклонская.

Бюст Государя был установлен в сентябре 2016 года у входа в часовню Святых Царственных Страстотерпцев возле прокуратуры Крыма, которую построили на пожертвования сотрудников.

Староста часовни по имени Алексей сообщил телеканалу, что мироточит не только бюст, но и установленные в часовне иконы, а также репродукция фотографии царской семьи, сделанной в доме Ипатьева в Екатеринбурге. По его словам, мироточение началось еще в 20-х числах февраля.

Никаких сообщений о мироточении в часовне Святых Царственных Страстотерпцев на официальном сайте Симферопольской и Крымской епархии РПЦ нет. Церковь в принципе признает возможность чуда мироточения, однако крайне осторожно относится к сообщениям об этом.

9 мая прошлого года в Симферополе Поклонская вышла на акцию "Бессмертный полк" с иконой Николая II. "Очень многие ветераны мне рассказывали, что Пресвятая Богородица и Великий Государь Николай Александрович являлась к ним в военные годы и в страшных безвыходных ситуациях спасали им жизни", - пояснила чиновница на своей ФБ-странице.

Поклонская также активно выступает против фильма Алексея Учителя "Матильда". Картина рассказывает об истории любви Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Их знакомство состоялось до того, как император взошел на престол.

30 января депутат направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание картины. По мнению депутата, сценарий "Матильды" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей".

При этом, по словам Поклонской, "роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".

"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви - царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи", - отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос в Генпрокуратуру Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

8 февраля Учитель направил в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся Поклонской и руководства организации "Христианское государство - Святая Русь". Последняя распространила письма с угрозами владельцев кинотеатров в случае проката "Матильды". Учитель просит "оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской".